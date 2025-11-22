Katleen Levy vuelve al ruedo político: se reúne con Jorge Herrera y convencionales panameñistas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La exdiputada panameñista Katleen Levy (2014-2019) reapareció esta semana en la escena política, al sostener un encuentro con Jorge Herrera y un grupo de convencionales del Partido Panameñista, en medio del proceso interno que esa organización celebrará este domingo 23 de noviembre para renovar su dirigencia.

Levy compartió en su cuenta de X una fotografía del almuerzo que sostuvo con los convencionales y con el diputado Herrera, candidato a la presidencia de ese colectivo político.

“Compartiendo un almuerzo con parte de nuestros convencionales y con Jorge Herrera. El Partido Panameñista es, y seguirá siendo, mi casa”, escribió la exdiputada, una figura que militó en el panameñismo pero que en los comicios del año pasado tomó distancia del partido.

Compartiendo un almuerzo con parte de nuestros convencionales y con @jherrerahd . El Partido Panameñista es, y seguirá siendo, mi casa. ❤️💛💜 pic.twitter.com/qHMDgmMbv9 — Katleen Levy García (@KatleenLevyG) November 21, 2025

La elección del domingo definirá quién sucederá al actual presidente del partido, José Isabel Blandón. Herrera —quien preside la Asamblea Nacional desde el 1 de julio— compite contra el empresario Carlos Raúl Piad por el control del colectivo, que intenta reorganizarse tras la fuerte derrota sufrida en las elecciones generales de mayo de 2024.

El Partido Panameñista, que cuenta con unos 220,700 miembros, enfrenta un momento decisivo en su estructura interna, luego de quedar en cuarto lugar en la fórmula presidencial encabezada por Rómulo Roux y Blandón como candidato a vicepresidente.

Levy, quien fue precandidata presidencial por la libre postulación, tomó distancia del panameñismo antes de las elecciones de 2024, cuando anunció su respaldo al entonces candidato del Partido Revolucionario Democrático (PRD), José Gabriel Carrizo.

José Gabriel Carrizo (centro), alza la mano a Katleen Levy. (izq). Cortesía

Lo hizo durante un acto político en el circuito 8-6, su zona de influencia electoral. En aquel momento, justificó su decisión alegando que su recorrido nacional en busca de firmas le permitió “conocer mejor el sentir de la población”.

Tras ese giro político, Levy también intentó regresar a la Asamblea Nacional como diputada suplente, acompañando a su madre, Cecibel García, como candidata principal, aunque la fórmula no logró los votos necesarios.

Este año, el nombre de Levy fue mencionado en el proceso que enfrenta el exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Héctor Brands, aunque no se le señaló formalmente como investigada.

Según los reportes de la UAF, Levy se habría beneficiada de transferencias bancarias realizadas desde una cuenta personal de Elvis Enrique Rodríguez, identificado como "testaferro" de Brands. Rodríguez, además, fue director ejecutivo del movimiento Nuevo Amanecer, que fundó Brands. En el terreno político, aparece como donante de sus dos campañas: la de la primaria a lo interno del PRD y la de la elección general de mayo de 2024, en la que no logró la reelección como diputado. De hecho, la primaria fue financiada enteramente por Brands y Rodríguez, quien le donó $5,000. Para la otra campaña, Rodríguez le entregó $10,000.

Se presume que los fondos dirigidos a Levy provinieron de cuentas ligadas al exdirector de Pandeportes, quien anteriormente mantuvo una relación personal con ella. Rodríguez habría servido como intermediario para ocultar el origen de los fondos entregados a la exdiputada y dificultar su seguimiento.

Levy ha declarado que el dinero que recibió de Rodríguez corresponde a honorarios por servicios de asesoría y consultoría de imagen, prestados entre diciembre de 2019 y junio de 2020.