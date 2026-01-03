Panamá, 03 de enero del 2026

    Operativo en Venezuela

    La captura de Maduro revive el precedente de Noriega en Panamá

    Estados Unidos anunció este 3 de enero de 2026 la captura de Nicolás Maduro, un hecho que remite a un único precedente comparable en la región: la detención del dictador panameño Manuel Antonio Noriega, ocurrida también un 3 de enero, en 1990, tras la invasión estadounidense.

    Eliana Morales Gil
    La captura de Maduro revive el precedente de Noriega en Panamá
    Foto de arresto del 4 de enero de 1990, proporcionada por la Fiscalía de Distrito de EE. UU., que muestra al exdictador panameño Manuel Antonio Noriega en Miami, Florida. AFP/Archivo

    La imagen no es nueva para Panamá, pero sí excepcional en la historia reciente del continente. Un 3 de enero, como ocurrió en Panamá en 1990, con la captura del dictador Manuel Antonio Noriega, Estados Unidos volvió a actuar contra un gobernante autoritario aún en el poder. Este 3 de enero de 2026, mientras se reportaban bombardeos selectivos en Caracas, Washington afirmó haber capturado al venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, en una operación ejecutada en el corazón de Caracas.

    Venezolanos en el extranjero salen a las calles tras la captura de Maduro: ‘por fin el narcodictador cayó’Fiscal general de Estados Unidos anuncia cargos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

    Analistas y medios internacionales, entre ellos la BBC, han afirmado que la captura de Noriega es el paralelo más cercano a lo ocurrido ahora en Venezuela: un jefe de Estado en funciones, acusado por Washington de narcotráfico, extraído por fuerzas especiales estadounidenses tras un prolongado conflicto político y diplomático. En ambos casos, la operación no fue un hecho aislado, sino el desenlace de una larga escalada.

    La captura de Maduro revive el precedente de Noriega en Panamá
    Combo de fotografías de archivo que muestran a Nicolás Maduro y a Donald Trump. EFE

    Noriega llegó a ese punto después de desconocer los resultados de las elecciones de 1989, mantenerse en el poder mediante la represión y romper abiertamente con Estados Unidos, que lo había acusado formalmente de delitos relacionados con drogas. Maduro siguió una trayectoria distinta en el tiempo, pero similar en la forma: elecciones cuestionadas, aislamiento internacional creciente, sanciones económicas y señalamientos penales desde cortes y fiscalías estadounidenses. En ambos expedientes, Washington construyó el argumento de que ya no trataba solo con un adversario político, sino con un actor criminal.

    La diferencia central está en el método. A la captura de Noriega le precedió una invasión abierta, breve pero devastadora, que desarticuló en días a las Fuerzas de Defensa de Panamá. Noriega terminó refugiado en la Nunciatura Apostólica, donde permaneció 11 días cercado por tropas estadounidenses, sometido a presión psicológica y diplomática hasta que aceptó entregarse. La escena fue pública, prolongada y simbólica, mientras el mundo observaba.

    En Venezuela, por lo que se conoce hasta ahora, el guion habría sido distinto. Estados Unidos no anunció una ocupación militar ni un despliegue terrestre convencional. Según reportes preliminares citados por la prensa internacional, la operación habría involucrado unidades de élite, ataques puntuales y una extracción rápida. “Más ambiciosa en alcance”, la calificó la BBC, precisamente porque habría logrado sacar al presidente y a su esposa sin una guerra abierta ni un cerco prolongado.

    “A diferencia de lo que ocurrió en Panamá, que fue a a gran escala, aquí (Venezuela) parece que fue una operación quirúrgica”, aseguró el excanciller panameño Jorge Eduardo Ritter en TVN.

    El contexto político también marca un contraste. Panamá en 1989 era un país pequeño, con fuerzas armadas debilitadas y un régimen ya aislado internamente. Venezuela en 2026 sigue siendo un actor regional de peso, con aliados internacionales y una estructura estatal que no se disuelve automáticamente con la caída de su principal figura. Por eso, el anuncio hecho por el expresidente Donald Trump, sin detalles operativos ni confirmación independiente inmediata, abre varias preguntas.

    Más de tres décadas después, Panamá vuelve a aparecer como referencia obligada para entender un hecho relevante para la región. Ocurrió el mismo día, el 3 de enero.

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política

