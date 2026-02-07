Panamá, 07 de febrero del 2026

    Junta directiva de la Senniaf convoca reunión por crisis en albergue de Tocumen

    Eliana Morales Gil
    Junta directiva de la Senniaf convoca reunión por crisis en albergue de Tocumen
    Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen. Foto: Archivo

    La junta directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) fue convocada a una reunión extraordinaria para el próximo lunes, en medio de la crisis que enfrenta la entidad tras las denuncias por irregularidades detectadas en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.

    La convocatoria fue realizada por la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, quien preside la junta directiva del organismo responsable de la protección de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

    Junta directiva de la Senniaf convoca reunión por crisis en albergue de Tocumen
    Ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles. LP/Archivo

    Además de Carles, integran la directiva Ana Melinda Fábrega Guardia, directora general de la Senniaf y secretaria de la junta con derecho a voz; el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo; la ministra de Educación, Lucy Molinar; la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz; el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; y el contralor general de la República, Anel Flores de la Lastra.

    La junta directiva también incluye a cuatro representantes de la sociedad civil: dos de la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia en Panamá y dos del Consejo Nacional de la Familia.

    La denuncia

    Este viernes 6 de febrero, la diputada Alexandra Brenes, de la coalición Vamos, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación contra Fábrega y otros funcionarios de la entidad, a raíz de anomalías detectadas durante una visita al albergue realizada el pasado jueves.

    Junta directiva de la Senniaf convoca reunión por crisis en albergue de Tocumen
    Alexandra Brenes en la Procuraduría de la Nación. Foto: Cortesía

    La denuncia advierte sobre la convivencia de menores con adultos —algunos con discapacidades psiquiátricas— sin planes individualizados de atención ni una separación adecuada según edad, condición o nivel de riesgo.

    El escrito también advierte sobre el deterioro severo de la infraestructura, con dormitorios sin ventilación adecuada, baños inhabilitados, camas y colchones en mal estado, falta de insumos de limpieza y riesgos físicos dentro de las instalaciones.

    Además, se reporta la inoperatividad de áreas clave para la convivencia en el centro, como la cocina, salones de clases y dormitorios, así como la falta de personal suficiente para atender a la población residente.

    El documento dice además que estas condiciones se mantienen desde hace meses y que fueron comunicadas previamente a instancias superiores sin que se adoptaran correctivos eficaces.

    Inspección en el sitio

    La Prensa pudo conocer que los magistrados del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia Efrén Tello, Judith Cossu y Milixa Hernández Díaz habrían realizado este viernes una inspección en el lugar.

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política


