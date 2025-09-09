La CSS concentrará el 23% del gasto público en 2026: ‘Si a la Caja le da resfriado, al país le da catarro’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, defendió este martes 9 de septiembre ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional el plan financiero de la entidad para 2026, que asciende a 8,122 millones de dólares, lo que representa el 23% del presupuesto general del Estado.

“Si a la Caja le da resfriado, al país le da catarro”, resumió el funcionario, al subrayar la magnitud del impacto de la institución en las finanzas públicas.

Del total propuesto, 2,325 millones de dólares se destinarán a gastos operativos, 3,029 millones a prestaciones económicas y pensiones, 2,462 millones a inversiones financieras y 305 millones a proyectos de infraestructura física.

Mon señaló que esta distribución busca atender de manera equilibrada las distintas obligaciones de la institución, sin descuidar la sostenibilidad a largo plazo.

El presupuesto de la CSS, de acuerdo con las proyecciones, beneficiará a 2.8 millones de panameños, lo que equivale al 63 % de la población nacional. Entre los beneficiarios se incluyen asegurados, pensionados y sus dependientes. “Cada persona vinculada a la Caja recibirá respaldo directo de este plan financiero”, precisó Mon.

Ingresos y desglose

En cuanto a los ingresos, la CSS calcula recibir 7,835 millones de dólares, que incluyen 1,424 millones en aportes y reembolsos estatales. Para equilibrar el presupuesto, será necesario utilizar 286 millones de las reservas, con lo cual se logrará cerrar las cuentas sin déficit.

El desglose de egresos muestra que 65% de los fondos se destinarán al programa de invalidez, vejez y muerte; 26% al riesgo de enfermedad y maternidad; 3.8% a riesgos profesionales; 4.5% a la gestión administrativa; y 0.4% a fideicomisos de pensiones.

Sin embargo, si se excluyen las inversiones financieras y se consideran solo los gastos de funcionamiento, la composición cambia: 52% para pensiones, 37% para enfermedad y maternidad, 5.4% para riesgos profesionales, 4.9% para administración y 0.6% para fideicomisos.

El funcionario explicó que el presupuesto proyectado para 2026 representa un crecimiento del 10.9% respecto al aprobado en 2025 y un 14.8 % más en comparación con la ejecución estimada de este año.

Según dijo, este aumento responde en gran medida a la aplicación de la Ley 462 de reforma a las pensiones, que inyectará casi mil millones de dólares adicionales al sistema.

Los gastos

No obstante, en lo relativo al gasto de funcionamiento, la comparación ofrece matices distintos. Contra el presupuesto de 2025, se proyecta un decrecimiento del 2.7%, mientras que frente a la ejecución real del presente año se anticipa un crecimiento modesto del 1.6%. Para Mon, este ajuste responde a la necesidad de “apretarse el cinturón” y corregir estimaciones sobredimensionadas heredadas de la administración anterior.

El director de la CSS destacó que el presupuesto se diseñó bajo tres lineamientos estratégicos: sostenibilidad financiera, inversiones inteligentes y equidad territorial. Estos principios, afirmó, están en consonancia con el plan estratégico 2026-2029 de la institución y con el compromiso de asegurar balance cero al cierre del quinquenio.

Las inversiones y la planilla

Sobre las inversiones, más del 85% se orientará a infraestructura sanitaria, mantenimiento correctivo y modernización tecnológica. La equidad territorial, en tanto, busca asignaciones programáticas específicas para cada provincia, priorizando las regiones con mora quirúrgica y mayor densidad poblacional sin cobertura.

Mon aseguró que el presupuesto también apunta a resolver problemas sensibles para los asegurados: atención humanizada, disponibilidad de medicamentos, reducción de filas y demoras en citas médicas, eliminación de la mora quirúrgica, infraestructura digna y pensiones sostenibles. “Se trata de devolver confianza al asegurado y a sus familias, que son el centro de nuestra acción institucional”, afirmó.

Sobre la planilla, el funcionario dijo que, cuando llegó a la entidad el 1 de octubre de 2024, había 35,597 funcionarios, de los cuales han salido durante el último año 1,137. En el mismo periodo ingresaron 1,007 trabajadores de la salud y 360 administrativos, lo que hace un total actual de 35,927 funcionarios.

Para algunos diputados, como Janine Prado, la atención de la CSS parece “centralizada” en la ciudad de Panamá y, de alguna manera, la calificó como inequitativa si se compara con las provincias del interior.

“Hay que voltear la mirada hacia el interior”, acotó.