La boda del embajador Cabrera, al ritmo de la cumbia de Samy y Sandra

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La boda entre el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, tuvo el toque panameño con la presencia de los patrones de la cumbia, los hermanos Samy y Sandra Sandoval.

Este sábado 21 de marzo, el embajador Cabrera contrajo nupcias con Andrea Altamirano Duque, en una ceremonia realizada en la casa del diplomático en el sector de La Cresta, en la ciudad capital.

Sandra Sandoval junto a Kevin Cabrera y Andrea Altamirano Duque. Tomada de Instagram

En su cuenta de Instagram, Sandra Sandoval compartió fotos con la pareja, en un ambiente de mucha alegría.

Los invitados empezaron a llegar a la residencia del embajador en horas de la tarde entre los que estaban, autoridades locales, empresarios, amigos y familiares.

En redes sociales el alcalde de la ciudad de Panamá. Mayer Mizrachi, compartió en Instagram una imagen de la presentación de los hermanos Sandoval.