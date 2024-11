Juan Jované: ‘No lo pagarán, así que no es sacrificio’

Escuchar audio noticia

El ex director del Seguro Social escribe, con la mano izquierda, por qué no le parece conveniente el anteproyecto de ley presentado por el gobierno.

¿Por qué se opone a extender la edad de retiro, si muchos jubilados, como usted, siguen activos?

Porque la esperanza de vida está vinculada al estatus socioeconómico. Si la subes castigas a los más vulnerables.

¿Cuál hubiera sido un aumento justo?

Ninguno. Hay que hablar de esperanza de vida, pero con calidad de vida. Para mucha gente, está difícil llegar a los 80 con salud. Pensando en las diferencias sociales, no es el momento de hacer eso.

¿Cuándo es, si ya se acaban los fondos?

Hay que ver por qué se acabaron los fondos. La ley 51 creó un grupo cerrado. Ahí la edad avanza, cada día hay menos cotizantes y más pensionados. Cuando se hizo la ley 51 había 5.6 cotizantes por cada pensionado. Ahora apenas hay 1.5.

Con más razón...

El momento es ahora. Pero volviendo al sistema solidario para restablecer la cadena de solidaridad intergeneracional. La propuesta del gobierno no va hacia allá. Aquí el que busca trabajo después de los 50 no consigue. Entonces a ese le estás poniendo más tiempo de trabajo.

El sistema se diseñó para personas que vivían 60 y ahora viven 80: ¿cómo se justifica exigir, salvo la cuota patronal, que no se cambien las variables?

La esperanza de vida depende del estatus económico. Y es solo un promedio.

El sistema se creó cuando las mujeres tenían seis hijos. Hoy son dos. ¿Cómo exigir que no se cambien las variables?

Depende de la productividad. Si mis hijos son dos veces más productivos que yo, valen por dos cotizantes siempre que los salarios sigan la ruta de la productividad. Y la idea es que crezcan la productividad y el salario de los pensionados.

¿Le parece justo el 70% de aumento a la cuota patronal?

Los empresarios van a trasladar ese aumento al consumidor final. Es injusto porque lo paga la población.

Pero la izquierda pedía el aumento del 100% de la cuota patronal, lo cual hubiera provocado más despidos…

Yo la hubiera mantenido, pero ellos lo que tienen es que pagar sus impuestos. Si se eliminara la evasión y se aplicara el principio de la subsidiaridad, que dice que siendo la seguridad social un derecho humano, sería responsabilidad del Estado. Pero aquí la evasión y elusión de tributos llega a los $7 mil 800 millones al año.

¿Y qué le parecen los $1200 millones que aportará el Estado?

Eso va a tener que seguir creciendo. Es factible si se reduce la evasión. Si ahora no están en el presupuesto, ¿a quién se lo van a quitar? Al ministerio de Seguridad no…

¿Qué sugiere usted, si se opone al sacrificio de patronos y trabajadores?

Ellos no lo van a pagar, así que no será un sacrificio para ellos. Cuatro cosas: reducir entre 1.5 y 2% la evasión tributaria, que ahora es de 10.2% del PIB; eliminar la evasión de los trabajadores informales de las empresas formales; elevar la rentabilidad de los fondos de la Caja, y mejorar la equidad entre el capital y el trabajo.

¿Por qué insisten en la supuesta privatización del Seguro?

Privatización es cuando algo público pasa a ser propiedad privada, o una función del Estado se le pasa a un privado. Acá se permitiría pasar a entidades privadas el manejo de los fondos del Seguro.

Pero lo que se está proponiendo es el sistema que tiene el Siacap. ¿Por qué no se quejan de que Siacap, que sí funciona, es privatizado?

Siacap como institución parece pública, pero las cuentas las lleva una empresa privada. Y de las tres capitalizadoras, dos son privadas. Ahí está la privatización.

La reforma de 2005 no funcionó porque el Estado no le inyectó plata al sistema cuando se requería. ¿Por qué ustedes no reclamaron eso?

Se les advirtió en el 2005 que lo que estaban haciendo tendría un elevadísimo costo de transición. Y en efecto lo tuvo. El problema no es cambiar las cosas: es cómo y dónde cambiarlas.

Usted alega que este proyecto mata la solidaridad. Los del mixto siguen aportando al solidario, y si se te acaban tus ahorros, la Caja te sigue pagando hasta que mueras. ¿Eso no es solidario?

El problema es quién paga. Y aquí solo pagan impuestos la clase media y los trabajadores. Eso no es solidario.

¿$144 a los 65 no es solidario?

Una burla. La canasta básica es de $355. Eso es mantener la pobreza crítica.

¿De dónde propone sacar la plata?

De los impuestos.

En el nuevo sistema, dependiendo de sus aportes y el tiempo, una persona puede jubilarse por más del 60% de tasa de reemplazo. ¿Por qué está mal?

Nunca han dicho de dónde salieron las variables para hacer esos cálculos. Esos cálculos del 60% son teóricos, porque no consideran que es 43% posible estar o desempleado o en informalidad.

¿Por qué la izquierda se opone a cualquier sistema que no sea el de beneficio definido, que es insostenible por ser una pirámide invertida?

No es una pirámide invertida siempre y cuando el país avance en productividad y salarios. Hay que debatir el estilo de desarrollo del país.

¿El sistema de beneficio definido es justo y solidario, si para pagar una pensión de $1,500 se necesitan las cuotas de 18 trabajadores?

Lo que hay que ver es la productividad de la generación que está sosteniendo a la actual generación.

¿Es solidario lo que paga el beneficiario de una pensión de $1,500 solo paga la pensión de un trabajador de menos de $600 cuando estaba activo?

El Seguro debe ser una institución redistributiva. Las cuentas individuales son no redistributivas.

Si no cree en reducir la planilla, como ha dicho, ¿por qué su propuesta no es que tengan criterios de evaluaciones donde si no funcionas te sacan?

También hay que tenerlos. Pero más que botarlos, hay que redistribuirlos.

¿Qué le dice a quienes lo recuerdan como el que duplicó la planilla?

Se abrieron tres hospitales y se hicieron varios centros de atención primaria.

No se recuerda su administración como la que mejoró el servicio…

Donde no había atención, algo mejoró.

Usted convirtió la Caja en un cuartel de la izquierda. ¿Qué diferencia eso del PRD que volvió Unachi su guarida?

No se le preguntó a nadie su militancia.

¿Qué se hizo con los médicos que en su periodo no iban a trabajar?

Muchas inspecciones. Pero el reglamento dice que primero es verbal, luego por escrito, y a las mil y quinientas entonces puedes sacar a alguien.

Dietilene glycol. ¿Usted lo compró?

Yo no lo compré, ni lo recibí, ni estaba cuando se produjo. Por eso fui sobreseído.

¿No se compró en su gestión?

Sí, pero era una compra menor, que no veía el director.

Usted dirigió el Seguro y su gremio se queja de las atribuciones del director. ¿Es así, o el director no tiene las facultades necesarias para trabajar?

En mi época las facultades eran muy inferiores a las de hoy. Dejar que compre hasta $1 millón sin pasar por directiva es inconveniente. ¿Y que pueda decidir que una empresa maneje los fondos de la Caja, sin preguntarle a nadie? No puede ser.

Pero las compras no bajan de $500 mil.

Entonces que hagan reuniones de compra por paquetes con la directiva. Y sobre todo que las compras no se detengan porque una empresa que perdió demanda a la que ganó. El costo de hacer eso no es muy alto… y ahí duran años.

¿Hombres y mujeres debemos jubilarnos a la misma edad o no?

No. Yo pienso que es el único reconocimiento que sigue existiendo en Panamá, por los tantos trabajos que tiene la mujer.

¿Los informales e independientes deben entrar en las pensiones?

Sí, pero bien. El Estado ayuda a que se formalicen, pero hay que ayudarlos a que se formalicen administrativa, tecnológica y financieramente. Y si es muy costoso, no pueden asumirlo. Además, el Estado tiene la responsabilidad de la salud. En otros lados el Estado pone para la salud y el informal pone para su pensión.

En 20 años la directiva, en la que los trabajadores son mayoría, no pudo salvar la Caja. ¿Cómo explica eso?

Habría que hacer una auditoría para ver responsabilidades. Pero la directiva necesita varias cosas, entre ellas la posibilidad de la revocatoria de mandato, la no reelección y más participación directa de los asegurados. Ahora es indirecta.

¿Usted se siente representado por los trabajadores de la directiva?

No.

Eso también es culpa de los gremios...

Y de las reglas de escogencia. El que elige al final es el Ejecutivo y eso lo politiza.

¿Se debieron reformar las jubilaciones especiales de los policías?

Sí. No es posible que el médico más eficiente del país se jubile con $2 mil 500 como máximo, y un alto jerarca de la Policía pueda llegar hasta $10 mil.

¿Se debió reformar la cantidad de dependientes por cada cotizante?

No es negarles atención, sino que la responsabilidad financiera sea del Estado.

Su nota, hasta hoy, para Dino Mon.

No me pasa el curso.

¿Y para Enrique Lau?

F.

¿Lo que piensa cuando ve a los gobiernos anteriores criticar ahora lo que ellos no hicieron antes?

Todos votaron por la Ley 51. Y luego ni la cumplieron ni la reformaron.

¿Por qué cree que ni usted ni Gordon pudieron llegar al poder?

Por la estructura del sistema electoral.

Pero no jalaron ni los votos de los trabajadores que dicen representar...

Que el trabajador tenga consciencia de transformación no es automático. Implica crear un programa nacional progresista que la población sienta que es factible.

¿Qué debe mejorar la izquierda para tener éxito electoral algún día?

Estar comprometidos con crear una fuerza política distinta. Con más militancia de los que pretenden ser dirigentes.

¿Usted voto por Maribel Gordón?

No. Voté en blanco.

¿No es incoherente aferrarse a ideologías fallidas de los años 60 y 70, estando en un ambiente académico?

Como académico pienso que se trata de encontrar en distintos modelos lo que más le sirve a Panamá. Uno que asegure la mayor cantidad de empleos decentes, seguridad, salud y educación y transporte.

Su opinión de... Nicaragua.

Daniel Ortega es una dictadura horrible. Yo viví allá y apoyé la revolución.

De Venezuela.

Ni el gobierno ni la presión externa están bien. Eso les toca a los venezolanos. Cada país debe decidir su futuro.

Ellos ya lo definieron…

Pero no es yéndose de Venezuela como hizo el señor ese tampoco. Cada pueblo debe resolver sus problemas.

Su lectura de Petro.

Creo que lo está intentando hacer democráticamente. Admiro su posición sobre al medio ambiente.

Invasión de Rusia en Ucrania.

La OTAN se le acercó demasiado a Rusia. Eso la provocó.

¿Según usted la guerra es contra Israel o contra los judíos?

Es por la paz. No debe haber antisemitismo, pero tampoco antiárabes. La mejor solución es la creación de un estado palestino y una convivencia en paz.

Elección de Trump.

Un desastre para el mundo.

Lo que más le preocupa de Mulino.

Su estilo autoritario.

Su mayor mérito.

Todavía no sé. Habrá que ver…

Afrontó el tema del Seguro...

Es que por donde va no es positivo. El tema había que evaluarlo, pero el gobierno se convirtió en juez y parte.

¿No todos pudieron exponer su idea?

Eso fue en la teoría, porque en la práctica lo que se propuso fue básicamente el modelo de los tres pilares de Conep.