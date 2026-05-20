Junta Directiva de la ACP anunciaría este jueves al nuevo administrador del Canal

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Ilya Espino de Marotta, Víctor Vial y Francisco Ruiz Miranda, figurarían como finalistas, mientras otros nombres fuertes ya estarían fuera de la contienda en un proceso que decidirá el liderazgo de la vía interoceánica para los próximos años.

La Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) podría anunciar este jueves al próximo administrador de la vía interoceánica, según fuentes extraoficiales a las que tuvo acceso este medio.

Aunque el hermetismo dentro de la directiva ha sido total, este medio pudo conocer que el filtro final ya se hizo, tras un proceso de selección que inició con una docena de aspirantes y donde solo tres nombres continuarían navegando como finalistas: Ilya Espino de Marotta, Víctor Vial y Francisco Ruiz Miranda.

Figuras de alto perfil político y empresarial como el propio administrador Ricaurte Vásquez buscando la reelección, que le permite la Ley por un periodo adicional, y el expresidente del CoNEP, Gabriel Diez (hijo), otros aspirantes como Marliz Bermúdez, vinculada a Maersk y varios vicepresidentes de la ACP, parecen haber quedado fuera del foco principal de los elegibles.

La decisión reviste gran relevancia, ya que el administrador del Canal tendrá a su cargo la gestión de la infraestructura más crítica del país y de la región, enfrentando megaproyectos estratégicos, desafíos hídricos y decisiones operativas de alto impacto. Casi como guiar un buque por las esclusas del Canal: un paso en falso en la elección podría tener consecuencias de gran alcance.

Junta directiva de la ACP. La decisión está en sus manos.

Los finalistas

Tras la revisión de méritos y entrevistas, la Junta Directiva habría reducido el proceso a tres candidatos que se perfilarían como los timoneles ideales para suceder a Ricaurte Vásquez, cuyo mandato comenzó en septiembre de 2019 y concluye en septiembre de 2026, por siete años.

Ilya Espino de Marotta:

Actual subadministradora del Canal de Panamá, asumió el cargo el 1 de enero de 2020 y se convirtió en la primera mujer en ocupar esta posición. Su trayectoria en la ACP comenzó en 1985 como ingeniera en el astillero de la División Industrial y ha liderado proyectos de gran envergadura, incluyendo el Programa de Ampliación del Canal. Es licenciada en Ingeniería Marina por la Universidad de Texas A&M y cuenta con una maestría en Ingeniería Económica de la Universidad Santa María la Antigua, además de certificaciones en administración de proyectos y formación ejecutiva internacional.

Ilya Espino de Marotta

Víctor Vial:

Con 29 años de experiencia en el sector financiero, Vial se desempeña actualmente como vicepresidente de Finanzas de la ACP. Ha trabajado en empresas internacionales como HBO – Time Warner y Copa Airlines, donde lideró proyectos de financiamiento de flotas, administración de liquidez y preparación de planes estratégicos y financieros. Es licenciado en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas Internacionales por la Universidad de George Washington.

Víctor Vial

Francisco Ruiz Miranda:

Empresario global con más de veinte años de experiencia en infraestructura, logística marítima, petróleo y gas, y transformación estratégica. Ha liderado operaciones complejas en Europa, Latinoamérica y Oriente Medio, con responsabilidades en estrategia, desarrollo comercial, ingeniería y operaciones. A diferencia de los otros dos finalistas, Ruiz Miranda no ha trabajado previamente en el Canal de Panamá y se desenvuelve actualmente fuera del país.

Francisco Ruiz Miranda.

Lo cierto es que el proceso de selección continúa ya en su fase final como al principio, con un alto nivel de hermetismo, casi en silencio.

Fuentes cercanas confirmaron que el anuncio oficial podría adelantarse, siguiendo la tradición de comunicar la designación meses antes de que expire el mandato del administrador saliente.

Tomando en cuenta que cuando Vásquez asumió en 2019, el anuncio se hizo marcando un precedente, siete meses antes de tomar el cargo, en las próximas horas podría saberse quién abrirá las esclusas… y quiénes se quedarían afuera.