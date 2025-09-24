La otra Asamblea: en la oficina secreta de Raúl Pineda

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Era otro día normal en el Palacio Justo Arosemena, la sede del órgano del Estado que administra al menos $100 millones al año. La misión se alejaba de la rutina: intentar entrar al espacio más hermético de la Asamblea Nacional, las oficinas paralelas de los diputados perredistas Benicio Robinson y Raúl Pineda. A ese sector todos le dicen “el búnker”.

Estaba acompañada de mi compañero de La Prensa Carlos Vidal, y del colega Álvaro Alvarado, de Radio Red. Pasadas las 11:30 de la mañana nos dirigimos al lugar del misterio. Él, al igual que nosotros, quería constatar qué había detrás de esas puertas a las que pocos acceden. Desde el primer intento, nos frenó un agente de seguridad.

—Usted no puede tocar la puerta aquí, señora —me advirtió.

—¿Por qué no? —le respondí.

Álvaro tomó la palabra: “Usted es funcionario público, lo paga el Estado. ¿Está en la planilla de la Asamblea? Entonces denos su nombre, por favor”. El hombre se negó.

Apareció otro, otro y otro. Podrían ser cinco. Algunos de sus rostros quedaron registrados en el en vivo que hizo Carlos a través del You Tube de La Prensa. Alvaro también registraba todo con una pequeña cámara.

‘Adelante’

Cuando parecía que la discusión con los guardias se extendería por un buen rato, de pronto apareció el diputado Raúl Pineda. Saludó con una sonrisa y, para sorpresa nuestra, abrió la puerta.

Alguien le avisó que estábamos tocando puertas, intentado entrar.

—Pase adelante, ¿cómo están?

Lejos de relajarse, la atmósfera se volvió densa.

Entramos con cautela y caminamos por un pasillo estrecho que conducía a algunos espacios donde habían algunas mujeres sentadas. “Allá hay dos oficinas, la mía y la de Robinson. Son idénticas”, nos explicó.

Pineda soltó un comentario cargado de sarcasmo: “Todavía no tenemos orquídeas ni pisos de madera”. Él hacía referencia a una noticia de este medio donde se describió el búnker de su colega Benicio Robison. Le expliqué que yo no había escrito de su despacho, que había detallado partes del de su copartidario. —Diputado, ¿por qué este espacio está separado del resto? —preguntó Álvaro.

—La mayoría de los diputados tienen oficinas aquí, incluso el presidente de la Asamblea —contestó él.

Le pregunté por los nombres. No mencionó ninguno.

Entonces le preguntamos ¿Cuántas oficinas tenía en el edificio nuevo?”. Pineda esquivó la pregunta: “Yo quiero estar en el edificio viejo para ser más operativo, porque la mayoría de las cosas las hago aquí. Y como siempre estaba en comisión, me asignaron esta oficina”.

Tampoco respondió cuántas oficinas como la que mostró se construyeron ni cuánto costó la remodelación. Solo explicó que se hicieron durante el periodo pasado, es decir, entre 2019 y 2024, cuando el PRD controlaba tanto el Legislativo como el Ejecutivo. En ese lapso, la Asamblea fue presidida por Marcos Castillero, Crispiano Adames y Jaime Vargas, y tanto Castillero como Adames se reeligieron en la directiva.

Privilegio

Lo interrogué: —¿No es un privilegio contar con dos despachos? —Señorita periodista, yo tengo oficinas privadas mucho mejores que esta —respondió. Aquí lo que hacemos es trabajo, se reciben productores, técnicos, se revisan proyectos de ley, añadió.

La tensión volvió cuando Álvaro le recordó lo que vimos afuera: personal de seguridad intentando bloquear el paso. La Asamblea es tratada como finca privada, como espacio de unos pocos.

—El morbo lo genera que uno llega y lo rodean cinco guardias —le dijo. —No son míos, yo solo tengo un conductor. Pregúntenle al presidente (de la Asamblea) por esa seguridad —contestó Pineda.

Dentro, algunas secretarias merodeaban en silencio. El diputado nos aseguró que estaban en planilla legislativa y que lo acompañaban hasta la hora en que él se marchara.

Un informe divulgado por la Contraloría en mayo de este año, reveló que pese a que solo tiene 12 diputados, la planilla de la bancada del PRD era la más costosa de la Asamblea: $1.2 millones al mes.

Le puede interesar: La planilla millonaria del PRD lidera el gasto en la Asamblea

¿Lujo?

En medio del recorrido, Pineda me miró directamente: —¿Usted cree que esta oficina es un lujo?

Era evidente que tenía condiciones distintas a las de otros diputados. —Digamos que es un espacio con más comodidades que el de muchos de sus colegas —le dije.

Él se encogió de hombros y repitió: “No hay lujo aquí. No hay salón de reuniones, ni pisos de madera, ni orquídeas. Todo eso es falso”. Insistí en que nunca hablé de su despacho, que había descrito el de Robinson.

El tema de las oficinas VIP de la Asamblea entró a la agenda pública en julio pasado. Desde entonces, algunos han apuntado a la posibilidad de que las circunstancias dentro del búnker hayan cambiado: que ciertos elementos hayan sido retirados, que se hayan reorganizado espacios, o que se haya preparado el terreno para recibir a periodistas.

Al final, aseguró que quería demostrar transparencia. “Bajé de comisión para que entraran y vieran. Espero que haya quedado aclarado”, nos dijo antes de cerrar la puerta.

La que permaneció sellada fue la del despacho de Benicio Robinson. Pineda insistió en que era “idéntico” al suyo, pero nunca la vimos.

Salí de aquel búnker con la misma sensación con la que entré: la certeza de que, en un Legislativo existen oficinas VIP resguardadas como secretos de Estado.

Aparece Ernesto Cedeño

Pero la historia no termina aquí. El diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino, pasaba frente al búnker en un carro. Bajó la ventana y conversamos del tema. Todo comenzó precisamente porque en julio pasado él denunció en el pleno legislativo la existencia de estas oficinas VIP. Cedeño reforzó la idea de los privilegios:

—Los privilegios que tienen algunos diputados… eso es lo que hay aquí. —dijo, señalando hacia la estructura—. “Yo solo tengo una oficina y estoy en el ghetto, como le llamamos. Aquí hay colegas con cuatro oficinas, con parqueaderos privados y hasta seguridad. Esos son beneficios de los históricos. Lo que deberíamos tener todos es igualdad, un solo despacho y listo”.

—¿Y su oficina cómo es, diputado? ¿También tiene baño, secretaria, protocolo? —le preguntamos.

—Claro, todos los despachos tienen un baño —respondió—. Usted entra, ve al personal y al fondo estoy yo. Nada que ver con esta exclusividad, contestó refiriéndose a Pineda.

Antes de despedirse, volvió sobre su punto:

—Pineda tenía cuatro oficinas cuando investigué. Una en el edificio viejo y otra en el nuevo, además de estas. No sé si ya se despojó de alguna, pero en ese momento estaban allí. La mayoría solo tenemos una, y así debería ser para todos.

En su momento, Cedeño dijo que otros diputados que tienen más de un despacho son: De acuerdo con Cedeño, otros que cuentan con oficinas adicionales en el Legislativo son Jaime Vargas,Crispiano Adames, Jairo Salazar, Javier Sucre, Marcos Castillero, Arquesio Arias y Nixon Andrade, del PRD.

También figuran diputados del partido Realizando Metas (RM):Dana Castañeda, Nelson Jackson Palma, Ariel Vallarino, Lilia Batista, Shirley Castañeda y Jamis Acosta. Otro diputado con más de una oficina es Isaac Mosquera, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena).

¿Qué dice el presidente de la Asamblea?

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, diputado del Partido Panameñista, anunció que está buscando los mecanismos legales y técnicos para acabar con estas concesiones que, según él, han existido durante décadas, tal vez incluso por 30 años.

No obstante, adelantó que a Pineda ya le quitaron dos de las oficinas que tenía en el llamado “edificio nuevo” de la Asamblea, donde el resto de los diputados desarrolla su trabajo diario.

¿Algún día cederán los muros de los privilegios?