La mirada de un taiwanés al polémico viaje de los diputados panameños

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El viaje de diez diputados panameños a Taiwán —el primero de carácter político desde la ruptura de relaciones diplomáticas en 2017— ha reactivado un debate que llevaba años congelado. Para Roger Chen, expresidente de la Cámara de Comercio de Taiwán en Panamá, el simple hecho de que la delegación haya llegado a Taipéi es motivo de optimismo. “Claro que me alegra que viajen a Taiwán”, dijo al inicio de la conversación. “Con este viaje se pueden abrir oportunidades”.

Como se recordará, la delegación que partió al país asiático este domingo estuvo conformada por Eduardo Vásquez, Julio de la Guardia y Manuel Cohen, de Cambio Democrático; Betserai Richards y Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos; Edwin Vergara, del Partido Panameñista; Ronald de Gracia, de Realizando Metas; y los diputados de Vamos, Jhonathan Vega, Yamirelys Chong y Eduardo Gaitán.

Chen, quien nació en Taiwán pero reside desde hace décadas en territorio nacional, sostiene que Panamá enfrenta un punto de inflexión tecnológico y que los viajes de acercamiento pueden ser una vía para recuperar vínculos estratégicos.

“El futuro es la inteligencia artificial y las altas tecnologías”, señaló. “Panamá necesita entender que debe montarse en ese camino de conocimientos y destrezas”. Para él, se trata de una urgencia educativa, económica y política.

El empresario Roger Chen y el actual canciller de Taiwán, Lin Chia-long. Cortesía

El exdirigente empresarial considera que la formación de jóvenes panameños en instituciones taiwanesas sería clave para atraer nuevas industrias. “Si en el futuro hay estudiantes panameños que se capacitan en Taiwán, van a poder obtener las bases para atraer la inversión de esas empresas a Panamá”, afirmó. Hoy, explicó, solo países latinoamericanos con relaciones diplomáticas activas —“Paraguay y Guatemala”— han logrado atraer inversiones de alto nivel tecnológico.

La nostalgia

Chen recuerda con exactitud el día en que se bajó la bandera taiwanesa de la embajada en Ciudad de Panamá. Desde entonces, asegura, no ha habido misiones políticas panameñas de alto perfil en Taipéi. “No he escuchado ninguna misión de Panamá yendo a Taiwán desde 2017”, dijo. Por eso, la visita de los diputados representa un hecho inédito.

Sobre el posible establecimiento de una oficina comercial —un asunto al cual se refirió recientemente el presidente José Raúl Mulino en una conferencia de prensa— fue otro tema que abordó con franqueza. Según Chen, no habría oposición desde Taipéi. “Si algún día se abriera una oficina comercial, sería beneficioso”, afirmó. Su argumento se apoya en el liderazgo global de Taiwán: “Hoy en día Taiwán lidera la industria con la más alta tecnología”.

La prosperidad tecnológica taiwanesa, añadió, ha elevado su nivel de vida. “El salario base llega a 1,800 o 1,900 dólares al mes, más alto que Japón y otros países de Asia”, dijo, como ejemplo de una industria de talento altamente competitivo. Para Panamá —con una economía de servicios que busca diversificación— esta realidad debería funcionar como un llamado de atención.

Los empresarios taiwaneses Roger Chen y Candy Chen. Cortesía

El deterioro del vínculo diplomático se ha reflejado también en la comunidad taiwanesa residente en Panamá. Según Chen, la diáspora se redujo drásticamente. “Quedan al máximo 900 y pico taiwaneses en Panamá”, estimó. Antes del restablecimiento de relaciones con China Popular en 2017, la comunidad alcanzaba entre “2,000 y 3,000” personas.

Presiones de China

Consultado sobre las presiones que China habría ejercido para que los diputados desistieran de su viaje, Chen respondió con una mezcla de ironía y experiencia. “Los taiwaneses estamos acostumbrados a recibir presiones”, afirmó. Esa resiliencia, dijo, está ligada a la postura de democracias avanzadas. “Países como Japón, Estados Unidos y Alemania ya han puesto restricciones a China porque saben que no puede competir con Taiwán en tecnología”.

En cuanto a las relaciones actuales entre Taiwán y América Latina, Chen describió un escenario pragmático. “Se mantienen por reciprocidad”, dijo. Para los países con lazos diplomáticos, el apoyo es prioritario; para los demás, es un intercambio basado en intereses mutuos. Panamá, por ahora, queda en la segunda categoría.

Cuando se le preguntó qué podría representar Panamá para Taiwán, Chen descartó cualquier visión jerárquica. “No es un tema de importancia, sino de cómo mutuamente puedan crecer la relación”, explicó. Si Panamá buscara inversión taiwanesa, añadió, podría beneficiarse en manufactura, logística y, especialmente, en industrias de semiconductores. “Panamá se beneficiaría muchísimo”, afirmó. “Estados Unidos no puede ser sin Taiwán; incluso Europa y Japón dependen de su tecnología”.

En la entrevista también intervino su hija, Candy Chen, quien colaboró en la traducción y fue funcionaria de la desaparecida embajada de Taiwán en Panamá. Ella fue más directa al evaluar la ruptura diplomática de Panamá con Taiwán en 2017 y la decisión de reconocer a la República Popular China.

A su juicio, el país “no ha tenido la experiencia de lo que es tener una relación con China” y terminó “sufriendo las consecuencias de una sola persona que decidió llevar a un país” hacia un vínculo que, según dijo, no ha sido equilibrado ni transparente. “China no ha sabido relacionarse con los amigos en el mundo”, afirmó, y cuestionó que, en lugar de métodos diplomáticos respetuosos, siga utilizando “la fuerza y métodos de dictadura, coercionando las relaciones diplomáticas”.

El mensaje final de ambos fue claro: “Panamá debe abrir las puertas para tener más intercambio con Taiwán y darle oportunidad a su talento de aprender de quienes lideran la industria”.