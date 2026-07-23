La ley del 7% del PIB y el dilema de la ejecución presupuestaria del Meduca

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La discusión sobre el financiamiento de la educación adquirió un nuevo alcance con la aprobación de la Ley 362 de 2023, que aumentó de forma progresiva los recursos destinados al sector.

Durante los últimos años, la ejecución del presupuesto de inversión del Ministerio de Educación (Meduca) ha sido objeto de constantes cuestionamientos, especialmente a partir de las cifras divulgadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Como se recordará, la discusión sobre el financiamiento de la educación en Panamá adquirió un nuevo alcance con la aprobación de la Ley 362 de 2 de febrero de 2023, que reformó la Ley Orgánica de Educación para aumentar de forma progresiva los recursos destinados al sector.

La norma estableció que el presupuesto educativo debía pasar del 5.19% del producto interno bruto (PIB), registrado en 2022, al 5.5% en 2023 y, a partir de 2024, fijó un techo del 7% del PIB del año anterior para el gasto público y la inversión en educación.

Uno de los proyectos entregados este año fue la escuela República de Venezuela. Archivo

Las cifras

En ese contexto, los datos oficiales muestran que, aunque la institución cerró 2025 con una ejecución global del 87.7% de su presupuesto de funcionamiento, el comportamiento fue muy distinto en el renglón de inversión. Según el MEF, el Meduca ejecutó apenas 209 millones de dólares de un presupuesto modificado de 1,215.9 millones, lo que representó una ejecución de solo 17.2%, alimentando las críticas sobre el lento avance de los proyectos de infraestructura educativa.

La tendencia se mantiene durante 2026. De acuerdo con las estadísticas publicadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, al cierre de mayo el Meduca había ejecutado el 35.8% de su presupuesto de funcionamiento, pero únicamente el 6.1% de los recursos destinados a inversión, equivalentes a 88.4 millones de dólares, pese a que el presupuesto aprobado para ese componente asciende a 1,453.3 millones.

Una gran cantidad de escuelas del país requiere mejoras. Foto : Elysée Fernández

Estas cifras han servido de base para los señalamientos de diputados como Janine Prado, de la coalición Vamos, quien advirtió recientemente en el pleno de la Asamblea Nacional que “la educación no puede seguir esperando” y señaló que, al 31 de mayo de 2026, el Meduca apenas había ejecutado el 6.1% de su presupuesto de inversión.

Meduca se defiende

Sin embargo, las autoridades del Meduca sostienen que esos porcentajes se calculan sobre el presupuesto aprobado por ley y no sobre las asignaciones mensuales que efectivamente recibe la institución para ejecutar sus proyectos.

Esa es la principal aclaración que hace Antonia Pérez, directora de Finanzas del Meduca, al responder a los cuestionamientos sobre el bajo porcentaje de ejecución que con frecuencia aparece en los informes oficiales. Según explicó, aunque el presupuesto de inversión aprobado para la entidad asciende a 1,453 millones de dólares, el dinero disponible para ejecutar varía mes a mes y constituye la base real sobre la que debe calcularse ese indicador.

Pérez detalló que, al cierre de mayo de 2026, la ejecución alcanzó el 24% de los recursos asignados y que en junio aumentó al 37.5%. “No es con el presupuesto anual que se mide la ejecución, sino con el presupuesto asignado mensualmente”, sostuvo.

En materia de inversión, la funcionaria señaló que el Meduca mantiene ocho programas prioritarios, entre ellos el mantenimiento, la construcción y la rehabilitación de centros educativos, que concentran actualmente 251 millones de dólares.

También mencionó el equipamiento de escuelas con mobiliario, tableros y tecnología; los programas de nutrición escolar; la educación básica; el Programa de Sanidad Escolar, y el Fondo Agropecuario. Agregó que las obras de mayor envergadura se ejecutan en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Panamá Este, donde se concentra la mayor matrícula estudiantil del país.

Las proyecciones

En términos prácticos, indicó que la institución prevé tramitar entre 450 y 500 millones de dólares en proyectos durante la vigencia fiscal. Hasta la fecha de la entrevista, precisó, unos 251 millones ya estaban comprometidos, aunque recordó que esos recursos solo se contabilizan como ejecución una vez cumplen las etapas de compromiso, devengo y pago establecidas en la Ley de Presupuesto.

La directora de Finanzas también respondió a las críticas formuladas por diputados. Según Pérez, esos señalamientos parten de una metodología que compara la ejecución con el presupuesto aprobado y no con las asignaciones reales.

Recordó que una situación similar ocurrió en 2025, cuando las medidas de contención del gasto y el cierre anticipado del ejercicio presupuestario limitaron la disponibilidad de recursos y afectaron la capacidad de ejecución de las entidades públicas.

Antes de la reforma legal aprobada en 2023, que incrementó progresivamente los recursos destinados al Ministerio de Educación, la institución administraba un presupuesto de inversión considerablemente menor, pero registraba niveles de ejecución mucho más altos.

En 2019, por ejemplo, el Meduca dispuso de 229.3 millones de dólares para inversión y ejecutó el 77.3% de esos recursos. Dos años después, en 2021, recibió 157.7 millones y alcanzó una ejecución del 96.5%, cifras que contrastan con los bajos porcentajes registrados tras el aumento del presupuesto destinado a inversión.