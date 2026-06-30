Juan Diego Vázquez sobre la coalición Vamos: no nació para ser sepultada; nació para continuar y crecer

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El exdiputado independiente hizo un balance sobre el trabajo de las autoridades electas que forman parte de su movimiento.

Durante una reunión de rendición de cuentas la noche de este lunes, el presidente de la Junta Directiva transitoria de la coalición Vamos, Juan Diego Vázquez, defendió la continuidad del movimiento independiente y aseguró que su proyecto político no fue creado para desaparecer.

Acompañado de diputados, alcaldes y representantes de corregimientos que forman parte del movimiento, Vázquez aseguró que Vamos surgió con una visión de largo plazo y que continuará buscando mecanismos para mantener su presencia en la vida política nacional.

“Esta organización nació para continuar, nació para crecer, nació para poder copiar, emular, trasladar esta forma de hacer vida pública desde los gobiernos locales a todo el país”, manifestó el exdiputado, en medio de las discusiones sobre el futuro de la organización y las reformas electorales que podrían afectar las vías de participación de movimientos independientes.

Sus declaraciones se dieron durante una conferencia de prensa y luego de ser consultado sobre los cuestionamientos internos, las negociaciones legislativas y la posibilidad de que cambios en las reglas electorales limiten la participación de grupos independientes en procesos electorales.

Gabriel Silva de Vamos. LP/Alexander Arosemena

Vázquez señaló que la coalición fue construida sobre principios, valores y propuestas programáticas que fueron presentadas a la ciudadanía durante la campaña electoral, y sostuvo que sus representantes tienen el compromiso de mantener esa línea.

“Los diputados han estado trabajando, así como las diputadas, en hacer que estas propuestas se respeten”, indicó.

El exdiputado también cuestionó que partidos políticos tradicionales busquen modificar las condiciones de participación electoral, al tiempo que aseguró que Vamos seguirá utilizando las herramientas disponibles para mantenerse activo en la política nacional.

“Hace dos años fue a través de un grupo de independientes que buscaron firmas y postularon; hoy los partidos que jamás le han rendido cuentas a la ciudadanía buscan cerrarnos la puerta, pero vamos a seguir trabajando para el país”, afirmó.

Sobre el futuro de la coalición y la posibilidad de convertirse en un partido político, Vázquez indicó que el tema será discutido internamente y que cualquier decisión será comunicada de manera transparente.

“No nació para acatar los deseos mezquinos y antidemocráticos de los partidos políticos. Nosotros vamos a insistir en hacer lo que sea necesario para participar”, sostuvo.

Equipo de Vamos. LP/Alexander Arosemena

Durante su intervención, Vázquez destacó que la coalición ha buscado diferenciarse de otras organizaciones políticas mediante la rendición de cuentas y la participación ciudadana. En ese sentido, resaltó el trabajo realizado por sus diputados, alcaldes y representantes de corregimiento.

Aseguró que, aunque reconocen errores y desafíos, el objetivo es mantener una forma distinta de ejercer la política basada en transparencia, fiscalización y cercanía con la ciudadanía.

“El equipo no es perfecto, nunca lo prometimos y no lo aspiramos; lo que sí aspiramos es hacer las cosas diferentes”, dijo.

Durante la rendición de cuentas, destacó el trabajo legislativo desarrollado por la bancada independiente Vamos en la Asamblea Nacional, al señalar que sus diputados han impulsado más de 300 proyectos de ley y 141 anteproyectos durante el último año. Según explicó, de esas iniciativas, 11 se convirtieron en leyes de la República durante el actual periodo, mientras que otras continúan en distintas etapas del proceso legislativo.

Entre las propuestas resaltó iniciativas relacionadas con la lucha contra la corrupción, la fiscalización del uso de fondos públicos, la protección de la niñez, la salud pública, la seguridad ciudadana y la modernización del Estado. Mencionó, entre otros, proyectos orientados a fortalecer la atención de enfermedades crónicas no transmisibles, combatir los delitos sexuales contra menores y enfrentar nuevas modalidades de estafa digital, además de reformas vinculadas a la educación y al funcionamiento de distintas instituciones públicas.