La bancada de Vamos se reduce a 15 diputados y queda empatada con la de RM

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Vamos empezó con 20 diputados. En dos años, se fueron Betserai Richards, Carlos Saldaña, Manuel Cheng y, a partir de este jueves, Neftalí Zamora y Manuel Samaniego.

La coalición Vamos ha dejado de ser la bancada mayoritaria de la Asamblea Nacional.

La suspensión —y consecuente renuncia— de Neftalí Zamora y Manuel Samaniego deja a Vamos con 15 diputados, la misma cantidad que tiene Realizando Metas (RM).

Cuando inició el período legislativo 2024-2029, Vamos tenía 20 diputados. Pero luego se fue Betserai Richards (quien formó una bancada aparte, con tres diputados electos por el Movimiento Otro Camino o Moca). Después suspendieron a Manuel Cheng y Carlos Saldaña. Y ahora ocurrió lo de Zamora y Samaniego, quienes en la mañana de este jueves 11 de junio se enteraron de que la junta directiva de Vamos los suspendía porque, como integrantes de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, avalaron traslados a favor de ese órgano del Estado, destinados al pago de planillas.

Ante la posibilidad de que los expulsaran, Zamora y Samaniego anunciaron que se marchaban. Ambos dicen que se mantendrán como independientes.

El PRD se mantiene con 12 diputados, mientras que Cambio Democrático (CD) y el Panameñista cuentan con ocho diputados cada uno.