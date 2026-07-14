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    Diplomacia

    La diputada Patsy Lee se queda sin visa de entrada a Estados Unidos

    Redacción de La Prensa
    La diputada Patsy Lee se queda sin visa de entrada a Estados Unidos
    La exembajadora de China en Panamá, Xu Xueyuen (Izq.), y la diputada Patsy Lee. Foto tomada de @patsyleer

    Patsy Lee, diputada del Partido Popular e integrante de la bancada de Vamos, se ha quedado sin visa de ingreso a Estados Unidos, dos meses después de haber encabezado una delegación parlamentaria que visitó varias ciudades de China.

    +info

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    La Prensa conoció que la visa de la diputada fue revocada. No obstante, ella aseguró que está vencida desde enero pasado y que no la ha renovado.

    Negó haber recibido una notificación de revocación tras su viaje oficial a China.

    “No te puedo decir que me la quitaron porque, casualmente, la visa se me venció en enero. Así que está vencida”, remarcó.

    Lee explicó que, hasta el momento, no ha iniciado un trámite de renovación y, por tanto, desconoce cuál sería la decisión de las autoridades estadounidenses si solicitara una nueva visa.

    “Imagino que, si yo pretendo renovarla, entonces ahí me pueden negar la renovación. Pero no pretendo renovarla”, manifestó.

    Lee, que preside el grupo de amistad parlamentaria Panamá-China, encabezó la delegación que viajó a China a principios de mayo pasado. Con ella viajaron los diputados Jairo Salazar, Marcos Castillero y Arquesio Arias, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); Didiano Pinilla y Gertrudis Rodríguez, de Cambio Democrático (CD); Roberto Archibold, del Partido Panameñista, e Isaac Mosquera, del Molirena.

    Se desconoce si a estos diputados también se les quitó la visa. Salazar, que tiene una tensa relación con Estados Unidos, públicamente ha dicho que no tiene. En cuanto a Pinilla, Contrapeso informó en diciembre pasado que tampoco tenía visa.

    El grupo fue despedido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el 4 de mayo pasado, por la entonces embajadora de China en Panamá, Xu Xueyuan.

    De hecho, Lee ha compartido fotos con la antigua embajadora china y miembros de esa delegación diplomática. El 13 de junio pasado participó en un evento para conmemorar los nueve años del restablecimiento de las relaciones entre China y Panamá.

    Lee fue electa diputada en el circuito 13-4 por el Partido Popular. A partir del pasado lunes se ha integrado formalmente a la bancada de Vamos.

    Redacción de La Prensa

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