    ESTADOS UNIDOS

    Kristi Noem dejará Seguridad Nacional; Donald Trump designa al senador Markwayne Mullin

    Donald Trump anunció que Kristi Noem dejará el Departamento de Seguridad Nacional el 31 de marzo de 2026 y que el senador Markwayne Mullin será su reemplazo, mientras la agencia permanece cerrada por falta de fondos.

    EFE
    En la imagen se aprecia a Kristi Noem, quien ocupaba el cargo de secretaria del Departamento de Seguridad. Getty Images

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cesó este jueves a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, quien dejará el cargo a partir del 31 de marzo de 2026, y la sustituirá el senador de Oklahoma, Markwayne Mullin.

    Quién es Kristi Noem, la mujer que lidera la ofensiva migratoria de Trump al frente del Departamento de Seguridad Nacional de EU

    “La actual secretaria, Kristi Noem, quien nos ha servido eficazmente y ha obtenido numerosos y espectaculares resultados (¡especialmente en la frontera!), pasará a ser enviada especial para el Escudo de las Américas, nuestra nueva iniciativa de seguridad en el hemisferio occidental (término que Washington emplea para referirse a las Américas) que anunciaremos el sábado en Doral, Florida", escribió el presidente en su cuenta de Truth Social.

    Noem, exgobernadora de Dakota del Sur, estaba muy cuestionada por su gestión de la crisis de las redadas migratorias en el estado de Minesota, que deparó la muerte por disparos de agentes federales de dos ciudadanos estadounidenses, a los que ella misma llegó a acusar de “terrorismo doméstico” sin tener pruebas.

    Además, esta misma semana había comparecido en el Capitolio en una polémica intervención en la que se negó a retractarse de esos comentarios y en la que culpó a los manifestantes del caos y defendió la política de deportaciones masivas de Trump.

    Mensaje de Donald Trump en la cuenta Truth Social.

    Fue duramente cuestionada por senadores demócratas y también por el republicano Thom Tillis, que pidió su dimisión y recordó el polémico episodio de su libro en el que Noem relataba cómo había matado a su perra y a una cabra.

    Precisamente por lo sucedido en Minesota, el DHS se encuentra parcialmente cerrado por falta de fondos desde el 14 de febrero a la espera de que demócratas y republicanos acuerden cambios en los procesos operativos de las redadas migratorias que desatasquen la aprobación de la partida presupuestaria.

    Al margen de las controvertidas redadas en Minesota, la presión sobre Noem ha ido en incremento en los últimos días a cuenta de una polémica y agresiva campaña para publicitar la labor de su departamento adjudicada el año pasado.

    Se ha revelado que su cartera abanderó una “emergencia” fronteriza para justificar la concesión, sin licitación previa, de la campaña, valorada en unos 220 millones de dólares, a una entidad controlada por el marido de la exportavoz del propio DHS, Tricia McLaughlin.

    La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en una comparecencia ante los medios de comunicación. Getty Images

    En una entrevista concedida a la agencia Reuters, el propio Donald Trump aseguró no tener conocimiento de esas contratas.

    Mullin, el sustituto de Noem, es un empresario de sangre cherokee que en 2023 logró un asiento como senador por Oklahoma.

    EFE

    Agencia de noticias

