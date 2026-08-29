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    PROCESO

    La Antai cierra la investigación contra Sherina Latorraca tras confirmar renuncia

    José González Pinilla
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    La Antai cierra la investigación contra Sherina Latorraca tras confirmar renuncia
    Sherina Latorraca.

    El caso de Sherina Latorraca fue archivado. La Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) comunicó que decidió cerrar el expediente contra Latarroca luego de su renuncia como asesora legal de la Dirección de Contrataciones Públicas (DGCP).

    +info

    Pese a la renuncia de Sherina Latorraca, Antai mantiene abierta investigación La Presidencia confirma: Sherina Latorraca sí renunció; mientras, la Antai investiga si hubo conflicto de interés en su contrataciónUna superintendencia, el Inadeh y la DGCP: la privilegiada ruta laboral de la funcionaria Sherina LatorracaCaso Sherina Latorraca: la Antai abre investigación por posible conflicto de interés

    Antia decretó el caso como “sustracción de materia”, por lo que las investigaciones no continuarán. La entidad comprobó, tras la diligencias realizadas, que se hizo la renuncia de Latorraca, hija de la magistrada presidenta del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, Zaira Santamaría de Latorraca.

    “Esta decisión se ajusta a la finalidad de dicha figura, pues impide mantener una actuación administrativa cuando han desaparecido los supuestos fácticos o jurídicos que le daban sustento”, explicó la institución.

    El pasado lunes, la magistrada Santamaría de Latorraca dijo, durante la sustentación del presupuesto del Tribunal ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, que antes de que su hija aceptara el cargo en la DGCP había consultado a la Antai y a la Procuraduría de la Administración. Un día después, ambas entidades afirmaron que no habían recibido consulta alguna.

    Sherina Latorraca llegó a la DGCP en abril de este año para dirigir la dirección de Asesoría Legal.

    El diputado independiente Jhonathan Vega cuestionó en su momento esa contratación y aseguró que se trataría de un posible conflicto de interés.

    José González Pinilla

    Subeditor de Política

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