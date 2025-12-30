Panamá, 30 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    SISTEMA DE JUSTICIA

    La lucha anticorrupción bajo tensión: aumento de casos, falta de auditorías y leyes estancadas

    Más allá de la cifra, el aumento de casos en 2025 refleja una mayor presión sobre el sistema penal y un flujo creciente de causas que llegaron a los despachos fiscales en medio de una mayor demanda de rendición de cuentas.

    Ohigginis Arcia Jaramillo
    La lucha anticorrupción bajo tensión: aumento de casos, falta de auditorías y leyes estancadas
    El procurador Luis Gómez presentó en la Asamblea dos propuestas de ley para combatir la corrupción pero no prosperaron. Archivo

    Entre enero y noviembre de 2025, los pasillos del Ministerio Público registraron un tránsito considerable de expedientes vinculados a presuntos casos de corrupción en Panamá. En ese lapso ingresaron y se movilizaron 2,946 carpetas y procesos, una cifra que contrasta con los 1,726 registrados en el mismo período de 2024 y que representa un incremento cercano al 70.7 %.

    +info

    ‘El procurador fue claro’: Cedeño reacciona a la justificación del contralor sobre rezago en entrega de auditorías ‘Necesitaría como tres Contralorías’: así respondió Flores a las críticas por el rezago de auditoríasEl Ministerio Público recibió apenas el 12.5% de las auditorías solicitadas a la Contraloría en 2025

    Más allá del dato frío, el aumento da cuenta de una presión creciente sobre el sistema de investigación penal y de una intensificación en la tramitación de causas que, una a una, fueron llegando a los despachos fiscales en medio de una demanda pública cada vez mayor por rendición de cuentas.

    Los registros sobre el tipo de delitos que ingresaron al Ministerio Público revelan que casi la mitad de los casos está relacionada con la gestión del Estado.

    De un total de expedientes contabilizados, 1,424 corresponden a delitos contra la Administración Pública, lo que equivale al 48.4 % del total y consolida esta categoría como la de mayor incidencia.

    Le siguen los delitos contra el Orden Económico, con 778 casos (26.4 %), y los delitos contra el Patrimonio Económico, con 589 expedientes (20 %), lo que evidencia el peso de las conductas vinculadas al manejo de recursos y a la actividad económica.

    La lucha anticorrupción bajo tensión: aumento de casos, falta de auditorías y leyes estancadas
    Gráfica

    En contraste, las demás tipologías presentan una incidencia significativamente menor. Los delitos contra la Fe Pública sumaron 119 casos (4 %), mientras que los delitos contra la Vida y la Integridad Personal registraron 12 expedientes (0.4 %) y los delitos contra la Libertad apenas 6 casos (0.2 %). La categoría de otros delitos acumuló 14 procesos (0.5 %).

    En conjunto, el desglose confirma que las investigaciones se concentran mayoritariamente en presuntas irregularidades administrativas y económicas, reforzando el perfil de la corrupción y los delitos financieros como el eje central de los casos atendidos.

    Falta de auditorías

    Algunas de las investigaciones más sensibles del Ministerio Público durante este año apuntan a casos que han marcado la agenda pública, como la descentralización paralela que involucra a representantes y alcaldes, los polémicos auxilios económicos del Ifarhu y las cuestionadas planillas de la Asamblea Nacional.

    No obstante, estos procesos también han enfrentado limitaciones por la falta de auditorías suficientes para sustentar las pesquisas.

    Una nota fechada el 18 de noviembre de 2025 y firmada por el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, detalla el volumen de solicitudes cursadas, los informes recibidos y el impacto que la escasez de auditorías ha tenido en el avance de la investigación penal.

    Según la Fiscalía Anticorrupción, entre el 1 de enero y septiembre de 2025 se emitieron 423 solicitudes y reiteraciones de auditorías especiales.

    La cifra refleja el ritmo acelerado de las investigaciones por presuntos delitos contra la administración pública, un ámbito en el que los informes de la Contraloría General de la República resultan clave para sustentar imputaciones y llevar los casos a etapas procesales más avanzadas.

    Sin embargo, la Contraloría solo remitió 116 informes de auditoría en ese período, de los cuales únicamente 53 corresponden a solicitudes formuladas durante 2025.

    Esto significa que apenas el 12.5 % de las auditorías requeridas ese año ha sido entregado, un indicador que evidencia un cuello de botella que impacta directamente en el desempeño del Ministerio Público.

    El resto de los informes —63 en total— responde a solicitudes de años anteriores, lo que sugiere un rezago acumulado arrastrado de gestiones previas. Este retraso condiciona el avance de investigaciones relevantes, especialmente aquellas que requieren peritajes contables para determinar responsabilidades penales.

    La lucha anticorrupción bajo tensión: aumento de casos, falta de auditorías y leyes estancadas
    Composición gráfica con el procurador de la Nación, Luis Gomez Rudy (izq) y el contralor de la República, Anel Bolo Flores. Archivo

    La falta de auditorías no es un asunto menor. La Fiscalía Anticorrupción reportó que solo en 2025 unos 34 casos tuvieron que ser archivados por causas vinculadas directamente a la ausencia de los informes solicitados a la Contraloría. El dato marca una tendencia preocupante para el desarrollo de las investigaciones más sensibles del país.

    Leyes sin prosperar

    A este panorama se suma que, en 2025, el Ministerio Público presentó dos proyectos de ley anticorrupción ante la Asamblea Nacional, los cuales fueron rechazados en la Comisión de Gobierno, presidida por el diputado Luis Eduardo Camacho, del partido Realizando Metas.

    Una de las iniciativas proponía la creación de una ley marco anticorrupción y reformas al Código Procesal Penal para modernizar los mecanismos de investigación y sanción de estos delitos, pero quedó archivada luego de que su primer artículo fuera rechazado, impidiendo que avanzara al segundo debate.

    La lucha anticorrupción bajo tensión: aumento de casos, falta de auditorías y leyes estancadas
    Luis Eduardo Camacho, diputado de RM. Archivo

    El rechazo se repitió con un segundo proyecto que buscaba endurecer el Código Penal y ampliar la responsabilidad de los funcionarios públicos involucrados en el uso indebido de fondos estatales. La votación, marcada por la división entre bancadas, dejó a la iniciativa sin el respaldo necesario, pese a que organizaciones de la sociedad civil la consideraban una herramienta clave para corregir vacíos legales y fortalecer el marco institucional contra la corrupción.

    Por su parte, el contralor, Anel Flores, ha dicho que se necesitan tres contralorías para cumplir con todas las auditorías que se requieren en el país.

    Ohigginis Arcia Jaramillo

    Subeditor sección política

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Proceso de revocatoria de mandato contra alcaldesa de Arraiján suma 2,488 firmas. Leer más
    • Gobierno de Panamá ordena la inmediata restauración del monumento chino en el mismo sitio, en el Mirador del Puente de las Américas. Leer más
    • Alcaldesa de Arraiján defiende demolición del monumento chino y asegura que fue una decisión técnica y legal. Leer más
    • Presidente Mulino califica de ‘imperdonable’ la demolición del monumento chino y anuncia que será reconstruido. Leer más
    • Miembro de la Junta Directiva de la CSS es investigado por presunto peculado agravado. Leer más
    • Demuelen monumento chino en el Mirador del Puente de las Américas; Alcaldía de Arraiján defiende la decisión. Leer más
    • Titular del MOP confirma cobro de peaje en carriles rápidos de la vía Centenario y autopista Panamá Oeste. Leer más