La Asamblea se aprueba $12.1 millones para planilla transitoria y su presupuesto sube a $110.8 millones

La Asamblea se aprueba $12.1 millones adicionales para pagar personal transitorio y reparar el Palacio Legislativo. Su presupuesto sube a $110.8 millones.

La Asamblea se aseguró recursos para sí misma. La Comisión de Presupuesto dio luz verde a un traslado de $12.1 millones para pagar salarios de personal transitorio y ejecutar trabajos de infraestructura en los edificios del Legislativo.

Jorge Herrera, presidente de ese poder del Estado, fue personalmente a la comisión y sustentó que se trata de una medida para garantizar la estabilidad administrativa y la funcionalidad del órgano que dirige.

Luego de varias horas de preguntas y respuestas, la comisión aprobó el traslado con 14 votos a favor.

De Izq a Der: Diputados Sergio Gálvez, Eduardo Vásquez y Víctor Castillo. Foto: Cortesía

Se trata de un traslado interinstitucional, es decir, los fondos saldrán del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Justo Botacio, subdirector de Presupuesto de la Nación, explicó que originalmente la Asamblea solicitó $57 millones, pero que se le aprobó una asignación de $12.1 tras un análisis de las necesidades prioritarias.

Con el traslado aprobado, el presupuesto de la Asamblea pasa de $98.7 millones a $110.8 millones.

Fachada del edificio de la Asamblea Nacional que alberga las oficinas de los diputados. LP/Isaac Ortega

La mayor parte: planilla transitoria

El grueso del dinero, $10.36 millones, cubre gastos de funcionamiento. Allí aparece uno de los puntos más importantes: el personal transitorio, conocido como planilla 002.

Herrera explicó que la medida busca pagar a funcionarios que, según dijo, llevan entre 10 y 20 años de servicio y trabajaron los primeros meses del año sin salario por falta de recursos asignados.

“Cuando hablamos de personal transitorio no hablamos de nuevas contrataciones masivas ni estructuras paralelas”, argumentó.

Según el presidente del Legislativo, muchos de estos trabajadores enfrentan dificultades para acceder a crédito o cumplir con compromisos básicos.

Dietas y combustible

Dentro del mismo paquete aparecen $260 mil para dietas y $500 mil para combustible de los diputados. Herrera explicó que ambos rubros responden a obligaciones que el presupuesto original no cubrió por completo.

La diputada Janine Prado, de la bancada independiente Vamos le pidió que explicara a cuánto asciende el salario de un diputado y si las dietas y el combustible están incluídos en ese monto. El presidente de la Asamblea respondió que el salario de un legislador es de $7,000, aunque tras los descuentos legales reciben $5,600. Esa cifra, añadió, ya incluye las dietas y el combustible.

Janine Prado, diputada de Vamos. LP/Isaac Ortega

Un palacio con alarmas que no funcionan

El traslado también destinará $1.7 a inversiones que, según Herrera, resultan urgentes para evitar riesgos en el Palacio Justo Arosemena.

Manifestó que los informes técnicos describen un edificio con problemas visibles: el sistema contra incendios no funciona, el palco de prensa del pleno está deteriorado, los paneles eléctricos registran sobrecargas constantes y las filtraciones y daños afectan el cielo raso de la plazoleta del edificio nuevo y el sistema de bombas.

Area de prensa del palacio Justo Arosemena con paredes desmontadas y área acordonada. LP/Isaac Ortega

“Encontramos un deterioro que exige intervención inmediata”, recalcó Herrera en la comisión que el jueves tenía más público de lo usual: funcionarios, asesores, diputados y otros.

Prometió que las obras pasarán por licitación pública y contarán con asesoría técnica de la Universidad Tecnológica de Panamá y de la Cámara Panameña de la Construcción.

Las preguntas técnicas

La diputada Prado tomó la palabra con una batería de preguntas técnicas sobre ejecución presupuestaria, infraestructura y personal.

Prado observó que la ejecución del presupuesto apenas alcanzaba 13.5 % en febrero de 2026 y pidió explicaciones sobre el flujo de dinero que llega desde el MEF.

También puso la lupa sobre la planilla. Según sus cifras, la administración anterior entregó la Asamblea con 4,586 funcionarios, mientras que a diciembre de 2025 la cifra llegó a 5,718, un aumento de más de 1,200 empleados.

Eduardo Vásquez, diputado de Cambio Democrático, presidente de la Comisión de Presupuesto. Foto: Cortesía

Herrera, quien tomó las riendas del Legislativo el 1 de julio de 2025, respondió que cada uno de los 71 diputados puede nombrar personal en su despacho, con un límite de 20 colaboradores o $20 mil en salarios.

“No hablamos de planillas nuevas, sino de renovaciones de contratos de seis meses”, agregó.

Prado también preguntó por las Oficinas de Participación Ciudadana, creadas en administraciones pasadas. Herrera confirmó su cierre.

Según explicó, el personal, en su mayoría con carrera legislativa, pasó a otras instituciones mediante convenios para apoyar programas sociales, incluso en escuelas.

Pagos hasta junio

El diputado Francisco Brea, del Partido Panameñista y copartidario de Herrera, primero destacó que el presidente de la Asamblea acudiera personalmente a sustentar el traslado.

“No es común ver al presidente de la Asamblea dar la cara en estos temas”, comentó.

Luego preguntó si el traslado garantizaría el pago de salarios hasta el final del periodo legislativo.

Diputados Sergio Gálvez y Eduardo Vásquez, diputados de la Comisión de Presupuesto. Foto: Cortesía

“Con esta aprobación aseguramos los pagos del personal fijo y transitorio hasta el 30 de junio”, manifestó Herrera.

También explicó que los funcionarios cubiertos por el traslado trabajan tanto en los despachos de diputados como en las 107 divisiones administrativas de la Asamblea.

La plata no alcanza

En medio del debate, Herrera lanzó otra crítica: el presupuesto aprobado para la Asamblea. Según explicó, el Legislativo opera con $98.7 millones, pero la institución necesita entre $150 y $160 millones para cubrir su funcionamiento real.

“El presupuesto actual es irreal”, afirmó.

Balcón del edificio de la Asamblea que aloja las oficinas de los diputados. LP/Isaac Ortega

Una vez más recordó que en diciembre pasado la institución logró ahorros por $21 millones gracias a ajustes administrativos.

También insistió en que eliminó algunos privilegios internos, como alquileres de autos y gastos de combustible personal en la presidencia.

El espaldarazo de los colegas

Durante la sesión, varios diputados cerraron filas en defensa de la gestión de Jorge Herrera. Los legisladores insistieron en que la institución enfrenta críticas constantes y pidieron proteger tanto la estabilidad del órgano legislativo como a su personal.

Discursos apasionados, salpicados de reproches y alusiones veladas, marcaron la recta final del debate.

Benicio Robinson hijo, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), recordó que su bancada no respaldó inicialmente la elección de Herrera, pero afirmó que hoy respalda su gestión “por el bien común”. Al mismo tiempo lanzó una crítica directa a quienes, según dijo, utilizan a la Asamblea para obtener réditos políticos. “Hay quienes usan a la Asamblea como papel higiénico para ganar protagonismo”, sostuvo.

Robinson también defendió a los funcionarios legislativos. Señaló que muchos trabajaron durante años para sostener la labor parlamentaria y rechazó que se les descalifique con términos como “botellas” o “vagos”. “Son panameños que han trabajado para que los diputados ocupemos nuestras curules”, añadió.

El diputado suplente de Bocas del Toro, Benicio Robinson González hijo.

En la misma línea, Luis Eduardo Camacho, del partido Realizando Metas (RM), recordó que los colaboradores pertenecen a la institución y no al presidente de turno. “Algunos creen que la única manera de lucir es desluciendo otra cosa”, afirmó, antes de advertir que la Asamblea suele convertirse en “rehén” de decisiones financieras que toma el Ejecutivo.

Luis Eduardo Camacho, diputado presidente de la Comisión de Gobierno. Foto: Captura de pantalla TVL

El discurso de Manuel Cohen, de Cambio Democrático fue el más incendiario. El diputado calificó como una “vergüenza” que el Legislativo tenga que operar con recursos que, a su juicio, no cubren sus necesidades reales. Según planteó, la institución requiere más de $50 millones adicionales, mientras que el traslado aprobado apenas supera los $12 millones.

Cohen también arremetió contra lo que describió como la búsqueda de “taquilla” mediática en el debate público. Pidió a Herrera que no ceda a presiones para reducir personal. “No se dé tantos golpes en el pecho reduciendo planillas, porque cada vez que injustamente se reduce una planilla se afecta la economía de gente que necesita vivir y son panameños”, expresó.

El diputado añadió que varios trabajadores han pasado meses sin cobrar salario y, ante esa situación, muchos terminan recurriendo a prestamistas con altos intereses para cubrir gastos básicos mientras esperan el pago de sus ingresos.

Y así, después de horas de preguntas y discursos encendidos, Herrera se fue con los millones aprobados.