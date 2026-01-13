La Asamblea Nacional abre convocatoria para elegir al nuevo subcontralor de la República

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El anuncio marca el inicio del proceso para escoger a quien acompañará al contralor en la supervisión del uso de los fondos públicos y la fiscalización del Estado.

La Asamblea Nacional abrió, de manera oficial, el periodo de postulaciones para el cargo de subcontralor general de la República, según lo establece la Resolución No. 28 del 12 de enero de 2026, aprobada por el pleno legislativo.

De acuerdo con la convocatoria, los ciudadanos interesados tendrán cuatro días hábiles, contados a partir del miércoles 14 de enero de 2026, para presentar su postulación.

Elí Felipe Cabezas, exsubcontralor de la República. Foto: Captura de pantalla TVL

Los aspirantes deberán acudir personalmente a la Secretaría General de la Asamblea Nacional, ubicada en el Palacio Justo Arosemena, en la Plaza 5 de Mayo, donde deberán entregar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 279 de la Constitución.

Entre los requisitos exigidos se encuentran la presentación del currículum vitae, el certificado de nacimiento original, el certificado de información de antecedentes personales y una copia autenticada del título universitario.

Estos documentos buscan validar que el aspirante cumple con las condiciones constitucionales para ejercer un cargo clave en la estructura de control estatal.

La recepción de documentos se realizará del jueves 15 al martes 20 de enero de 2026, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Con esta apertura, la Asamblea Nacional activa un proceso que, además de técnico, podría convertirse en un nuevo punto de interés político, dado el rol estratégico que juega la Subcontraloría en la vigilancia del gasto público.

Este proceso se activa pocos meses después de que, el 17 de septiembre de 2025, la Contraloría General de la República informara a la ciudadanía sobre la renuncia de Eli Felipe Cabezas al cargo de subcontralor.

La institución confirmó entonces que había aceptado la dimisión, un movimiento que dejó vacante una de las posiciones clave en el andamiaje de fiscalización estatal y que ahora impulsa a la Asamblea Nacional a abrir una nueva convocatoria para su reemplazo.