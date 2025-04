Julio Linares: Esto sucede cuando creemos en quien ‘robó, pero hizo’

Exclusivo Suscriptores

Dice Mulino que no escuchó a Murillo cuando acusó a su gobierno de boicotear a Martinelli. ¿Le cree?

No. Pero lo entiendo.

¿Haberlo minimizado era lo correcto, o debió responder contundentemente?

Aunque a veces no lo hace, él debe cuidar su verbo.

¿Tiene sentido la teoría de que Martinelli habría negociado con Murillo el voto para el Sica, y que cuando Mulino lo supo se negó a la extorsión?

No creo que hubo un complot entre Martinelli y Murillo: lo que hubo fue una sacada de tabla de Murillo a Mulino.

¿Por qué? ¿Por criticar su dictadura?

Sí.

¿Por qué es tan importante el Sica? ¿Qué perdemos si los apoyamos como lo piden?

Toda entidad regional es importante. Pero en este caso no se trata de eso, sino de ceder ante la posible extorsión.

¿Al final este caso es político o es judicial?

El chantaje es político, pero la condena es judicial.

¿Entonces el caso es político o judicial?

Estamos frente a un golpe a la justicia panameña.

El esposo de Murillo no ha salido a hablar del tema. ¿Su silencio se interpreta como apoyo a lo que dijo su copresidenta?

Por supuesto.

Ahora ¿la pelota está en manos de Panamá, de Nicaragua o de Martinelli?

De Panamá.

¿Qué alternativa le queda al gobierno después de haber prorrogado un salvoconducto improrrogable?

Presionar a la delegación nicaragüense para obtener el salvoconducto o para detener al asilado.

¿Qué tanto puede presionar, si ya la presidenta del país dijo lo que dijo?

Calificar de non gratos a los funcionarios, expulsarlos de Panamá, y recordarles que el dúplex 61B no tiene protección diplomática porque no ha recibido el consentimiento del Estado panameño.

Entonces , si no tiene protección diplomática, ¿por qué no lo han detenido?

Por prudencia y cautela, en virtud de posibles condenas de la comunidad internacional y de convertir al asilado en víctima.

¿Romper relaciones no acabaría con el problema?

Ese debe ser el último paso.

¿De qué nos ha servido esa relación?

Un Estado no es solo la dictadura de turno. Es también un pueblo noble y sufrido.

¿En qué estatus queda Martinelli si se rompen relaciones?

En un limbo. O se va con los funcionarios nicaragüenses, o se entrega a las autoridades, o queda bajo la custodia de un tercer país.

¿Cómo se daría el trasiego de asilo a otra embajada?

Sería trasladado a la nueva embajada en un carro de esta, con un salvoconducto que le permita ese trayecto.

¿A qué país ve recibiéndolo?

Ningún país democrático debería asilar a nadie por delitos comunes.

¿De qué sirve el Derecho Internacional si las convenciones prohíben eso y Nicaragua lo auspicia?

Para regular las relaciones entre Estados. Pero al mismo tiempo, las convenciones facultan al Estado asilante a calificar el delito.

Lo que ha sucedido esta semana ¿victimiza más a Martinelli, o le resta seguidores?

Él quiere victimizarse y lo está logrando.

¿El gobierno debe dejar que siga viviendo ahí operando políticamente, como hasta ahora?

Tajantemente no. El gobierno debe ser firme para que no se violen las convenciones de asilo.

Llevan 14 meses siendo violadas. Y Panamá ha seguido permitiéndoselo…

Tienen que rectificarse de inmediato.

¿Y si no?

Seguiremos sufriendo una mala novela por mucho tiempo.

Frente a una diplomacia de soborno como la de Nicaragua, ¿puede EUA aprovecharse para intermediar entre Panamá y Nicaragua a cambio de pedirnos algo más?

Los gringos hacen lo que les da la gana cuando se benefician sus intereses.

¿Con quién tendría que estar molesto Martinelli? ¿Con el gobierno de Nicaragua o con el de Panamá?

Con el de Nicaragua, que no quiso llevárselo.

Después de haberle dado el asilo… ¿no es eso contradictorio?

Claro. Nadie pide un asilo para quedarse en la embajada. Ni la embajada otorga un asilo para que el asilado se quede toda la vida.

¿Lo ve yéndose de ahí?

Al final tendrá que irse.

Pero al final, puede ser en 2025 o 2045…

Por eso Panamá debe actuar para que Nicaragua le tenga que revocar el asilo.

El tiempo que ha estado en la embajada no le resta tiempo de su condena. ¿Y la prescripción del caso? ¿Es posible?

Mientras más se alarga el tiempo de la novela, más le conviene al asilado.

¿Ser un prófugo podría afectar su condena?

Sí. Debería.

¿Metió más la pata el canciller, que dijo que se le dio el salvoconducto para que pueda defenderse mejor, o el jefe de la Policía que habló de una alerta roja inexistente?

El jefe de la Policía. Por creerse el adelantado del Mar del Sur.

¿Este salvoconducto es impunidad?

No debería serlo.

¿Salvoconducto o cárcel? ¿Qué es lo correcto?

La cárcel, pero lo viable es el salvoconducto.

Hay otra teoría, y es que la Asamblea, después de haberle archivado todas las denuncias a Mulino, como este no “ayudó” a Martinelli, el plan es hacer una campaña de presentar más denuncias para revocarle el mandato. ¿Ve eso posible, o no se atreverán a tanto?

La revocatoria no es ni prudente ni viable. Independientemente de si votamos por él o no, hay que respetar la figura presidencial.

¿Martinelli está buscando cogobernar?

Está cogobernando.

¿Esta semana se rompió el “Martinelli es Mulino” y al revés, o eso ya estaba roto?

Estaba rajado, pero ya el cántaro se quedó sin agua.

¿Esta crisis pone en juego la estabilidad del gobierno o Martinelli no desestabiliza el país?

Lo que está en juego es la supervivencia del Estado. Esto sucede cuando creemos en alguien que “robó pero hizo”.

Martinelli dice que lo quieren matar. ¿Decir eso es un hábito que aplica cada vez que tiene un revés, o es paranoia?

Es parte de su libreto. Hace un año eran Nito, Roy y Gaby. Hace cinco, era Varela. Hoy, no sabemos. No debe ser Rosario, porque no se sentiría seguro en la embajada...

¿Martinelli paga por estar en la embajada? ¿O ese régimen no extorsiona?

Ese régimen es capaz de succionar al más rico.

¿Por qué para todos los políticos si los investigan es persecución?

Porque es la respuesta más fácil y de moda.

Pasemos al tema Trump. ¿Qué debería hacer Panamá para enfrentar su agresividad?

Tener claridad académica, fortaleza diplomática y firmeza en el mensaje internacional.

¿Y tiene o ha hecho Panamá esas tres cosas?

No. Falta mucho más en cada ámbito.

¿Para qué ha servido el cuerpo diplomático en este caso?

Eso está por verse.

Es que ya lo estamos viendo: ¿para qué han servido?

Ojalá los golpes enseñen.

¿Para qué ha servido la contratación de cabilderos en EUA, si igual Trump sigue acosándonos?

Buena pregunta.

Todos en Panamá decimos que no hemos violado el Tratado de Neutralidad. Pero a modo de docencia, explique ¿qué es ese tratado?.

Su fundamento es la protección al régimen de neutralización y no a la defensa de los intereses estadounidenses. Los que están violándolo son ellos.

¿Se le debe quitar la marina de Amador al Luis Sola, que se la pasa hablando mal de Panamá? ¿O una cosa no tiene que ver con la otra?

Sí se le debe quitar.

El Secretario de Defensa viene a Panamá mañana. ¿A dar órdenes o a negociar?

Debería entender que somos un país soberano, y respetarnos mucho más que su jefe.

¿Cómo ha sido hasta ahora la reacción de Mulino a las presiones de los EUA?

Más prudente de lo necesario.

¿Cuál es la verdadera amenaza de Trump: una acción militar contra Panamá, sanciones económicas o quitar visas masivamente?

De Trump podemos esperar todo eso y mucho más.

Entonces, ¿debería Panamá buscar apoyo internacional o la ola inevitablemente va a bajar?

El multilateralismo es un arma efectiva.

¿EUA va a mejorar con Trump?

No.

¿Termina su periodo o el mundo no aguanta esto cuatro años?

Podrá terminar su periodo y el mundo sobrevivir a sus cuatro años, pero pagando un alto precio.

Volviendo a Panamá, ¿a los diputados suplentes les inventaron el cargo de asistente técnico parlamentario para cobrar sin ejercer?

Más claro, imposible.

¿Los principales siguen cobrando cuando habilitan al suplente?

Sí. Y el suplente sigue cobrando el cargo alterno cuando es habilitado.

¿Los últimos fallos judiciales de casos de corrupción que terminan sobreseyendo a políticos de la era Martinelli son coincidencia o amnistía disfrazada?

Fallos sospechosos que nublan la justicia y confunden al ciudadano.