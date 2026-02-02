La Antai sanciona a 28 funcionarios de la Unachi por nepotismo y recomienda 14 destituciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La investigación fue iniciada de oficio a finales de 2024, luego de señalamientos sobre posibles irregularidades en la contratación y permanencia de funcionarios con vínculos familiares.

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) sancionó a 28 servidores públicos de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), tras concluir una investigación por presuntas prácticas de nepotismo dentro de la institución.

La entidad informó este lunes, 2 de febrero, que el proceso se desarrolló con apego al debido proceso y como parte de su rol como ente rector en materia de ética y transparencia en la gestión pública.

La investigación fue iniciada de oficio a finales de 2024, luego de que se hicieran públicos diversos señalamientos sobre posibles irregularidades en la contratación y permanencia de funcionarios con vínculos familiares.

En ese contexto, la Antai realizó una revisión administrativa y laboral de 86 servidores públicos de la Unachi, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas éticas vigentes.

Sheyla Castillo, directora de Antai. Archivo

De acuerdo con la Autoridad, el artículo 41 del Código de Ética de los Servidores Públicos prohíbe el nombramiento, la contratación o la permanencia en funciones de familiares dentro del tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Además, la normativa impide que los funcionarios trabajen junto a parientes en una misma unidad administrativa o en áreas con relaciones de control, supervisión o fiscalización.

Como resultado de la investigación, la ANTAI recomendó la destitución de 14 servidores públicos de distintos niveles jerárquicos dentro de la universidad. A esto se suma la imposición de sanciones económicas: 12 funcionarios deberán pagar el equivalente al 50% de su salario mensual, mientras que otras dos servidoras públicas fueron sancionadas con el 10% de su salario.

La entidad también informó que mantiene abiertas alrededor de 40 investigaciones adicionales relacionadas con servidores públicos de la Unachi, lo que sugiere que el proceso de fiscalización aún no ha concluido y podría derivar en nuevas sanciones administrativas en los próximos meses.

En su comunicado, la Antai subrayó que no habrá tolerancia frente a conductas que vulneren la ética pública y reiteró que continuará investigando cualquier señalamiento de irregularidad en la administración pública. La publicación de esta decisión, precisó la institución, se realiza en cumplimiento del artículo 29 de la Ley 33 de 2013, como parte de su política de transparencia y rendición de cuentas.

La Unachi, Etelvina Medianero de Bonagas, ha sido cuestionada públicamente por supuestas prácticas de nepotismo en la institución, en medio de señalamientos sobre la contratación y permanencia de funcionarios con vínculos familiares, un tema que ha generado críticas en distintos sectores y ha puesto bajo escrutinio la gestión administrativa de la casa de estudios superiores.