La Asamblea abre el segundo debate del proyecto de ley que propone servicios de salud 24/7

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Asamblea Nacional inició el segundo debate del proyecto de ley 19, que busca implementar horarios extendidos en los establecimientos de salud públicos del país, una iniciativa conocida como servicios de salud 24/7, impulsada por el diputado Betserai Richards, del circuito 8-6 y miembro de la bancada Seguimos.

El primero en tomar la palabra fue Richards. Pronunció un discurso en el que destacó los beneficios de la propuesta legislativa. Narró que, desde niño, madrugaba para acudir a los centros de salud con el fin de conseguir un cupo para ser atendido en pediatría.

Añadió que esta ley busca hacer justicia social a los ciudadanos que acuden a las instalaciones de salud en busca de atención y que, a las 8, 9 o 10 de la mañana, ya no encuentran cupos disponibles debido a la limitación de personal, de la capacidad instalada y de los horarios de atención.

Betserai Richards, diputado de Seguimos. Foto: Captura de pantalla TVL

Explicó que inicialmente el proyecto era más ambicioso, pero que en la Comisión de Salud el Ministerio de Salud (Minsa) formuló una serie de recomendaciones para evitar que la iniciativa se convirtiera en una “camisa de fuerza” con impacto negativo en el presupuesto o que resultara inviable.

En consecuencia, explicó que se acordó que, sin afectar el presupuesto, se puedan extender los horarios de algunas instalaciones de salud de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Aclaró que el proyecto no pretende imponer horarios extendidos en todos los centros de salud, sino que, por región sanitaria, al menos uno cuente con este tipo de atención.

Los cambios

En efecto, después de las modificaciones introducidas en primer debate, el proyecto ya no impone una cobertura uniforme en todos los centros, sino que faculta al Minsa a definir los horarios de atención según la capacidad instalada, la disponibilidad de personal y los recursos presupuestarios de cada región.

Aun así, tal como lo explicó Richards, la iniciativa obliga a que en cada región exista al menos una instalación de atención primaria con horario extendido y que, además, al menos un centro de segundo nivel opere de forma continua las 24 horas.

El proyecto también establece la coordinación obligatoria entre el Minsa y la Caja de Seguro Social, prioriza la inclusión de estudiantes de medicina para la realización de internados, promueve la participación comunitaria en la planificación de los servicios y, tras una recomendación técnica, exige que el Órgano Ejecutivo garantice las partidas presupuestarias necesarias en el Presupuesto General del Estado para cubrir personal, insumos y medicamentos.

Centro de Salud de Paraíso, en Ancón. LP/Anel Asprilla

Aplausos y rechazo

Sus colegas Jorge González, Yarelis Rodríguez, José Pérez Barboni, Roberto Zúñiga y Ernesto Cedeño respaldaron la iniciativa. Cedeño formuló varias preguntas, que fueron respondidas por Richards durante el debate.

Sin embargo, tras la intervención de Cedeño surgió el primer opositor del proyecto. Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas, recordó que desde la presentación inicial de la propuesta advirtió que no votaría a favor de una iniciativa que, a su juicio, “pretende venderle a los panameños una utopía”.

Sostuvo que no existe una ley en la República que garantice un servicio de salud plenamente 24/7, como planteaba originalmente el proyecto.

José Pérez Barboni, diputado de la Asamblea Nacional. Foto: LP / Alexander Arosemena

“No estoy de acuerdo con venderle utopías al pueblo panameño. Las propuestas tienen que ser reales”, afirmó. Admitió que el proyecto ha evolucionado y que “es radicalmente diferente al que se presentó”, por lo que anunció que, hasta el momento, se inclinaría por la abstención.

También intervino el diputado Benicio Robinson, hijo, del Partido Revolucionario Democrático. Tras hacer un extenso recuento del estado crítico de los centros de salud en Bocas del Toro y exponer lo que, a su juicio, deberían ofrecer las estructuras sanitarias, se manifestó a favor de la iniciativa.

“Usted va a tener mi respaldo rotundo. Sin pedirle permiso a nadie compañero...”, añadió.

Benicio Robinson hijo, diputado suplente. LP/Archivo

Al momento de redactar esta noticia, el debate seguía en el pleno de la Asamblea este lunes 19 de enero de 2026.