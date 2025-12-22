La flota fantasma del petróleo venezolano y el panameño que le daba vida

ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

Durante una hora, periodistas de los medios Armando.info (Venezuela), La Prensa (Panamá) y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), así como Transparencia Internacional, capítulo de Venezuela, abordaron el tema de la venta ilegal de petróleo venezolano a través de una flota fantasma de buques tanqueros y su relación con el empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, recientemente sancionado por la Oficina de Control de Activos en el Extranjero de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés).

Actualmente, existen sanciones promovidas por Estados Unidos por la compra de petróleo venezolano por parte de países como Cuba o de cualquier otro que acarrearía un inmediato aumento de aranceles del 25% en todos los productos que el país comprador intente exportar a territorio norteamericano. El mayor importador de petróleo venezolano es China, pero este país dijo públicamente en marzo pasado que ya no lo compraría.

Sin embargo, en la práctica, dichas compras no habrían cesado, aunque ahora se harían de manera subrepticia y utilizando intermediarios, rol que cumpliría Carretero, razón por la cual fue incluido en la Lista Clinton, de acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En la Aduana china no hay registros de importación de petróleo, aunque la presencia en sus puertos de barcos tanqueros procedentes de Venezuela deja en entredicho dichos registros aduaneros.

De acuerdo con la activista Mercedes De Freitas, actual directora ejecutiva de Transparencia Internacional Venezuela, desde mediados de año se han acercado a puertos venezolanos en busca de crudo tanqueros de “banderas extrañas”, de jurisdicciones como Comoros, Seychelles y Guyana, entre otros, e incluso de buques sancionados, acusados de cambiar de bandera al entrar o salir de un puerto, o de apagar o enmascarar las señales de sus sistemas de rastreo. Estos buques son parte de la llamada flota fantasma que transporta el crudo venezolano sin importar las sanciones.

De Freitas también mencionó que han notado un aumento en la venta de petróleo venezolano, cuando el promedio subió a unos 100 tanqueros al mes, transportando millones de barriles de petróleo. No obstante, De Freitas también hizo notar que, desde septiembre, les cuesta mucho más rastrear esta flota fantasma. Incluso, han observado que se borran los registros de los compradores del crudo, todo con el fin de no dejar huellas sobre este comercio ilegal de petróleo venezolano.

A su vez, el periodista de CLIP, Iván Ruíz, hizo un resumen de las investigaciones periodísticas que han realizado en conjunto las organizaciones mencionadas, haciendo hincapié en la estrecha relación del gobierno de Nicolás Maduro con el empresario Ramón Carretero, así como con familiares de la primera dama de Venezuela, algunos de los cuales se asentaron en Panamá, donde recibían dinero de las empresas de Carretero tras el pago por obras estatales que este realizaba con sus empresas en Venezuela.

A pesar de las evidencias contra estas personas, en Venezuela nunca fueron investigados estos hechos, que involucraban el pago de millones de dólares desde las cuentas bancarias de Carretero, dinero que sirvió para comprar inmuebles en la capital panameña y para llevar una vida de lujos.

Estos hechos, sin embargo, no pasaron inadvertidos para el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que incluyó a Carretero en la Lista Clinton, y posteriormente sumó a sus dos hermanos: Roberto y Vicente Carretero Napolitano.

Además, Ramón Carretero fue incluido en la lista de OFAC por su vinculación con el negocio del trasiego de petróleo, hecho que destacó el periodista de Armando.info, Roberto Deniz, al subrayar que, en investigaciones, periodistas han reportado la desaparición de miles de millones de dólares tras la venta de petróleo venezolano. Medios como The New York Times también han citado la pérdida de hasta $20,000 millones por la venta del petróleo venezolano.

Deniz incluso detalló que los vendedores del crudo han recibido en pago cripto monedas, lo que dificulta enormemente el rastreo del dinero producto de esta actividad ilegal.

De Freitas indicó que, en este momento, precisamente, hay al menos 10 buques sancionados cargando petróleo o esperando cargar en puertos venezolanos, por lo que no se descarta que el Ejército de Estados Unidos realice nuevos decomisos de tanqueros y crudo, tal como ya ha ocurrido con tres buques completamente cargados.

Es así como Ramón Carretero, actuando como supuesto intermediario de estas operaciones oscuras, fue sancionado por OFAC, al igual que sus hermanos.

A su vez, el periodista del diario La Prensa, Rolando Rodríguez, subrayó el rol que juega la familia Carretero Napolitano y un cercano familiar, Félix Fallabella, en el gobierno panameño, donde es notable la influencia de estos clanes familiares en puestos clave para el desarrollo de sus actividades empresariales.

Rodríguez, en su opinión, no cree que estas familias estén tan desvinculadas del gobierno del presidente José Raúl Mulino, como alegan tanto el propio gobernante como al menos uno de sus ministros, quienes han puesto distancia de estos personajes. Pero, indudablemente —dijo Rodríguez— esa cercanía es innegable, es un hecho concreto, incluso su amistad con Fallabella y de este, a su vez, con el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, y el jefe de la Policía Nacional, Jaime Fernández.

En ese sentido, el periodista Ruíz subrayó el nombramiento de un abogado que trabaja para las empresas de estas familias, Edwin Pitty, en la Embajada de Panamá en Cuba, y el de Luisa Napolitano en la Zona Libre de Colón (ZLC), donde hay presencia de las empresas de Carretero que hacen negocios con La Habana y con Caracas.

La gerente de la ZLC es prima de los hermanos Carretero y de Fallabella.