La Comisión de Presupuesto avala $26.5 millones extra a la Asamblea para costear su planilla

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Comisión de Presupuesto aprobó dos traslados de partida a favor de la Asamblea Nacional que suman $26.5 millones. Estos fondos están destinados a cubrir el costo de la planilla legislativa y algunos gastos administrativos.

El presidente del Órgano Legislativo, Jorge Herrera, sustentó la transacción ante sus colegas. Durante su intervención, Herrera se quejó de los $98 millones que el Ministerio de Economía y Finanzas le aprobó para la vigencia fiscal de 2026, cifra que calificó como insuficiente.

Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Captura de pantalla

“El presupuesto de la Asamblea representa apenas el 0.34% del Presupuesto General del Estado”, argumentó.

La diputada Janine Prado, de la bancada Vamos, le preguntó que a la fecha a cuanto asciende el presupuesto modificado. El presidente de la Asamblea respondió que era de $111.1 millones; sin embargo, más adelante, el director de Presupuesto del MEF, Aurelio Mejía, aclaró que a la fecha el monto asciende a $115.3 millones, cifra que generó debate en la comisión.

Significa que con los $26.5 millones, el presupuesto se eleva a $141.8 millones.

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Cuestionamientos por la planilla

La diputada Janine Prado, diputada de la bancada independiente Vamos, dirigió sus preguntas tanto a Herrera como a Aurelio Mejía, director de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. Mejía aclaró que el MEF ha reforzado los recursos del Legislativo específicamente en el rubro de “funcionamiento”.

Prado solicitó detalles sobre la evolución de la planilla desde que Herrera asumió el cargo el 1 de julio de 2025. El diputado panameñista respondió que cuando llegó al puesto había 3,104 funcionarios de manera permanente y entre 1,500 a 1600 transitorios.

Palacio Justo Arosemena. LP/Alexander Arosemena

Actualmente, añadió, el Legislativo tiene 3,221 permanentes y 1,137 transitorios.

Desde su ingreso a la presidencia, 117 entraron a la categoría permanente.

Herrero aprovechó para enumerar los que considera sus logros: recibió a los distintos sectores de la sociedad en la Asamblea, eliminó los alquileres de carros para diputados, eliminó las tarjetas de combustible, y recordó que el proyecto que reforma el reglamento interno espera el segundo debate. “No todo es malo”, manifestó en una oportunidad.

Debate por la transparencia

Uno de los puntos de fricción ocurrió cuando Prado cuestionó la falta de publicación de la planilla transitoria. Ante esto, Herrera aseguró que dicha información “está disponible en la página web de la Asamblea”.

No obstante, la diputada Prado insistió en que los datos no se encuentran accesibles al público en el portal institucional.

Espaldarazos

Pero así como recibió preguntas incómodas, Herrera recibió el espaldarazo de varios de sus colegas. Entre ellos, su copartidario Francisco Panchito Brea, y Raphael Buchanan, del Partido Revolucionario Democrático.

Buchanan comparó el presupuesto de la Asamblea con los del Ministerio de la Presidencia y el Órgano Judicial, entidades que trabajan en 2026 con cifras más altas que las del Palacio Justo Arosemena.

Sin mencionar nombres, el diputado del circuito 8-6 cuestionó cada una de las críticas que la diputada Prado había hecho a la poca transparencia y la gestión de recursos de la Asamblea.

¿Qué impacto tendría que el hecho de que este traslado no se apruebe", preguntó.

Prado volvió a tomar la palabra. “Han tratado de desvirtuar mi trabajo que en todo momento ha sido argumentativo (...) Lo que si no voy a permitir en esta comisión que se quiera dar un mensaje erróneo con el pago del personal”, añadió.

La diputada cuestionó que el presupuesto se elevara a $115.3 millones.

“No he escuchado aquí a ningún diputado preguntar cómo se trasladaron $4.2 millones”, manifestó.

Enseguida, Prado le consultó al presidente de la Asamblea cómo se dio ese trámite.

Herrera dijo que hasta abril ellos tenían un presupuesto de $111.1 millones. No respondió como se elevó la cifra.

La diputada pidió al representante del MEF que entregara un informe sobre el presupuesto. No obstante, el funcionario se retiró del recinto antes de atender la solicitud.

Después de la participación de la diputada Prado, la comisión aprobó los traslados de partido con 11 votos a favor.