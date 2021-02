Judy Meana sin poder reintegrarse a su puesto; Concejo no envió resolución a la Alcaldía de Panamá

La vicealcaldesa del distrito de Panamá, Judy Meana, informó este lunes por la mañana que la policía municipal le impidió ingresar a la oficina para reintegrarse al cargo y que el Concejo no envió la resolución de su reincorporación a la Alcadía capitalina.

“El Concejo no ha enviado la resolución. Esta mañana los policías municipales me informaron que no podía entrar a mi oficina”, escribió Meana en su cuenta de Twitter.

El Concejo no ha enviado la resolución. Esta mañana los policías municipales me informaron que no podía entrar a mi oficina. — Judy Meana (@judyMEANA) February 22, 2021

Meana tenía previsto incorporarse hoy a sus funciones luego que el Consejo Municipal aprobó el pasado viernes su reintegro al puesto, tras una licencia sin sueldo que esta misma instancia le había otorgado en abril de 2020 cuando fue designada como gobernadora de la provincia de Panamá.

Meana dejó la gobernación el pasado 8 de febrero de 2021 y ese día informó que había enviado al Consejo Municipal la solicitud para su reintegro.

Se informó que Meana sostendría hoy una reunión con el alcalde José Luis Fábrega para tratar la situación.

Información en desarrollo...