Judy Meana: ‘la secretaria general de la Alcaldía notificó que me están esperando’

La vicealcaldesa del distrito de Panamá, Judy Meana, confirmó este martes que la resolución del Consejo Municipal por la cual se ordena su reintegro al cargo ya fue enviada a la Alcaldía.

Meana, quien estuvo desempeñándose como gobernadora de la provincia de Panamá desde abril de 2020 hasta el pasado 8 de febrero, no pudo incorporarse ayer a su puesto como vicealcaldesa luego que se le impidió el acceso a su oficina y se le informó que la resolución del Concejo no había llegado.

“Lista para tomar posesión, para poder de una vez empezar a trabajar”, afirmó Meana este martes explicando que la resolución fue firmada y enviada a la alcaldía capitalina.

“Se firmó la resolución y ya la secretaria general de la Alcaldía me notificó que me están esperando”.

Tras la situación de este lunes cuando no pudo reincorporarse a su cargo, Meana enfatizó que el mensaje es que todas las personas se merecen respeto y que no se trata de cargos ni títulos y planteó que se trata de decir no a la violencia política.

“Un tema que viven muchas mujeres en silencio y que quiero decirles que una vez detectado todo esto me he atrevido a hablar del tema y voy seguir sensibilizando, porque tenemos que empezar a hablar de esos temas en Panamá”, puntualizó Meana.

En la sesión ordinaria realizada el pasado viernes 19 de febrero los concejales aprobaron suspender la licencia de la vicealcaldesa que da paso al reintegro de sus funciones, pero no se dio ayer, lunes.

Meana estuvo presente este martes en la sesión ordinaria del Consejo Municipal y en la que el alcalde José Luis Fábrega participó de forma virtual.