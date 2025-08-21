Panamá, 21 de agosto del 2025

    Asamblea Nacional

    La Comisión de Credenciales pone en la mesa nombramientos en contrataciones públicas, Panamá Pacífico y el Tribunal Tributario

    Eliana Morales Gil
    Integrantes de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional. Foto. Captura de pantalla TVL

    La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional celebra este jueves 21 de agosto su primera sesión del periodo legislativo que inició el pasado 1 de julio. La reunión estuvo presidida por la diputada Dana Castañeda, del partido Realizando Metas (RM), quien dirige esta instancia clave en la evaluación de designaciones del poder Ejecutivo.

    Dana Castañeda, presidenta de la Comisión de Credenciales. Foto: Captura de pantalla TVL

    La agenda arrancó con la consideración del nombramiento de Esteban Sandoval Cádiz, como miembro de la junta directiva de la Agencia Panamá Pacífico en representación del sector laboral.

    Posteriormente, la comisión abordó la designación de Silka Aracely Correa Figueroa como subdirectora general de la Dirección General de Contrataciones Públicas.

    Silka Aracely Correa Figueroa, subdirectora general de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Foto: Captura de pantalla TVL

    Después de varias preguntas de los diputados, ambos fueron avalados por los diputados, por lo recomedarán al pleno que los ratifique.

    El listado continuó con los nombramientos de Luz Eleida Echevarría Alvarado, como magistrada contadora pública principal del Tribunal Administrativo Tributario (TAT).

    La agenda contempló además la consideración de Gilberto Hernández Mójica como magistrado contador suplente del TAT; Elías Ricardo Solís González como magistrado abogado principal; Gladys del Carmen Justavino Guevara como magistrada suplente; Yaribeth Itsela González Ramírez como magistrada abogada principal, y Maoseth Jashani Velásquez Guevara como magistrado abogado suplente.

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política

