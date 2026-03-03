La misión que terminó con 10 panameños detenidos en Cuba: ¿por qué pintar grafitis en el corazón del régimen?

Exclusivo Suscriptores

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La detención de 10 ciudadanos panameños en Cuba por presuntamente propagar propaganda subversiva ha abierto un abanico de interrogantes, tanto en el plano diplomático como en el político.

Hasta ahora, lo confirmado es que los involucrados formaban parte de la organización Camino a la Democracia Pacífica de Cuba (CDPC) y que el Gobierno panameño solicitó a las autoridades cubanas garantías procesales y respeto a sus derechos. El caso ocurre en un contexto de alta sensibilidad en la isla frente a cualquier manifestación considerada opositora.

No obstante, persiste la pregunta de fondo: ¿qué motivó a estos panameños a realizar una acción de este tipo en un régimen donde esta clase de actos suele acarrear severas consecuencias?

La Prensa contactó a Katerine Torres, relacionista pública de la organización, quien aseguró que la misión formaba parte de una iniciativa más amplia para pintar grafitis, la cual también incluía donaciones de alimentos y medicamentos. Además, indicó que el grupo que visitó la isla era más numeroso.

“Eran 20 en total los integrantes de la organización que viajaron. De esos, 16 tenían la misión de grafitear y cuatro iban a las provincias a llevar alimentos y medicinas”, explicó Torres. Según su versión, de los 16 que realizaron pinturas, 10 fueron detenidos por las autoridades cubanas.

Algunos detalles

Torres detalló que el grupo viajó el sábado 28 de febrero y que ya llevaba varios días en la isla cuando se produjo la detención. “Ellos fueron voluntarios y decidieron ir a esa misión”, sostuvo.

Aclaró que la organización no maneja un sistema formal de reclutamiento: “Se unen voluntariamente, nos escriben. Somos una organización pública de derechos humanos; no hay un tipo de reclutamiento como tal”.

Sobre el riesgo que implicaba realizar grafitis en Cuba, fue enfática: “No es un delito, es un riesgo. Todo representa un riesgo en Cuba. Si tú vas y das una donación, te dicen que eres terrorista”. Aseguró que perdieron comunicación con los detenidos el sábado y que desconocen detalles sobre su situación actual.

La vocera pidió la intervención del Gobierno panameño. “Pedimos que la Cancillería y la Embajada de Panamá en Cuba puedan interceder y defender a estos panameños, que no estaban haciendo nada malo; estaban defendiendo a los cubanos que no pueden hacerlo ellos mismos”, manifestó.

Boyeros, Cuba esta mañana.👇🏼 pic.twitter.com/IAMZtlAuEW — Yamila La Hija de Maceo (@YamilaHija) February 28, 2026

Dónde operan

Añadió que la organización opera desde Estados Unidos, Panamá y Costa Rica, y que desde territorio panameño cuentan con mayor libertad para alzar la voz.

Torres sostuvo que la misión tenía un doble propósito: ayuda humanitaria y mensaje político. “Nuestra misión era llevar comida y dar un mensaje claro, apoyando a Donald Trump, para que pueda intervenir militarmente, si es posible, y saque a esa dictadura del país”, afirmó. También alegó que en Cuba “no hay prueba de la gente grafiteando” y que las detenciones se produjeron cuando algunos integrantes regresaban del aeropuerto.

Finalmente, la representante del CDPC anunció que el viernes realizarán una vigilia frente a la Cancillería panameña para exigir gestiones diplomáticas. “Nos gustaría trabajar juntos con el gobierno. Hasta ahora no hemos tenido comunicación directa con ellos”, concluyó.

Reacción del Gobierno

A través de un comunicado oficial, la Cancillería informó que, desde el primer momento, se han realizado gestiones formales ante las autoridades cubanas para conocer la situación jurídica de los connacionales, garantizar su integridad física y asegurar el respeto a sus derechos, conforme al derecho internacional y a la legislación vigente.

De acuerdo con datos preliminares proporcionados por las autoridades de Cuba, el caso se encuentra en una etapa inicial de investigación y será remitido a las instancias fiscales correspondientes.

Sede de la Cancillería. Archivo

Panamá ha solicitado acceso consular continuo y garantías procesales para los ciudadanos detenidos. El Gobierno indicó que actuará “con responsabilidad, prudencia y firmeza” en la defensa de los derechos de sus nacionales, respetando al mismo tiempo la soberanía y el marco jurídico cubano.

Asimismo, pidió respeto al debido proceso y a los derechos humanos.

Este lunes 2 de marzo, el Ministerio del Interior de Cuba confirmó que los ciudadanos panameños fueron arrestados el sábado 28 de febrero en La Habana, acusados de realizar acciones de propaganda contra el orden constitucional.

Según el comunicado oficial de esa entidad, los implicados están siendo investigados por la presunta comisión de un delito tipificado en el artículo 124 del Código Penal cubano, que sanciona este tipo de conductas.