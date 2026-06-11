Panamá, 11 de junio del 2026
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    Asamblea

    La bancada de Vamos se reduce a 15 diputados y queda empatada con la de RM

    Vamos empezó con 20 diputados. En dos años, se fueron Betserai Richards, Carlos Saldaña, Manuel Cheng y, a partir de este jueves, Neftalí Zamora y Manuel Samaniego.

    Mónica Palm
    La bancada de Vamos se reduce a 15 diputados y queda empatada con la de RM
    Manuel Samaniego (Izq.) y Neftalí Zamora.

    La coalición Vamos ha dejado de ser la bancada mayoritaria de la Asamblea Nacional.

    +info

    Diputado Neftalí Zamora renuncia a Vamos y denuncia presiones políticasVamos suspende a Neftalí Zamora y Manuel Samaniego y analiza expulsarlosVarios diputados de Vamos evalúan apoyar nuevamente a Jorge Herrera para presidir la Asamblea Nacional Manuel Samaniego renuncia a la Coalición Vamos y a su bancada en la Asamblea Nacional

    La suspensión —y consecuente renuncia— de Neftalí Zamora y Manuel Samaniego deja a Vamos con 15 diputados, la misma cantidad que tiene Realizando Metas (RM).

    Cuando inició el período legislativo 2024-2029, Vamos tenía 20 diputados. Pero luego se fue Betserai Richards (quien formó una bancada aparte, con tres diputados electos por el Movimiento Otro Camino o Moca). Después suspendieron a Manuel Cheng y Carlos Saldaña. Y ahora ocurrió lo de Zamora y Samaniego, quienes en la mañana de este jueves 11 de junio se enteraron de que la junta directiva de Vamos los suspendía porque, como integrantes de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, avalaron traslados a favor de ese órgano del Estado, destinados al pago de planillas.

    Ante la posibilidad de que los expulsaran, Zamora y Samaniego anunciaron que se marchaban. Ambos dicen que se mantendrán como independientes.

    El PRD se mantiene con 12 diputados, mientras que Cambio Democrático (CD) y el Panameñista cuentan con ocho diputados cada uno.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa

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