Envían de vacaciones al secretario de la ATTT tras derogación de decreto de ‘apps’ de transporte

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El director de la Autoridad de Transito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolas Brea, confirmo a La Prensa, que el secretario general de la entidad y hermano de la diputada Dana Castañeda, Justo Castañeda, fue enviado de vacaciones.

Esto ocurre en medio de la derogación del polémico decreto que buscaba regular las plataformas tecnologicas de transporte.

“Fue una decision administrativa”, dijo Brea.

A Castañeda se le atribuye participación en la dirección de varias concesionarias y se le vincula con la tenencia de cupos de buses y taxis.

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