‘La pandemia ha mostrado con mayor crudeza la desigualdad que ya estaba’: Arosemena de Troitiño

Expertos en materia de derechos humanos sostuvieron un webinar auspiciado y organizado por la Asociación de Estudiantes de Derecho (AEDUSMA) de la Universidad Santa María la Antigua (USMA). El abogado Ivan Chanis, la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo y la Dra. Esmeralda Arosemena de Troitiño, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), discutieron las distintas maneras en las que la pandemia ha afectado los derechos de distintos grupos de personas.

El consenso: la desigualdad en derechos y la existencia de mecanismos que atentan contra los mismos no son producto de la pandemia. Sin embargo, la misma ha evidenciado y puesto en primer plano la existencia de la desigualdad y falta de políticas públicas en diversas áreas.

Arosemena de Troitiño presentó un balance de los casos particulares y las acciones que ha tomado la CIDH durante la pandemia. Habló, por ejemplo, de la publicación de la Resolución 1/20 de la CIDH, sobre la Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, la cual sirve como una guía para los países de la región.

En la misma, se tratan temas como la realidad de los grupos indígenas en distintos países, el estado actual de los centros de detención y cárceles a nivel regional, la desigualdad en acceso a educación de calidad, el trato a migrantes y el acceso a la salud. Arosemena de Troitiño manifestó que la pandemia ha “mostrado en mayor crudeza” una desigualdad ya existente.

En cuanto a la intervención de Chanis, el abogado habló de los derechos de las personas mayores y cómo los mismos han sido afectados por la realidad de la pandemia. La imprescriptibilidad de los derechos humanos, explicó, aplica para hacer el análisis de que una persona no deja de tener derechos solo porque ya no está en edad de productividad laboral. “Todas las vidas tienen el mismo valor y nuestros derechos no disminuyen con la edad”, aclaró Chanis.

Por su parte, Castillo, quien lleva apenas dos meses en el cargo, dio un resumen de los esfuerzos que lleva a cabo el Mides para hacerle frente a esta realidad y qué iniciativas pasadas se han impulsado para proteger a las poblaciones vulnerables. Habló de lo útil que ha sido tener el índice de pobreza multidimensional por corregimiento, lo cual le permite al ministerio trabajar basado en evidencia y así saber a qué áreas es imperativo llegar con ayudas.

Tras una sección de preguntas y respuestas, la decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la USMA y exdiputada, Ana Matilde Gómez, recalcó el llamado que hizo Chanis a la ministra Castillo para que Panamá firme y ratifique la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

El webinar contó además con la participación del rector de la universidad Juan Planells y estudiantes miembros de AEDUSMA. Giovanna Alfanno, estudiante de derecho y coordinadora del club académico, explicó que este tipo de iniciativas busca enseñar fuera de las aulas de clase sobre diversos temas.