Panamá, 23 de abril del 2026

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    La Asamblea no autorizó las licencias sin sueldo que la Contraloría atribuye a los funcionarios suspendidos

    Mónica Palm
    La Asamblea no autorizó las licencias sin sueldo que la Contraloría atribuye a los funcionarios suspendidos
    El contralor Anel Flores y el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera. Cortesía

    La Asamblea Nacional (AN) no autorizó ni tramitó las “licencias sin sueldo por investigación” de 39 funcionarios cuyo salario ha sido suspendido unilateralmente por la Contraloría General de la República (CGR).

    +info

    La Contraloría señala que 7 funcionarios tienen el salario suspendido; Vamos replica que hay muchos más ‘La Contraloría se convirtió en un ente de extorsión’, Roberto Zúñiga Diputados de Vamos acusan al contralor Flores de represalias al dejar sin salario a 39 funcionarios

    La ley establece que solo la entidad nominadora puede autorizar las licencias.

    La Dirección de Recursos Humanos de la Asamblea certificó que no se ha tramitado ni autorizado licencia sin sueldo alguna respecto a los 39 funcionarios, “por lo que no existe actuación administrativa de esta institución que sustente la adopción de dicha medida”, señaló el diputado presidente Jorge Herrera en una nota fechada el 22 de abril pasado, dirigida al diputado independiente Luis Duke, subjefe de la bancada de Vamos.

    Todos los trabajadores afectados laboran en los despachos de diputados de Vamos. Actualmente lo hacen sin remuneración, ya que la Contraloría inició una investigación porque supuestamente no marcan el listado de asistencia obligatoria.

    Los diputados han aportado pruebas que indican que la información que maneja la CGR no es correcta y que muchos de los afectados registran su asistencia a través de sistemas electrónicos.

    La mayoría de los diputados de Vamos ha exteriorizado su rechazo al proyecto de ley que promueve el uso del bioetanol anhidro. Como la familia del contralor Anel Flores es propietaria de un ingenio azucarero, lo de las licencias ha sido interpretado como una represalia o “acto de persecución”, como le llama Roberto Zúñiga, jefe de la bancada.

    La Asamblea no autorizó las licencias sin sueldo que la Contraloría atribuye a los funcionarios suspendidos

    La medida adoptada por la Contraloría ni siquiera ha sido notificada formalmente, lo que coloca a estos trabajadores en una situación de indefensión.

    “No consta en los archivos administrativos de esta institución notificación formal proveniente de autoridad competente relativa a la apertura de procesos, investigaciones o actuaciones administrativas en contra de los servidores públicos mencionados en su nota”, respondió Herrera a Duke.

    La excusa de la Contraloría

    El pasado miércoles, una nota de prensa de la Contraloría confirmó que se ha suspendido el pago de siete funcionarios de la Asamblea, “como parte de procesos de verificación e investigación iniciados desde la segunda quincena de marzo”.

    La Contraloría agregó que a partir de la segunda quincena de abril, “la medida de licencia sin sueldo por investigación será aplicada de manera formal, conforme a lo establecido en el marco normativo vigente, extendiéndose a los funcionarios bajo evaluación”.

    De hecho, Vamos replicó que, adicional a los 7 investigados reconocidos por la CGR, hay 39 más que ya saben que no recibirán salario en la próxima quincena, porque la proforma que aparece en el sistema del sitio web contraloria.gob.pa indica que ellos están “en licencia”.

    Ni uno de los afectados ha solicitado acogerse a esa medida y ahora la Asamblea, por conducto de su presidente Jorge Herrera, reconoce que nadie ha autorizado eso.

    La Contraloría señala que el reglamento de Recursos Humanos de la AN, en su artículo 161, establece que únicamente el presidente y el secretario general de ese órgano pueden autorizar excepciones al registro obligatorio de asistencia, que puede ser mediante lista, reloj o cualquier otro medio que asegure la veracidad de las horas de entrada y salida.

    Pero Herrera, en su nota a Duke, recalcó que el mismo reglamento, en su artículo 160, dispone que la jornada y horario laboral serán fijados conforme a las necesidades del servicio que presta cada funcionario.

    “La Asamblea no cuenta con un formato único obligatorio aplicable de manera uniforme a todos los despachos de los honorables diputados”, remarcó Herrera.

    ¿Quién llenó el formulario?

    La entidad que dirige Flores también invoca el Decreto 90-2019-DNMySC del 2 de diciembre de 2019 (firmado por el contralor de aquella época Federico Humbert), como base para sustentar las “licencias sin sueldo por investigación”. Pero ese decreto, en la página 65, menciona que el “origen” de esas licencias está en la Dirección de Recursos Humanos de cada entidad nominadora. En este caso, sería la AN, lo que -como afirmó Herrera- no ocurrió.

    Además, el decreto señala que, al otorgar una licencia, se debe anotar la vigencia de la misma y la fecha de retorno del servidor público. Ni uno de los funcionarios suspendidos sabe hasta cuándo se extiende la licencia.

    No es la primera vez que Flores adopta acciones dirigidas al personal de la AN, aunque sí es la primera vez que la Contraloría, sin consultar y sin notificar, suspende los salarios y atribuye licencias sin sueldo a su antojo.

    El 24 de enero de 2025, poco después de tomar posesión del cargo, Flores ordenó una auditoría a la planilla legislativa, razón por la que auditores de la Contraloría se presentaron en el Palacio Justo Arosemena para verificar el ingreso del personal. A todos se les pidió cédula y se les preguntó en qué oficina prestaban sus servicios.

    Entonces esa medida fue muy aplaudida por la población, pero hasta ahora se desconoce cuál fue el resultado de la auditoría.

    Actualmente, la planilla legislativa es de 4,345 personas. La bancada de Vamos es la que menos personal tiene, aunque es la más grande de todas: en abril de 2025 empleaban a 142 personas, lo que representaba un desembolso de $304,450 mensuales en salarios.

    Lea aquí la nota titulada “La planilla millonaria del PRD lidera el gasto en la Asamblea”

    En cambio, la bancada del PRD, que tiene 12 diputados, tiene una planilla de casi 700 funcionarios y cuesta $1.2 millones al mes.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa


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