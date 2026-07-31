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    FALLO

    La Corte Suprema decidió que los diputados, ministros y directores tienen derecho a recibir prima de antigüedad

    La norma que prohibía que este grupo de funcionarios recibiera ese beneficio fue declarada inconstitucional.

    José González Pinilla
    La Corte Suprema decidió que los diputados, ministros y directores tienen derecho a recibir prima de antigüedad
    Corte Suprema.

    Diputados, ministros y directores de entidades tendrán derecho a recibir la prima de antigüedad.

    Un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), adoptado el pasado 21 de julio, declaró inconstitucional varios artículos de la Ley 241 de 2021, que no reconocía el derecho a la prima de antigüedad a estos funcionarios.

    La decisión también favorece a los alcaldes, representantes de corregimiento, viceministros y subdirectores, así como gerentes o subgerentes de sociedades anónimas en la que el Estado tenga una participación mayoritaria en el capital accionario y, en general, a “todos los servidores públicos que son de libre nombramiento y remoción”.

    “Luego de todo lo analizado esta Superioridad no encuentra razones válidas para exceptuar a un grupo de servidores públicos al derecho a la prima de antigüedad; de lo contrario, estaría normalizando un trato desigual”, destaca el fallo, que tuvo como ponente al magistrado Olmedo Arrocha.

    De ese modo, los únicos de la planilla estatal que no tendrían derecho a la prima de antigüedad será el personal que fue nombrado por consultoría, bajo el amparo de la ley de contrataciones públicas.

    Información en desarrollo...

    José González Pinilla

    Subeditor de Política

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