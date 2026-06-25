La oposición evaluaría impulsar a Eduardo Vásquez, de CD, para frenar a Shirley Castañedas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La facción oficialista habría ofrecido al diputado su continuidad al frente de la Comisión de Presupuesto, una instancia clave.

Faltan seis días para la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional y la bancada de Cambio Democrático (CD) parece tener los votos que decidirán quién presidirá ese órgano del Estado a partir del próximo 1 de julio.

Por un lado está la diputada Shirley Castañedas, la candidata de Realizando Metas (RM), el partido en el que milita el presidente de la República, José Raúl Mulino. Ya compitió por el puesto el año pasado, pero perdió (por tres votos) ante el panameñista Jorge Herrera, quien aspira a la reelección.

Parte del problema suele ser ese: en la Asamblea, casi siempre las votaciones suelen terminar con un estrecho resultado. El del próximo 1 de julio seguramente sea también así.

Shirley Castañeda, diputada de RM.

El problema es que para ganar se necesitan 36 votos y no hay bancadas con una clara mayoría: RM tiene 15 diputados, lo mismo que la coalición independiente Vamos. Luego está el Partido Revolucionario Democrático (PRD), que tiene 12 diputados; CD y el Panameñista, cada uno con ocho miembros, y Segimos, donde hay tres diputados del Movimiento Otro Camino (Moca) y un independiente. El resto está repartido por ahí y no tiene bancada.

Casi todos, de alguna manera u otra, han exteriorizado sus preferencias.... menos CD.

Ese silencio podría prolongarse hasta la víspera de la elección.

El diputado Gertrudis Rodríguez, de CD, informó a La Prensa que tienen previsto reunirse el próximo lunes o martes para definir si respaldarán a Castañedas, se sumarán a una candidatura “alternativa” o postularán a un candidato propio. Hace un año, votaron por Herrera.

“Estamos en los circuitos y no nos hemos podido reunir”, indicó.

Los números

Todo el mundo pensaba que Castañedas llevaba la delantera por dos razones: el presidente Mulino refrendó su candidatura la semana pasada y se da por hecho que el PRD votará por ella (ya lo hizo el año pasado, cuando perdió), dada su estrecha relación con el jefe de bancada de ese partido, Jairo Salazar. Aunque el pasado martes el PRD circuló una foto de una reunión de la bancada y anunció que todavía no tiene una “posición oficial”, el apoyo de Salazar es total.

Según una fuente cercana a ese colectivo, el PRD ha optado por no anunciar todavía su posición debido a que mantiene negociaciones con RM sobre la distribución de espacios clave en las 15 comisiones permanentes de la Asamblea. A Benicio Robinson le encanta la de Presupuesto: la ha presidido en ocho ocasiones. Robinson, además, es el presidente del PRD.

Bancada del PRD estuvo reunida. Cortesía/PRD

Así que, sacando cuentas, Castañedas tendría los votos de los 15 miembros de su bancada, de los 12 del PRD (asumiendo que ninguno se le escape a Salazar), del llanero solitario del Molirena (que se llama Isaac Mosquera) y de dos diputados de Alianza. También contaría con el voto de los independientes Manuel Cheng y Carlos Saldaña, ambos expulsados de la bancada Vamos. Eso da un total de 32 votos. O sea, le faltarían cuatro.

Si, de alguna manera, los Panameñistas, Vamos y Seguimos superan sus diferencias, representarían un bloque de 27 diputados. A eso se podría sumar Patsy Lee, del Partido Popular, y el independiente Neftalí Zamora.

Con dos diputados pasa lo mismo que con CD: nadie tiene certeza a quién apoyan. Se trata de Eliécer Castrellón, del Partido Popular, y de Manuel Samaniego, quien renunció de Vamos.

Castrellón es el segundo vicepresidente de la AN. Y a ese puesto llegó porque el año pasado era parte de la alianza que puso a Herrera en la presidencia. Pronto le dio la espalda a este grupo y no se sabe en qué anda.

La disputa por los votos de CD

Por todo lo antes descrito, CD es el principal objetivo de las negociaciones. El que se lleva a CD (o a una cantidad significativa de sus diputados), gana.

Fuentes legislativas indican que RM ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que el diputado de CD, Eduardo Vásquez, continúe presidiendo la Comisión de Presupuesto durante un nuevo período. Vásquez llegó a la Asamblea por primera vez en 2024; es diputado por Capira, el antiguo feudo de Yanibel Ábrego. La comisión —la más grande, con 15 diputados— es considerada la más influyente, ya que aquí se deciden los traslados de partida y se discute el proyecto del presupuesto general del Estado.

Jorge Herrera, presidente de la Asamblea Nacional. LP/Elysée Fernández

La propuesta buscaría asegurar el respaldo de al menos una parte de la bancada de CD y permitir que Castañedas alcance los votos necesarios para convertirse en presidenta del Legislativo.

El otro bloque, el que quiere impedir que Castañedas gane, estaría dispuesto a ofrecer algo más a Vásquez y CD.

Vásquez, el ungido

Aunque públicamente la bancada panameñista mantiene viva la aspiración de reelegir a Herrera, ya reconocen que las matemáticas no favorecen su continuidad en el cargo.

Ante ese panorama, ha comenzado a tomar con mayor fuerza una alternativa: impulsar una candidatura de consenso encabezada por Vásquez.

Dicen que, con eso, hasta Vamos estaría de acuerdo.

La propuesta aún se encuentra en etapa de conversaciones.

Eduardo Vásquez, presidente de la Comisión de Presupuesto. Foto: Cortesía Asamblea Nacional

La disputa por la presidencia de la Asamblea recuerda lo ocurrido hace exactamente un año. El 1 de julio de 2025, Herrera derrotó a Castañedas luego de una intensa jornada de negociaciones que se extendió hasta las horas previas a la votación.

Herrera obtuvo entonces 37 votos gracias a una alianza conformada por Vamos, el Panameñista, Seguimos, CD y el Partido Popular. Castañedas -en la memoria colectiva del país todavía está aquel momento en que se marchó de la Asamblea al Palacio de las Garzas, para pedir el apoyo presidencial- se quedó corta, con 34 votos. Perdió por una nariz.