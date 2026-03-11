Definen calendario y reglas para la elección del próximo defensor del pueblo

Según el calendario aprobado, la recepción de postulaciones se realizará durante tres días hábiles, entre el 18 y el 20 de marzo.

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles 11 de marzo el reglamento que regirá el proceso de elección del defensor o defensora del pueblo para el período 2026-2031.

La decisión fija el procedimiento, el calendario y los requisitos que deberán cumplir los aspirantes al cargo, cuya designación corresponde al pleno legislativo.

Como parte del procedimiento, la comisión anunció que la convocatoria pública para presentar postulaciones se divulgará a través de los medios digitales y de la televisión legislativa de la Asamblea durante dos días consecutivos: el 12 y el 13 de marzo de 2026. Posteriormente se abrirá un período formal para que los interesados presenten la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos legales.

De Izq a Der: Diputados Didiano Pinilla, Luis Eduardo Camacho y Raphael Buchanan. LP/Elysée Fernández

Según el calendario aprobado, la recepción de postulaciones se realizará durante tres días hábiles, entre el 18 y el 20 de marzo. Los documentos serán revisados por el equipo de asesores y técnicos de la comisión, que elaborará un listado de aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos en la Constitución y en la legislación vigente.

Ese listado será publicado en los medios digitales de la Asamblea Nacional durante dos días hábiles, el 23 y el 24 de marzo. Una vez divulgados los nombres, cualquier ciudadano podrá presentar objeciones debidamente fundamentadas contra los aspirantes incluidos en la lista dentro de un plazo adicional de dos días, correspondiente al 25 y 26 de marzo.

Las entrevistas

Concluido ese proceso, la comisión convocará a sesiones para realizar entrevistas a los candidatos que superen la fase de revisión documental. Estas sesiones podrían extenderse durante varios días, dependiendo de la cantidad de aspirantes que participen en el proceso de selección.

El reglamento también establece los requisitos documentales que deberán presentar los postulantes, entre ellos: certificado de nacimiento, copia autenticada de la cédula de identidad personal, certificación del Tribunal Electoral de Panamá que acredite el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, certificado de antecedentes penales, hoja de vida y una declaración notarial bajo juramento en la que se indique que no se encuentran dentro de las prohibiciones establecidas por la ley.

Una vez depurada la documentación y realizadas las entrevistas, la comisión elaborará un informe con la lista de aspirantes que cumplan con los requisitos y lo remitirá al pleno de la Asamblea Nacional.

Eduardo Leblanc, defensor del pueblo. LP/Anel Asprilla.

Será el pleno legislativo el encargado de fijar la fecha para la elección del nuevo defensor o defensora del pueblo, así como su juramentación y toma de posesión, de acuerdo con el procedimiento establecido en la resolución aprobada por los comisionados.

El actual defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, ha confirmado que aspira a la reelección. Su período constitucional de cinco años vence el próximo 31 de marzo, y su continuidad al frente de la entidad dependerá del voto de los diputados una vez que la Asamblea Nacional abra el proceso de postulaciones para el próximo quinquenio.

En medio de este escenario, unas 53 organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado este martes 10 de marzo a la Asamblea Nacional para que el proceso de elección del próximo defensor del Pueblo se realice mediante un mecanismo transparente, participativo y basado en criterios de idoneidad.