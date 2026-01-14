La ACP sigue en espera del aval de la alcaldesa de Arraiján: ‘pese a reiteradas gestiones, el Canal no obtiene respuesta’

La ACP reiteró que el 25 de agosto de 2025 solicitó el permiso de construcción para intervenir la carretera Brujas, acceso a las esclusas de Cocolí.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) reaccionó ante la negativa de la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, de otorgar el permiso de construcción para llevar a cabo los trabajos de reparación de la carretera Brujas, vía que conduce a las esclusas de Cocolí.

Ante consultas de La Prensa, la ACP reafirmó que el 25 de agosto de 2025 solicitó formalmente el permiso de construcción para intervenir la carretera Brujas, la única vía de acceso a las esclusas de Cocolí y a su corredor logístico.

La ruta, esencial para las operaciones del Canal, continúa a la espera de trabajos de rehabilitación que, según la ACP, resultan urgentes para garantizar la continuidad del tránsito y la seguridad en esa zona estratégica.

Pago de impuestos

La institución recordó que, aunque cumplió con presentar la solicitud de permiso, la ACP se encuentra exenta del pago de impuestos municipales conforme al Título Constitucional y a su Ley Orgánica, una condición ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Por ello, subraya que no le corresponde cubrir tributos locales, pero sí cumplir con los procedimientos administrativos necesarios para ejecutar la obra.

De hecho, la Constitución, en su artículo 316, establece que la Autoridad del Canal de Panamá no estará sujeta al pago de impuestos, derechos, tasas, cargos, contribuciones o tributos de carácter nacional o municipal.

La controversia surgió luego de que Peñalba presentara un informe al Concejo Municipal recomendando desconocer la exención constitucional que ampara a la ACP. La propuesta abrió un debate dentro del municipio y tensó la relación con la administración canalera, que considera esta postura un intento de reinterpretar disposiciones legales ya definidas y aplicadas de manera consistente durante décadas.

La carretera Brujas es importante para el funcionamiento del Canal. Cortesía ACP

Mientras tanto, la ACP afirma que, pese a las reiteradas gestiones realizadas desde agosto, no ha recibido respuesta alguna de las autoridades locales. Esta falta de decisión mantiene detenida la reparación de la carretera Brujas, un retraso que preocupa a la entidad por los riesgos operativos y logísticos que implica para uno de los corredores más sensibles de la operación canalera.

Las polémicas

Esta no es la primera vez que la alcaldesa de Arraiján se ve envuelta en una controversia. El pasado 27 de noviembre ordenó la demolición del monumento chino en el Mirador de Las Américas. La Asociación China de Panamá denunció que, desde el año pasado, solicitaba una reunión con Peñalba para discutir la restauración del monumento, pero nunca obtuvo respuesta.

El monumento chino fue demolido el pasado 27 de diciembre. Elysée Fernández

Esteban Cheung, vocero del gremio, afirmó que la alcaldesa no los ha atendido desde el incidente ocurrido en diciembre. “La señora alcaldesa, Stefany Peñalba, es fiel a su estilo, y su estilo es no comunicarse”, expresó.

Cheung añadió que “es sumamente extraño que, siendo alcaldesa, su manejo sea evadir y guardar silencio”, lo que —a su juicio— ha dificultado obtener una explicación clara sobre las razones que motivaron la demolición.