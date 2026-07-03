La estrategia del Partido Panameñista: la abstención para ‘estar bien con Dios y con el diablo’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El exministro Luis Ernesto Carles tilda de ‘oportunista y cobarde’ la posición del partido al que perteneció. Blandón afirma que ‘se pierde una oportunidad de plantear una posición’.

El Partido Panameñista se despidió del poder en el Palacio Justo Arosemena con una postura que algunos consideran tibia frente a los retos que enfrenta ese órgano del Estado y el país en general.

La mañana del miércoles 1 de julio, día en que se eligió la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, los ocho diputados de esa agrupación política no votaron por Grace Hernández, la candidata postulada por las bancadas Vamos y Seguimos, pese a que el 1 de julio de 2025 ambas fracciones respaldaron a Jorge Herrera en su campaña para llegar a la máxima silla del Palacio Legislativo.

Diputados de la bancada del Partido Panameñista. LP/Elysée Fernández

Pero el Partido Panameñista tampoco respaldó a Shirley Castañedas, la candidata impulsada por Realizando Metas (RM), el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Cambio Democrático (CD), la bancada mixta y otros aliados. Castañedas ganó la presidencia de la Asamblea con 42 votos.

¿Por qué se abstuvieron? José Luis ‘Popi’ Varela, diputado de esa agrupación política, explicó a La Prensa, antes de la elección de la nueva directiva, los motivos de la decisión.

Según dijo, los votos de su bancada no definirían quién ganaba o perdía.

El diputado José “Popi” Varela explicó que la bancada panameñista decidió abstenerse en la elección de la nueva directiva de la Asamblea Nacional, al considerar que su voto no define el resultado y que buscan contribuir a un balance político y a la estabilidad del órgano… pic.twitter.com/nK7dniFF40 — La Prensa Panamá (@prensacom) July 1, 2026

‘Bloques extremos’

“Nuestro voto no va a definir que Grace Hernández sea la presidenta de la Asamblea o no. Ni va a definir que Shirley Castañedas no sea. No lo define”, argumentó.

Añadió que los dos grupos que presentarían candidaturas eran “bloques extremos”.

“La posición de abstención fue una decisión responsable para lo que viene en el futuro. La Asamblea no necesita confrontación. No necesita crear problemas ni con ustedes, los medios, ni con las otras bancadas, ni con el Gobierno, ni con el Órgano Judicial, porque eso no le ayuda al país. La abstención nos va a dar la ventaja de ser un balance (...)”, agregó.

La tesis de los “bloques extremos” también fue defendida por Jorge Herrera.

Rodeado por los diputados de su partido, vestidos de blanco, afirmó: “Nosotros creemos en el diálogo. Dios primero, vamos a estar aquí buscando el consenso (...)”, planteó.

Shirley Castañedas, presidenta de la Asamblea Nacional, y Jorge Herrera, diputado del Partido Panameñista. LP/Elysée Fernández

Sin embargo, Grace Hernández desmontó parte de ese argumento. En Telemetro Reporta explicó que, si el Panameñismo hubiera decidido apoyar a la coalición opositora, incluso la candidatura pudo haber cambiado, porque cuando el objetivo es construir una mayoría, la persona que encabeza ese esfuerzo puede variar según las circunstancias.

El exalcalde de Panamá y expresidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, fue uno de los críticos más duros de la estrategia de su partido.

José Isabel Blandón, del Partido Panameñista. LP/Archivo

“Se pierde una oportunidad de plantear una posición. Hubiese preferido que votaran con el bloque opositor o, incluso, que presentaran una candidatura propia. El voto de abstención, hacia afuera, se percibe como un voto de ‘no quiero pelear contigo y quiero estar bien con Dios y con el diablo’. Se pierde la vocería para expresar tu postura dentro del debate (...)”, señaló.

‘La abstención es cuento’

El exdirectivo de ese colectivo y exministro de Trabajo Luis Ernesto Carles cuestionó con dureza la decisión de la bancada de abstenerse durante la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea.

Calificó la estrategia de “oportunista y cobarde”.

Luis Ernesto Carles, exdiputado del Partido Panameñista. LP\ Richard Barrera

“La abstención es el mecanismo más cómodo para supuestamente quedar bien con ambos sectores. Es un mecanismo oportunista y cobarde ante la coyuntura que te toca jugar”, afirmó.

Agregó que “en política o eres gobierno o eres oposición y en la votación de ayer quedó demostrado que solo MOCA, a través de su bancada Seguimos, y Vamos representan la oposición”.

“Lo demás, es decir la abstención, es cuento. En política existen los contrapesos y la abstención significa falta de compromiso o complicidad”, agregó.

Carles renunció a este colectivo a finales de marzo de este año.

Los diputados

Los diputados del Partido Panameñista son los siguientes: Jorge Herrera, José Luis “Popi” Varela, Medín Jiménez, Edwin Vergara, Ariana Coba, Ricardo Vigil, Francisco “Panchito” Brea y Roberto Archibold.