Panamá, 22 de abril del 2026

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    Transporte selectivo

    Envían de vacaciones al secretario de la ATTT tras derogación de decreto de ‘apps’ de transporte

    Se trata del hermano de la diputada oficialista, Dana Castañeda.

    Ohigginis Arcia Jaramillo
    Envían de vacaciones al secretario de la ATTT tras derogación de decreto de ‘apps’ de transporte
    Justo Castañeda, secretario de la ATTT.

    El director de la Autoridad de Transito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolas Brea, confirmo a La Prensa, que el secretario general de la entidad y hermano de la diputada Dana Castañeda, Justo Castañeda, fue enviado de vacaciones.

    +info

    Hermano de la diputada Dana Castañeda y su poder detrás del intento de control de las ‘apps’

    Esto ocurre en medio de la derogación del polémico decreto que buscaba regular las plataformas tecnologicas de transporte.

    “Fue una decision administrativa”, dijo Brea.

    A Castañeda se le atribuye participación en la dirección de varias concesionarias y se le vincula con la tenencia de cupos de buses y taxis.

    Información en desarrollo...

    Ohigginis Arcia Jaramillo

    Subeditor sección política


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