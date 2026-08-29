La Antai cierra la investigación contra Sherina Latorraca tras confirmar renuncia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El caso de Sherina Latorraca fue archivado. La Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) comunicó que decidió cerrar el expediente contra Latarroca luego de su renuncia como asesora legal de la Dirección de Contrataciones Públicas (DGCP).

Antia decretó el caso como “sustracción de materia”, por lo que las investigaciones no continuarán. La entidad comprobó, tras la diligencias realizadas, que se hizo la renuncia de Latorraca, hija de la magistrada presidenta del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, Zaira Santamaría de Latorraca.

“Esta decisión se ajusta a la finalidad de dicha figura, pues impide mantener una actuación administrativa cuando han desaparecido los supuestos fácticos o jurídicos que le daban sustento”, explicó la institución.

El pasado lunes, la magistrada Santamaría de Latorraca dijo, durante la sustentación del presupuesto del Tribunal ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, que antes de que su hija aceptara el cargo en la DGCP había consultado a la Antai y a la Procuraduría de la Administración. Un día después, ambas entidades afirmaron que no habían recibido consulta alguna.

Sherina Latorraca llegó a la DGCP en abril de este año para dirigir la dirección de Asesoría Legal.

El diputado independiente Jhonathan Vega cuestionó en su momento esa contratación y aseguró que se trataría de un posible conflicto de interés.