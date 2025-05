La advertencia del embajador de Estados Unidos: ‘una visa es un privilegio, no un derecho’

En su primera intervención pública en el país, el nuevo embajador de Estados Unidos de América (EUA) en Panamá, Kevin Marino Cabrera emitió una advertencia que no pasó desapercibida: el uso de visas estadounidenses sigue sujeto al comportamiento de sus portadores.

“Aunque entiendo que los panameños en general son usuarios muy responsables de sus visas estadounidenses, quiero destacar que una visa es un privilegio, no un derecho”, afirmó Cabrera. Fue una declaración cuidadosamente calibrada, pero que se podría interpretar como un recordatorio sobre la potestad unilateral que tiene Washington para revocar permisos de entrada en cualquier momento.

El momento

Las palabras del enviado de Donald Trump, se dieron en un momento políticamente tenso debido a las críticas locales al Memorándum de Entendimiento firmado entre los dos países, que autoriza a personal militar estadounidense a utilizar instalaciones panameñas para ejercicios conjuntos. Algunos sectores políticos y ciudadanos advierten que el acuerdo puede tener consecuencias para la soberanía nacional, especialmente en lo relacionado con el Canal de Panamá.

Cabrera tildó de “intelectualmente deshonestos” a los que se oponen al documento, pero en el pasado firmaron acuerdos similares.

Las palabras del embajador han generado debates y análisis.

¿Y si Panamá le aplica la reciprocidad, también seria un privilegio o ahí no aplica?, comentó el abogado Roberto Ruiz Díaz, vicealcalde de Panamá en licencia, en la red social X.

Una cuenta registrada bajo el nombre de Janelle Caballero Breillatt le respondió así: “Países como Bolivia y Brasil les piden visa y al mismo costo y allí están, nada ha pasado. Fui a Bolivia en el 2023 y vi muchos turistas de EU en la fila presentando su visa”.

La dura política del Departamento de Estado

La advertencia del embajador sobre las visas es consecuente con la política del Departamento de Estado de Estados Unidos en materia migratoria.

Recientemente Marco Rubio, secretario de Estado de esa nación, emitió una advertencia desde Washington sobre el uso de visas: “El estatus legal ahora puede ser revocado en cualquier momento, incluso después del ingreso, si se descubre que acciones violan los términos de la visa, amenazan la seguridad pública o apoyan a grupos designados como organizaciones terroristas”.

Rubio escribió estas palabras en una columna de opinión para Fox News, en la que respaldó la deportación de estudiantes extranjeros que han participado en protestas contra Israel, bajo lo que calificó como una nueva línea de acción más estricta.

Las visas y Panamá

La historia panameña ofrece antecedentes concretos vinculados a la aplicación de la política del retiro de visas. Los expresidentes panameños Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019) fueron designados en la lista de corruptos de Estados Unidos y en consecuencia se quedaron sin visas para viajar a esa nación. La medida alcanza a sus familias.

Martinelli fue condenado a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business. Actualmente está asilado en la Embajada de Nicargua en Panamá para evadir su condena. Varela es uno de los llamados a juicio del caso Odebrecht, proceso que también arrastra a Martinelli.

Entre 2019 y 2024 se difundieron diversas versiones sobre la posible revocación de visas estadounidenses a varios diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), que en ese momento ocupaba el poder. Sin embargo, ninguna autoridad de Panamá o Estados Unidos confirmó esas acusaciones de forma oficial.

En medio de ese clima de rumores, el diputado perredista Crispiano Adames lanzó una frase desde su curul legislativa: “y si tengo que recibir un reproche de una visa americana que se la lleven mil veces, porque eso no me interesa, pero a mi nadie me ha bajado de un avión”.

En 2023, el medio digital Foco Panamá, informó que EUA le había retirado la visa a Zulay Rodríguez, quien en ese momento era diputada del PRD.

Hay más casos. En 1999, Estados Unidos revocó la visa del expresidente Ernesto Pérez Balladares y de varios de sus allegados, tras ser vinculados a un caso de tráfico de ciudadanos chinos.

Años más tarde, en 2005, el entonces magistrado Winston Spadafora también perdió su visa bajo la sección 212 (F) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, la cual fue modificada por el US Patriot Act. Esta normativa permite negar la entrada a personas implicadas en actos de corrupción pública que afecten intereses estadounidenses o la estabilidad democrática de sus aliados.

Spadafora actualmente es el embajador de Panamá en Italia.

Otro caso emblemático fue el de la comerciante Paulette Morales en 2015. En medio de una investigación del Ministerio Público por supuestos sobreprecios en contratos de mochilas escolares, la empresaria admitió que le revocaron la visa. “Me quitaron la visa por culpa de La Prensa”, dijo entonces.

Ese año también se conoció el caso del diputado de Cambio Democrático Carlos Tito Afú. El político narró que se enteró del retiro de su visa la noche del 9 de mayo de 2015, cuando pretendía abordar el vuelo 490 de Copa Airlines hacia la ciudad de Miami, Estados Unidos.

“Quiero también decirles que lo único que me interesa es la visa de mi pueblo [Los Santos] de la cédula 7, que realmente esa la tengo de por vida”, dijo en ese momento.

Si el mensaje de Cabrera se traduce en acciones concretas, no sería extraño que pronto salgan a la luz nuevas revocaciones. Más allá del gesto simbólico, perder el acceso a destinos como Disney World puede convertirse en una presión real para los funcionarios y otros personajes que hoy están en el radar.