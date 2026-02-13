La Arquidiócesis responde a imágenes del sacerdote David Cosca en el Vaticano: está jubilado y fue un acto personal

La Arquidiócesis de Panamá aclaró que la participación del sacerdote fue a título personal, sin misión canónica, encargo pastoral ni representación institucional.

La Arquidiócesis de Panamá emitió un comunicado para explicar la situación ministerial del sacerdote David Cosca Restrepo, luego de la circulación de imágenes en las que se le ve celebrando misa en la Ciudad del Vaticano.

En la nota, la autoridad eclesiástica precisó que el sacerdote no se encuentra suspendido del ejercicio del ministerio sacerdotal ni pesa sobre él impedimento canónico alguno que le prohíba celebrar la Eucaristía u otros actos propios del orden sagrado, conforme a la disciplina vigente.

Con ello, se descartó que exista sanción o restricción que limite sus facultades sacramentales dentro de la entidad religiosa.

Sacerdote jubilado

El comunicado explica además que Cosca ha cumplido los 75 años de edad, límite establecido por el derecho eclesiástico para presentar la renuncia a los oficios pastorales ordinarios. Como resultado, cesó en responsabilidades pastorales activas y actualmente tiene la condición de presbítero jubilado, sin tareas regulares en la estructura pastoral.

En consecuencia, la Arquidiócesis señaló que el sacerdote no desempeña ningún oficio eclesiástico ni tiene encomendada responsabilidad pastoral, administrativa o de representación institucional dentro de la Iglesia en Panamá, subrayando la diferencia entre su condición personal y cualquier rol formal en la organización eclesial.

Respecto a la misa captada en imágenes, la institución aclaró que su participación se dio en el ámbito estrictamente personal, en ejercicio de su libertad individual como sacerdote, sin implicar misión canónica, encargo pastoral ni representación oficial de la Arquidiócesis.

El caso Cosca

El sacerdote acompañó recientemente a un grupo de peregrinos a la misa dominical celebrada en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Además, según imágenes que circulan en redes sociales, ofreció una eucaristía ante los restos del papa Pío, en las que se le observa participando en actos litúrgicos.

No es la primera vez que Cosca aparece en actividades eclesiásticas. El 5 de marzo de 2025 presidió la misa del Miércoles de Ceniza en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en el corregimiento de Ancón, en la ciudad de Panamá. En publicaciones compartidas en Instagram por el templo, se le observa imponiendo la cruz en la frente de los feligreses y celebrando el bautizo de varios niños.

Cabe recordar que, en 2019, Cosca fue suspendido de cualquier oficio “eclesiástico público” dentro de la Iglesia católica, pese a haber sido sobreseído por la justicia ordinaria en un proceso relacionado con la presunta comisión del delito de encubrimiento en un caso de homicidio. Ese mismo año, la Arquidiócesis informó que la Iglesia mantenía en curso su proceso de investigación canónica.

El 3 de diciembre de 2019, a petición del Ministerio Público de Panamá, la jueza de garantías Oris Medina dictó el sobreseimiento de Cosca dentro del proceso por el homicidio de Eduardo Calderón, ocurrido el 7 de julio de 2018 en el Hotel El Panamá. Por este caso, Hidadi Saavedra fue condenado a 20 años de prisión.