Panamá, 23 de abril del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Música y tradición de Panamá

    La Asamblea reconoce a The Beachers por sus 60 años de trayectoria

    Eliana Morales Gil
    La Asamblea reconoce a The Beachers por sus 60 años de trayectoria
    La Asamblea Nacional reconoció la trayectoria de The Beachers. Captura de pantalla

    Después de los duros discursos del periodo de incidencia, el pleno de la Asamblea Nacional de este miércoles 22 de abril cambió de tono y se centró en un homenaje a la cultura caribeña.

    +info

    Sube la Marea Remix: Música, cultura y orgullo panameño para apoyar a “La Sele” rumbo al mundial

    Los principales asientos del hemiciclo legislativo fueron ocupados por los integrantes de The Beachers, una de las agrupaciones más emblemáticas del calipso en Panamá.

    A propósito de los 60 años de la agrupación, el pleno legislativo aprobó la resolución 250 del 20 de abril de 2026, que reconoce y exalta la trayectoria de la agrupación bocatoreña y del maestro Loyd Gallimore, figura clave en la difusión de la música caribeña en Panamá.

    La Asamblea reconoce a The Beachers por sus 60 años de trayectoria
    Lloyd Gallimore, director de The Beachers. Captura de pantalla

    Fundada en 1966 en la provincia de Bocas del Toro, la banda ha sido clave en la difusión de distintos géneros de raíces afroantillanas.

    Cada integrante de la agrupación fue llamado a la parte superior del recinto, donde el presidente de la junta directiva de la Asamblea, Jorge Herrera, junto con otros diputados, le entregaban una carpeta con el documento de reconocimiento.

    La resolución dice que la agrupación es una de las más longevas, cohesionadas y representativas de la música panameña.

    Gallimore, director de The Beachers, recordó los orígenes del grupo.

    A lo largo de sus seis décadas, The Beachers han construido un repertorio que es referencia del calipso panameño, con temas ampliamente reconocidos como Margaret, Bocas del Toro y Do the Calypso.

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Canal de Panamá adjudica por $17.5 millones la construcción de carreteras en la cuenca del río Indio. Leer más
    • Más de 15 mil personas se han registrado en las primeras horas para el retiro de los Cepanim. Leer más
    • PASE-U 2026: Ifarhu prepara primer pago por ACH y recomienda actualizar datos. Leer más
    • IMA: lugares de venta de las Agroferias para el lunes 20 y martes 21 de abril. Leer más
    • Presidente Mulino deroga decreto que regulaba las plataformas de transporte. Leer más
    • Cepanim: más de 300 mil intentaron registrarse; MEF normaliza plataforma tras intermitencias. Leer más
    • Director de la ATTT: ‘El presidente es mi jefe y tiene la última palabra’. Leer más