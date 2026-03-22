Panamá, 22 de marzo del 2026

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    Ceremonia en La Cresta

    La boda del embajador Cabrera, al ritmo de la cumbia de Samy y Sandra

    Redacción de La Prensa
    La boda del embajador Cabrera, al ritmo de la cumbia de Samy y Sandra
    Los hermanos Sandoval junto a Kevin Cabrera y Andrea Altamirano Duque. Tomada de Instagram

    La boda entre el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, tuvo el toque panameño con la presencia de los patrones de la cumbia, los hermanos Samy y Sandra Sandoval.

    Este sábado 21 de marzo, el embajador Cabrera contrajo nupcias con Andrea Altamirano Duque, en una ceremonia realizada en la casa del diplomático en el sector de La Cresta, en la ciudad capital.

    La boda del embajador Cabrera, al ritmo de la cumbia de Samy y Sandra
    Sandra Sandoval junto a Kevin Cabrera y Andrea Altamirano Duque. Tomada de Instagram

    En su cuenta de Instagram, Sandra Sandoval compartió fotos con la pareja, en un ambiente de mucha alegría.

    Los invitados empezaron a llegar a la residencia del embajador en horas de la tarde entre los que estaban, autoridades locales, empresarios, amigos y familiares.

    En redes sociales el alcalde de la ciudad de Panamá. Mayer Mizrachi, compartió en Instagram una imagen de la presentación de los hermanos Sandoval.

    La boda del embajador Cabrera, al ritmo de la cumbia de Samy y Sandra
    El alcalde Mayer Mizrachi compartió en redes la presentación de Samy y Sandra.

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