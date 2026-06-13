La cita secreta de Mulino con RM: el aval a Castañedas y el retiro de Camacho

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Tras semanas de negociaciones, la bancada de Realizando Metas cerró filas en torno a Shirley Castañedas como su candidata para presidir la Asamblea. Mulino la estaría apoyando.

En los últimos tres meses, el presidente José Raúl Mulino ha sostenido acercamientos con cuatro bancadas de diputados, en una estrategia para afianzar puentes con el Legislativo. Todos los encuentros, que se llevaron a cabo en un salón de la Presidencia de la República, fueron divulgados mediante comunicados oficiales, salvo el último, que se celebró esta semana con Realizando Metas (RM), el partido al que pertenece el mandatario.

El 17 de marzo recibió a los diputados de Cambio Democrático (CD); el 28 de abril, a los de RM; al día siguiente, a los del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y el 18 de mayo, a los del Partido Panameñista.

En esas reuniones se discutieron proyectos de infraestructura, agua potable y salud, entre otras iniciativas legislativas. También sobre la escogencia, el próximo 1 de julio, de la nueva junta directiva de la Asamblea.

Lo que se desconocía es que el pasado 10 de junio, Mulino también recibió a la bancada de RM. Esta vez no hubo comunicado oficial ni se divulgaron fotos de la cita, como si ocurrió en las anteriores ocasiones.

Al menos tres diputados de RM confirmaron el encuentro y contaron parte de lo discutido a puerta cerrada. Se trata de Alaín Cedeño, Luis Eduardo Camacho y Sergio “Chello” Gálvez.

El más elocuente fue Gálvez, quien despejó las dudas sobre la ruta del oficialismo y su apuesta para presidir la Asamblea Nacional: confirmó que la candidata de RM es Shirley Castañedas.

Realizando Metas llevó a Mulino a la Presidencia. EFE

Como se recordará, en una elección interna, RM escogió a Castañedas y a Camacho como sus precandidatos. El acuerdo en la bancada era que entre ellos dos decidirían quién sería el candidato y el resto acataría la decisión. Como resultado, Camacho se hizo a un lado. Por tanto, por segundo año consecutivo, Castañedas será la candidata de RM. El año pasado perdió: logró 34 votos y el panameñista Jorge Herrera (que busca la reelección) ganó con 37 votos.

Las declaraciones de los tres diputados con los que habló La Prensa permitieron conocer la posición que mantiene el presidente Mulino frente a una elección clave para el control político del Legislativo.

Como una coincidencia, ese mismo día, pero en un restaurante japonés en Obarrio, los diputados de Vamos sostenían una reunión en la que también participó Herrera.

Los encuentros paralelos reflejaban la intensa actividad política que se desarrolla tras bambalinas en la antesala de la elección del 1 de julio.

El apoyo a Castañedas

Como se mencionó anteriormente, la disputa interna en RM terminó concentrándose entre Camacho y Castañeda, aunque inicialmente había como seis diputados de esa bancada interesados en presidir la AN.

Sergio Gálvez, diputado de RM, junto a Ventura Vega, asesor presidencial y secretario de la Contraloría. La Prensa

Así lo aseguró Chello Gálvez, quien confirmó que ahora los 15 diputados del partido respaldan de forma unánime a Castañedas.

“Nosotros estamos postulando unánimemente los 15 diputados a la diputada Shirley Castañedas”, afirmó.

Para el oficialismo, la postulación también tiene un componente de reivindicación política, luego de que la diputada no lograra alcanzar la presidencia legislativa en el periodo anterior.

Según Gálvez, el respaldo a Castañedas venía construyéndose desde hace tiempo, pero quedó ratificado en una reunión reciente de la bancada oficialista. “Ese consenso había venido hace rato, pero se ratificó en una reunión que tuvimos los diputados”, explicó y confirmó que Camacho desistió de sus aspiraciones.

Camacho y Castañedas son muy cercanos al expresidente Ricardo Martinelli: el primero es su vocero y la segunda acompaña a su extenso equipo de abogados.

La decisión permitió al oficialismo presentar una candidatura única y evitar divisiones internas en una elección considerada clave.

Paralelamente, Gálvez señaló que RM mantiene conversaciones con distintas bancadas para asegurar los votos necesarios para la elección del 1 de julio. Mencionó acercamientos con CD, Alianza, algunas facciones del PRD y hasta el Panameñista, colectivo que preside Herrera y quien, como ya se dijo, aspira a la reelección.

“Estamos llegando a buenos acuerdos, estamos llegando a buenos entendimientos”, aseguró Gálvez, quien se mostró optimista sobre la posibilidad de construir una mayoría alrededor de la candidata oficialista.

Shirley Castañedas, diputada de RM.

Respecto al papel de Mulino en la reunión del miércoles pasado, Gálvez insistió en que el mandatario ha optado por mantenerse al margen de las negociaciones.

“El presidente ha sido enfático en respetar los órganos del Estado. Él no se está metiendo en lo absoluto en ninguna de estas decisiones”, señaló.

En las reuniones que Mulino celebró con las bancadas en abril y mayo, se aprecia que está su asesor Jorge Ricardo Fábrega, a quien el propio presidente califica como su enlace con la Asamblea. También se observa a Ventura Vega, actual secretario general de la Asamblea y un personaje muy cercano a Mulino. Vega también ha sido visto pululando por los pasillos legislativos.

Gálvez no duda que a Mulino le resultaría favorable que la presidencia de la Asamblea quedara en manos de un miembro de RM.

El respaldo de Mulino

El diputado Alaín Cedeño confirmó que la reunión del pasado miércoles transcurrió sin confrontaciones ni presiones en torno a la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea.

“Fue una reunión muy cordial”, aseguró Cedeño, al tiempo que destacó que el mandatario ha preferido mantenerse al margen de las decisiones relacionadas con la escogencia del próximo presidente del Legislativo.

Alaín Cedeño, diputado de la Asamblea. LP/Elysée Fernández

Según Cedeño, Mulino “está viendo los toros desde la barrera” y no ha manifestado objeciones frente a las aspiraciones de los diputados de su partido.

Pese a ello, dejó claro que dentro de RM existe la percepción de que el gobernante respaldaría a un candidato surgido de las filas oficialistas.

“Estoy seguro de que si es uno de nosotros nos va a apoyar”, afirmó.

Cedeño sostuvo que la relación entre la bancada y el presidente se mantiene en buenos términos y rechazó la idea de que exista algún tipo de presión sobre el Ejecutivo. “Tenemos buena relación... Nunca le exigimos nada al presidente”, señaló. Aun así, consideró natural que Mulino vea con buenos ojos que la presidencia de la Asamblea quede en manos de una figura de RM, como Castañedas.

¿Qué sucedió con Camacho?

En el caso de Camacho, evitó confirmar de manera directa que Castañedas será la candidata, pero sus respuestas dejaron entrever que la decisión ya está tomada. Insistió en varias ocasiones en que será la bancada la encargada de hacer el anuncio oficial.

Shirley Castañeda y Luis Eduardo Camacho, diputados de Realizando Metas (RM). LP/Elysée Fernández

“La bancada va a hacer el anuncio de quién es la persona que va a representarnos... Le corresponde a la bancada anunciar quién es el candidato o candidata a presidente de la Asamblea”, insistió.

Camacho también esquivó responder por qué desistió de sus aspiraciones, limitándose a señalar que la decisión fue discutida internamente entre él y Castañeda, luego de que la bancada les otorgara la responsabilidad de alcanzar un acuerdo.

Sobre la reunión sostenida con el presidente, Camacho rechazó que el encuentro haya estado centrado en la elección del 1 de julio. “La decisión del presidente de la Asamblea es una decisión de la Asamblea”, afirmó.

Pese a la cautela mostrada por Camacho, este medio pudo conocer que la candidatura de Castañeda ya recibió el aval político de Mulino.

Esa realidad podría explicar la seguridad con la que el diputado Gálvez habló sobre el desenlace de la elección: “Esta vez no vamos a fallar. Te lo aseguro: Shirley Castañedas va a ser la próxima presidenta de la Asamblea Nacional”.