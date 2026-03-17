La Comisión de Credenciales archiva denuncias contra varios magistrados de la Corte Suprema

De acuerdo con lo planteado durante la sesión, los diputados determinaron no admitir las acciones al considerar que las denuncias carecían de sustento jurídico.

Los diputados de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de Asamblea Nacional decidieron archivar un conjunto de denuncias y querellas presentadas contra magistrados del Órgano Judicial.

Durante la sesión ordinaria de esta comisión, que preside la diputada Dana Castañeda, la discusión se centró en varios expedientes incluidos en la agenda del día, los cuales fueron revisados por los diputados antes de adoptar la decisión de no admitirlos a trámite.

De acuerdo con lo planteado durante la sesión, los diputados determinaron no admitir las acciones al considerar que las denuncias carecían de sustento jurídico y de elementos probatorios suficientes para abrir un proceso dentro de la comisión, instancia legislativa que tiene entre sus funciones examinar las acusaciones contra altos funcionarios del Estado.

Castañeda sostuvo que el análisis de estos expedientes forma parte del papel fiscalizador que ejerce la comisión y afirmó que todas las denuncias recibidas durante el período han sido evaluadas conforme a los procedimientos establecidos.

Entre los expedientes revisados figuró la carpeta No. 005-2024, que contenía la querella penal presentada por el abogado Hernán Otero Sánchez, en representación de Gustavo Vásquez Pérez, contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Panamá Olmedo Arrocha Osorio. Tras su revisión preliminar, la comisión resolvió no admitir el recurso.

También fue analizada la carpeta No. 010-2025, correspondiente a una denuncia presentada por la abogada Kary Yazmín Jaén Olaya contra la magistrada de la Corte Suprema, María Eugenia López Arias. La comisión concluyó que el expediente no cumplía con los requisitos necesarios para avanzar a la etapa de investigación.

Una decisión similar se adoptó respecto de la carpeta No. 011-2025, presentada por los abogados Zulay Rodríguez Lu y Alejandro Pérez, que señalaba a la magistrada López Arias y a otros funcionarios judiciales, entre ellos Nadia Yannick del Río Fernández, Germán Carlos López Márquez y José Agustín Luna Jiménez, además de otras personas que pudieran surgir en una eventual investigación.

La comisión también revisó la carpeta No. 017-2025, presentada por el abogado Alfredo Vallarino Alemán junto con Rodríguez Lu contra la magistrada presidenta del alto tribunal. En la misma jornada se evaluó la carpeta No. 018-2025, interpuesta por el abogado Rosendo Enrique Rivera Botello contra varios magistrados del pleno de la Corte Suprema.

Con estas decisiones, la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales cerró la sesión sin admitir ninguna de las denuncias incluidas en la agenda.

En la mayoría de los expedientes, los nueve diputados que integran la comisión coincidieron en rechazarlas, al considerar que no reunían los elementos necesarios para iniciar un proceso dentro de esta instancia legislativa.