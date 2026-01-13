La alcaldesa de Arraiján frena permiso clave para la rehabilitación de la vía hacia Cocolí que ejecutará la ACP

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La ACP solicitó el permiso a mediados de 2025 y, a pesar del tiempo transcurrido, la alcaldía no ha respondido formalmente.

La Alcaldía de Arraiján vuelve a quedar en el centro de la polémica, esta vez por mantener detenido el permiso que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) necesita para rehabilitar la carretera Bruja–Cocolí, la única vía de acceso a las esclusas de Cocolí.

La falta de autorización mantiene paralizado el proyecto desde agosto de 2025 y volvió a generar tensiones este martes 13 de enero, cuando la alcaldesa Stefany Peñalba se ausentó por segunda semana consecutiva de la sesión del Consejo Municipal de Arraiján.

Durante la reunión, representantes de la ACP reiteraron su preocupación por el deterioro de la vía y advirtieron que su condición actual representa un riesgo para la operación del Canal.

Señalaron que varias veces han acudido al Consejo Municipal para gestionar el permiso de construcción, sin obtener una respuesta oficial. La ausencia de la alcaldesa impidió despejar las dudas sobre las razones del retraso.

La ruta es importante para el funcionamiento del Canal. EFE/Bienvenido Velasco

La ACP solicitó el permiso el 25 de agosto de 2025 y, a pesar del tiempo transcurrido, la alcaldía no ha respondido formalmente. Además, indicó que no han logrado reunirse con Peñalba para discutir directamente la situación, lo que ha prolongado la incertidumbre y el estancamiento del proyecto.

A esto se suma la controversia por el cobro municipal que exige la alcaldía como condición para avanzar.

La ACP sostiene que no existe fundamento legal para esos pagos, ya que la Constitución le otorga exenciones fiscales.

Sin embargo, el municipio estaría solicitando más de 17 mil dólares en concepto de impuestos, licencia de construcción y otros servicios municipales.

El conflicto mantiene frenada una obra que la ACP considera estratégica para garantizar la seguridad y la continuidad de sus operaciones.

Mientras el Consejo Municipal aguarda una explicación oficial, la falta de diálogo directo con la alcaldesa y el desacuerdo sobre los cobros municipales mantienen abierto un diferendo que afecta a una vía clave para el país.

Las polémicas de Peñalba

Esta no es la primera vez que la alcaldesa de Arraiján se ve envuelta en una polémica. El pasado 27 de noviembre ordenó la demolición del monumento chino en el Mirador de Las Américas. La Asociación China de Panamá denunció que, desde el año pasado, venían solicitando una reunión con Peñalba para restaurar el monumento, pero fueron ignorados.

El monumento que conmemoraba más de 150 años de presencia china en Panamá fue derribado el 27 de diciembre de 2025. @MiCulturaPma

Esteban Cheung, vocero de la Asociación China de Panamá, dijo que la alcaldesa de Arraiján no los ha atendido luego del incidente de diciembre. “La señora alcaldesa, Stefany Peñalba, es fiel a su estilo, y su estilo es no comunicarse”, expresó Cheung.

Añadió que “es sumamente extraño que, siendo alcaldesa, su manejo sea evadir y guardar silencio”, lo que —a su juicio— ha dificultado obtener una explicación clara sobre las razones detrás de la demolición.