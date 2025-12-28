Panamá, 28 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Estadísticas legislativas

    La Asamblea presume 96% de asistencia al pleno, pero la cifra maquilla ausencias

    Eliana Morales Gil
    La Asamblea presume 96% de asistencia al pleno, pero la cifra maquilla ausencias
    Pleno de la Asamblea Nacional. LP/Isaac Ortega

    La Asamblea Nacional reportó 96% de asistencia de los diputados en el pleno legislativo entre julio y octubre de 2025. Así lo consigna un informe oficial de la propia institución, disponible en su sitio web. Sin embargo, si se analiza el documento en detalle, salta una realidad menos optimista: ese alto porcentaje convive con diputados principales que asisten poco o casi nada, mientras sus suplentes ocupan la curul durante buena parte del período.

    +info

    Presupuesto de la Asamblea Nacional crece $65.9 millones en 2025¿El recorte que no fue? Planilla de la Asamblea Nacional perdió 1,377 funcionarios en julio, pero registró 1,558 en noviembreTres reclamos por falta de transparencia en la Asamblea Nacional llegan a la Corte

    El informe, elaborado por la unidad de estadística de la Asamblea, de paso aclara que cuando un diputado principal falta, su suplente puede asumir la curul “debidamente habilitado” y ese tiempo cuenta como asistencia del despacho.

    La Asamblea presume 96% de asistencia al pleno, pero la cifra maquilla ausencias
    Asistencia de los diputados al pleno de la Asamblea Nacional. Infografía tomada de la Asamblea Nacional

    Vieja táctica

    En la práctica, esto significa que la estadística registra curules ocupadas, no necesariamente por los diputados principales, una vieja táctica de los políticos para cumplir formalmente con el quórum y sostener altos porcentajes de asistencia, aun cuando el titular delega de manera recurrente su presencia en el pleno.

    Esa posibilidad está prevista en el artículo 13 del Reglamento Orgánico Interno de la Asamblea Nacional, que autoriza a los diputados suplentes a reemplazar a los principales cuando estos se ausenten, siempre que exista una habilitación formal por licencia, misión oficial u otra causa admitida. En esos casos, la presencia del suplente se computa como asistencia del despacho, sin que la norma exija diferenciar en los registros si la curul fue ocupada por el diputado electo o por su reemplazo, una distinción clave que el informe estadístico tampoco hace.

    La Asamblea presume 96% de asistencia al pleno, pero la cifra maquilla ausencias
    Pleno de la Asamblea Nacional. LP/Isaac Ortega

    El Reglamento Orgánico Interno de la Asamblea Nacional tampoco establece descuentos salariales por la ausencia de diputados principales cuando estos son reemplazados por sus suplentes. Mientras la curul esté ocupada de forma reglamentaria, el despacho se considera presente y no se activa ninguna sanción económica para el titular, aun cuando su ausencia sea recurrente. En la práctica, el marco normativo permite que un diputado mantenga intactos sus ingresos sin asistir personalmente al pleno, siempre que delegue su presencia conforme al reglamento.

    La Asamblea presume 96% de asistencia al pleno, pero la cifra maquilla ausencias
    Diputados Carlos Afú y Sergio Chello Gálvez. LP/Archivo

    Cuando el suplente trabaja más que el principal

    El informe tiene casos llamativos. En la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson apenas marca un 17% de asistencia, mientras su curul permanece activa gracias a su suplente, su hijo homónimo, que registra 69% en el mismo período.

    La Asamblea presume 96% de asistencia al pleno, pero la cifra maquilla ausencias
    El diputado Benicio Robinson en el pleno de la Asamblea. Isaac Ortega

    El mismo esquema se repite en Realizando Metas, donde varios despachos funcionan bajo el mismo patrón. Sergio Gálvez registra 34% de asistencia y su suplente, su hija Mercedes Gálvez, alcanza 66%. Alain Cedeño H. aparece con 41%, frente al 45% de su suplente, su hijo Alaín Cedeño. Luis Omar Ortega marca 46%, mientras su suplente Juan Domingo Díaz llega a 54%.

    La Asamblea presume 96% de asistencia al pleno, pero la cifra maquilla ausencias
    Alaín Cedeño, diputado del partido Realizando Metas (RM). LP/Isaac Ortega

    En la bancada mixta, Osman Gómez figura con 39% de asistencia, frente al 52% de su suplente César Santamaría.

    La Asamblea presume 96% de asistencia al pleno, pero la cifra maquilla ausencias
    Diputado Osman Gómez. Isaac Ortega

    También hay diputados principales cuya presencia en el pleno se ubica en un rango intermedio. En el Partido Panameñista, José Luis Varela registra 56% de asistencia y su copartidario Medin Jiménez 63%. Aunque estas cifras no son las más bajas de la lista, quedan por debajo del promedio general del pleno.

    La asistencia por bancadas

    El contraste se vuelve más evidente al revisar los datos por fracción. Seguimos reporta 100% de asistencia como bancada y Vamos, 98%. Realizando Metas aparece con 96% y el PRD, con 95%. Sin embargo, esos promedios diluyen las ausencias reiteradas de diputados principales, que como ya se explicó, quedan ocultas bajo la presencia constante del suplente.

    La Asamblea presume 96% de asistencia al pleno, pero la cifra maquilla ausencias
    Asistencia de la bancada Seguimos.

    El propio informe no detalla cuántas sesiones se realizaron, cómo se pondera la presencia parcial ni qué tipo de ausencias se consideran justificadas. En varios casos, además, los porcentajes del principal y del suplente no suman 100%, lo que sugiere lapsos en los que ninguno de los dos figura como presente, sin mayor explicación metodológica.

    La Asamblea presume 96% de asistencia al pleno, pero la cifra maquilla ausencias
    Asistencia de la bancada mixta.

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Precios de los combustibles registran baja desde este viernes 26 de diciembre. Leer más
    • Ifarhu prevé pagar el tercer PASE-U 2025 a partir de enero de 2026. Leer más
    • El ‘efecto rebote’ de los aranceles de Estados Unidos que golpea a los exportadores panameños. Leer más
    • Carrizo recurre a la Corte Suprema para detener secuestro de cuentas y propiedades. Leer más
    • Snowland Panamá anuncia la cancelación oficial del evento. Leer más
    • El largo historial judicial de la familia Ferrufino. Leer más
    • Sala Tercera de la Corte: multa impuesta por el MOP al consorcio Cuarto Puente no es ilegal. Leer más