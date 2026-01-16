La ACP apela a la Constitución; alcaldesa de Arraiján condiciona aval para la carretera hacia Cocolí

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El artículo 316 de la Constitución establece que la ACP no estará sujeta al pago de impuestos, tasas, derechos, cargos, contribuciones o tributos de carácter nacional o municipal.

El Consejo Municipal de Arraiján realizó ayer 15 de enero una sesión extraordinaria en la que aprobó un acuerdo, condicionado, para exonerar del pago de impuestos a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), entidad que mantiene desde agosto de 2025 una solicitud pendiente de aprobación para un permiso de construcción ante ese municipio para la carretera Brujas–Cocolí, el acceso principal a las esclusas del Pacífico.

La decisión, adoptada tras meses de fricciones entre el gobierno local y la administración canalera, abre la puerta a reactivar un proyecto considerado estratégico, cuyo estancamiento había generado inquietud en sectores empresariales y logísticos.

Representantes de la ACP han acudido en repetidas ocasiones a las sesiones del Consejo Municipal de Arraiján en busca del visto bueno para la obra, pero la alcaldesa del distrito, Stefany Peñalba —ausente durante semanas en las reuniones del gobierno local— se había mantenido firme en que, mientras no se cancelara el impuesto correspondiente, no se otorgaría el permiso de construcción. Este jueves, tras ese prolongado silencio institucional, la alcaldesa reapareció en la sesión del Consejo Municipal.

Stefany Dayan Peñalba, alcaldesa de Arraiján. Tomada de IG

Norma constitucional

No obstante, la ACP está legalmente exenta del pago de impuestos municipales, amparo que proviene tanto de su Ley Orgánica como del Título Constitucional y que ha sido reafirmado en fallos de la Corte Suprema de Justicia. En otras palabras, a la entidad canalera no le corresponde cubrir tributos locales, aunque sí está obligada a cumplir con todos los procedimientos administrativos que exige el municipio para avanzar en la obra.

De hecho, el artículo 316 de la Constitución establece que la Autoridad del Canal de Panamá no estará sujeta al pago de impuestos, tasas, derechos, cargos, contribuciones o tributos de carácter nacional o municipal.

Consultada por La Prensa, la representante del corregimiento de Cerro Silvestre, Yohana Saldaña, subrayó que, como lo establece la ley, se dio el trámite para la exoneración del pago de impuestos a la ACP. Su mensaje fue directo: “Tratamos de hacer las cosas bien. Nada está por encima de la Constitución. Ella [la alcaldesa] tendrá un manejo muy diferente al nuestro”, afirmó durante la entrevista.

El Consejo Municipal aprobó la medida con cinco de los nueve ediles a favor, mientras que los representantes de Vacamonte, Burunga, Arraiján cabecera y Juan Demóstenes Arosemena no acudieron a la sesión.

Polémico discurso

Durante la reunión, la alcaldesa cuestionó públicamente lo que calificó como presiones externas de la ACP, a la que acusó de utilizar canales mediáticos para influir en el debate local. “La Alcaldía no funciona con ningún tipo de presiones, y mucho menos mediáticas. Eso sí es político, como lo ha hecho la ACP al difundir información en redes sociales y con periodistas”, afirmó. También rechazó las versiones que la señalan de interferir en la operación canalera: “Están diciendo que la alcaldesa de Arraiján está interfiriendo en el Canal, cuando estamos hablando de una calle. La ACP no construye calles”.

Peñalba recordó que el pasado octubre remitió a la presidenta del Consejo Municipal una nota en la que explicaba los fallos legales que, según ella, sustentaban la postura de la Alcaldía respecto al cobro de impuestos.

“Es importante aclarar que quien exonera es el Consejo Municipal, y esa es una atribución exclusiva del Consejo Municipal”, dijo ante los ediles, subrayando que su rol no incluye la facultad de suspender o liberar pagos tributarios. La alcaldesa insistió en que su oposición inicial a la exoneración para la ACP respondía a razones de necesidad financiera en el distrito. “No podemos darnos el lujo de exonerar cuando, como arraijaneños, necesitamos el dinero”, enfatizó.

Finalmente, el Consejo Municipal aprobó el acuerdo que exonera a la ACP del pago de impuestos, tasas y derechos vinculados al proyecto para reparar puntos críticos de la carretera Brujas. No obstante, la alcaldesa enfatizó que la medida no se extiende a los contratistas que ejecuten la obra.

“Queda exonerada la ACP; sin embargo, si la ACP contrata a un contratista, este sí deberá pagar los impuestos de construcción como todo el mundo”, sentenció. Antes de cerrar la sesión, lanzó un último mensaje: “La Alcaldía no funciona con presiones mediáticas ni con publicaciones exageradas. Hemos dejado claro el tema. Es un asunto resuelto”.

Consultada por este medio, la ACP respondió con una referencia directa a la Constitución: “El Canal de Panamá ha tenido conocimiento de la decisión del Concejo Municipal de Arraiján y se encuentra evaluándola a la luz del Título XIV de la Constitución Nacional”.