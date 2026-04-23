La Asamblea reconoce a The Beachers por sus 60 años de trayectoria

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Después de los duros discursos del periodo de incidencia, el pleno de la Asamblea Nacional de este miércoles 22 de abril cambió de tono y se centró en un homenaje a la cultura caribeña.

Los principales asientos del hemiciclo legislativo fueron ocupados por los integrantes de The Beachers, una de las agrupaciones más emblemáticas del calipso en Panamá.

A propósito de los 60 años de la agrupación, el pleno legislativo aprobó la resolución 250 del 20 de abril de 2026, que reconoce y exalta la trayectoria de la agrupación bocatoreña y del maestro Loyd Gallimore, figura clave en la difusión de la música caribeña en Panamá.

Lloyd Gallimore, director de The Beachers. Captura de pantalla

Fundada en 1966 en la provincia de Bocas del Toro, la banda ha sido clave en la difusión de distintos géneros de raíces afroantillanas.

Cada integrante de la agrupación fue llamado a la parte superior del recinto, donde el presidente de la junta directiva de la Asamblea, Jorge Herrera, junto con otros diputados, le entregaban una carpeta con el documento de reconocimiento.

La resolución dice que la agrupación es una de las más longevas, cohesionadas y representativas de la música panameña.

Gallimore, director de The Beachers, recordó los orígenes del grupo.

A lo largo de sus seis décadas, The Beachers han construido un repertorio que es referencia del calipso panameño, con temas ampliamente reconocidos como Margaret, Bocas del Toro y Do the Calypso.