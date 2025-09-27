Panamá, 27 de septiembre del 2025

    La Asamblea destinará 76% de su presupuesto 2026 a planillas

    Eliana Morales Gil
    La Asamblea destinará 76% de su presupuesto 2026 a planillas
    Diputado presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, junto a colegas en el pleno legislativo. LP/Elysee Fernández.

    La Asamblea Nacional, órgano del Estado que preside el diputado Jorge Herrera, del Partido Panameñista, designará $74.5 millones para planillas en 2026. De acuerdo con información que se dio a conocer el pasado jueves en la Comisión de Presupuesto, cuando Herrera sustentó su carta económica para el próximo año, $58.5 millones serán para personal fijo y $16 millones para transitorio.

    Es decir, que el 76% del total del presupuesto de 2026 ($98 millones) se destinará a planilla.

    La Asamblea destinará 76% de su presupuesto 2026 a planillas
    Jorge Herrera, presidente de la Asamblea Nacional. Foto: Captura de pantalla TVL

    Herrera advirtió a sus colegas de la comisión que estaba sustentando un presupuesto heredado de la anterior gestión, es decir, de Dana Castañeda, diputada electa por el partido Realizando Metas y otros colectivos de línea oficialista.

    Explicó que, al momento de elaborar el presupuesto, la Asamblea solicitó $177 millones, pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó $98 millones, divididos de la siguiente manera: funcionamiento ($95 millones) e inversiones ($3 millones).

    La Asamblea destinará 76% de su presupuesto 2026 a planillas
    Palacio Justo Arosemena, sede de la Asamblea Nacional. LP/Isaac Ortega

    ¿Cuántos funcionarios tiene la Asamblea?

    Cuando la diputada Janine Prado, de la bancada Vamos, le preguntó por las planillas, el presidente de la Asamblea contó que al momento de asumir la presidencia (1 de julio de 2024), en la partida 001 había 3,090 empleados. Pero, al 31 de agosto, el número se redujo a 3,047 servidores.

    Mientras que en la partida 002 había 1,661 funcionarios y actualmente hay 1,141. “Una reducción de casi 400 posiciones”, manifestó.

    La diputada Prado preguntó entonces por las oficinas de Participación Ciudadana. Herrera anunció que cerrarán estas oficinas “a nivel nacional”. No obstante, mantendrán sus posiciones aquellas personas que sí trabajan verdaderamente en ellas.

    La diputada Prado le preguntó: “¿Considera que los $95 millones destinados a funcionamiento son adecuados, o se podrían reducir tomando en cuenta que países como Chile operan con una séptima parte del presupuesto de Panamá?”

    Herrera evitó dar una respuesta directa a esta interrogante. En cambio pronunció un discurso políticamente correcto. Respondió que el personal que realmente trabaja no tiene ningún problema. “Los que deben preocuparse son los que no lo hacen”, dijo, en referencia a las llamadas botellas.

    La Asamblea destinará 76% de su presupuesto 2026 a planillas
    Funcionarios de la Asamblea con pancartas que dicen "no somos botellas". LP/Archivo

    Añadió que impulsará una nueva ley de Carrera Legislativa. Esta norma reemplazaría a la probada al final del periodo 2019-2024, cuando el Partido Revolucionario Democrático (PRD) controlaba el Legislativo. En esa época miles de personas blindaron sus cargos.

    “Estamos evaluando persona por persona para garantizar que quienes permanezcan en la Asamblea sean los que de verdad trabajan”, concluyó.

    Un viejo mal

    Las planillas del Legislativo, considerado el poder del Estado más político del país, han estado en el ojo de la tormenta por los millonarios montos que consumen, los nombramientos políticos, las personas que cobran y no trabajan y la opacidad. En mayo pasado, un informe de la Contraloría General de la República reveló que la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), con 12 diputados, tiene la planilla más onerosa. Cuesta $1.2 millones al mes y emplean a 700 funcionarios.

    No obstante, no está distribuido equitativamente entre los diferentes diputados. En el despacho del diputado Benicio Robinson, quien además es presidente del PRD, hay 145 personas, lo que le cuesta al Estado $261,225 al mes.

    Robinson es el diputado con el gasto en planilla más elevado. Le siguen sus copartidarios Marcos Castillero, quien aunque emplea a más personas que Robinson (150), cuesta menos ($226,282 al mes); Jaime Vargas (82 funcionarios y $164,120), y Crispiano Adames (63 personas y $122,850).

    Herrera pide más dinero para inversión

    El presidente Jorge Herrera mostró varias fotografías de estructuras del Palacio Justo Arosemena en evidente deterioro. “Cada día que pasa se cae alguna lámina o algún vidrio que puede poner en peligro a funcionarios y visitantes de la Asamblea”, narró.

    El propósito era sustentar por qué se requiere más presupuesto de inversión. Es decir, los $3 millones no son suficientes. Ni su equipo ni los diputados que estaban presentes en la comisión plantearon la posibilidad de redistribuir parte del presupuesto de funcionamiento (planillas, pago de servicios, alquileres, viáticos, compra de insumos y contratos de asesoría).

    La Asamblea destinará 76% de su presupuesto 2026 a planillas
    Jorge Herrera, presidente de la Asamblea Nacional. Captura de pantalla TVL

    En otras palabras, el jefe del Legislativo insiste en blindar los gastos operativos, incluso por encima de atender necesidades urgentes de infraestructura y seguridad en la sede.

    Herrera, quien comenzó su presentación a las 10:57 p.m. y concluyó a las 11:33 p.m. del jueves 25 de septiembre, argumentó que $3 millones para inversión es una cifra “muy baja”. “Solicitamos al MEF de manera urgente el apoyo en el tema de inversión”, dijo.

    Resaltó que “el mayor presupuesto es el de funcionamiento” por el papel que juega la Asamblea en la sociedad.

    La Asamblea destinará 76% de su presupuesto 2026 a planillas
    Janine Prado, diputada de la Comisión de Presupuesto. LP/Elysée Fernández

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política


