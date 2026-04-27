La Comisión de Credenciales recomendó al pleno la ratificación de Antonio Tercero como director del Idaan

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El director reconoció que enfrentará múltiples desafíos al frente de la institución y advirtió que las soluciones no serán inmediatas ni producto de una ‘varita mágica’.

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional recomendó al pleno, este lunes 27 de abril, la ratificación de Antonio Tercero González como director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), tras evaluar su hoja de vida y escuchar sus planteamientos sobre la gestión de la entidad.

El director reconoció que enfrentará múltiples desafíos al frente de la institución y advirtió que las soluciones no serán inmediatas ni producto de una “varita mágica”. Al ser consultado por la diputada de Vamos, Yamireliz Chong, sobre cuál será su prioridad, explicó que su enfoque inicial estará en ejecutar el presupuesto en rubros clave que permitan ofrecer respuestas concretas a la población, especialmente en aquellas comunidades donde el suministro de agua potable no es constante ni llega las 24 horas.

En ese contexto, detalló que su plan de trabajo apunta a atender las necesidades más urgentes relacionadas con la producción y distribución de agua. Subrayó que el objetivo es avanzar en soluciones prácticas que mejoren el servicio, priorizando inversiones que tengan impacto directo en la calidad y continuidad del suministro para los panameños.

Al ser cuestionado por Chong sobre la necesidad de reformar la ley de la institución, el funcionario señaló que, antes de entrar en ese debate, ha identificado diversos aspectos técnicos que requieren atención, particularmente en lo relacionado con la burocracia en los procesos de compra.

Explicó que actualmente el director ejecutivo tiene facultad de firma hasta 100 mil dólares, mientras que montos superiores deben ser aprobados por la junta directiva, lo que puede ralentizar la respuesta ante situaciones urgentes.

Aunque reconoció la importancia de revisar el marco legal, insistió en que, por ahora, la prioridad será atender las necesidades operativas más apremiantes. No obstante, indicó que el equipo legal comenzará a evaluar posibles ajustes a la normativa vigente, con miras a proponer cambios que faciliten la gestión institucional.

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