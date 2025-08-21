La Comisión de Credenciales pone en la mesa nombramientos en contrataciones públicas, Panamá Pacífico y el Tribunal Tributario

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional celebra este jueves 21 de agosto su primera sesión del periodo legislativo que inició el pasado 1 de julio. La reunión estuvo presidida por la diputada Dana Castañeda, del partido Realizando Metas (RM), quien dirige esta instancia clave en la evaluación de designaciones del poder Ejecutivo.

La agenda arrancó con la consideración del nombramiento de Esteban Sandoval Cádiz, como miembro de la junta directiva de la Agencia Panamá Pacífico en representación del sector laboral.

Posteriormente, la comisión abordó la designación de Silka Aracely Correa Figueroa como subdirectora general de la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Después de varias preguntas de los diputados, ambos fueron avalados por los diputados, por lo recomedarán al pleno que los ratifique.

El listado continuó con los nombramientos de Luz Eleida Echevarría Alvarado, como magistrada contadora pública principal del Tribunal Administrativo Tributario (TAT).

La agenda contempló además la consideración de Gilberto Hernández Mójica como magistrado contador suplente del TAT; Elías Ricardo Solís González como magistrado abogado principal; Gladys del Carmen Justavino Guevara como magistrada suplente; Yaribeth Itsela González Ramírez como magistrada abogada principal, y Maoseth Jashani Velásquez Guevara como magistrado abogado suplente.