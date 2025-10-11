MiCultura dice que ‘tratan de politizar’ el proyecto de la Villa Diplomática

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Ya son varias las voces que, desde el Ejecutivo, se han alzado este viernes 10 de octubre para defender los millonarios trabajos de rehabilitación de la villa diplomática.

Los primeros, en horas de la mañana, fueron el presidente José Raúl Mulino y su hija Monique; luego, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac. El último en hacerlo (hasta ahora) es el Ministerio de Cultura (MiCultura).

El discurso de todos es el mismo y va dirigido a cuestionar las publicaciones de La Prensa, el mismo día en que este medio informó que Monique Mulino, su hermana Alexandra y la ministra de Cultura, Maruja Herrera, hicieron un recorrido por la villa presidencial, en julio de 2024, acompañadas del arquitecto George Moreno, quien está condenado (en dos instancias y pendiente de un recurso de casación) por blanqueo de capitales en el caso Blue Apple.

Ministerio de Cultura (MiCultura), en un comunicado, alega que las notas periodísticas vinculan de manera “mal intencionada” a las hijas del presidente con la rehabilitación de la villa. Sostiene que la visita a la villa diplomática fue parte de una “inspección preliminar dentro del plan gubernamental para rescatar edificaciones históricas abandonadas”.

Monique y Alexandra Mulino son arquitectas y decoradoras, y, según MiCultura, participan “sin ningún interés económico” o contractual en los trabajos de rescate de inmuebles. Ni una sola mención a la presencia del arquitecto Moreno. De hecho, ninguna de las voces que se alzó este viernes aporta explicaciones sobre este aspecto, salvo Monique, que en su cuenta en Instagram se refirió a él como “uno de los mejores arquitectos” del país.

El Gobierno sostiene que la iniciativa forma parte del esfuerzo del presidente Mulino por “reactivar obras públicas paralizadas durante décadas”, entre ellas hospitales, escuelas, plantas potabilizadoras, centros deportivos, iglesias y edificaciones patrimoniales.

Supuestamente, los trabajos en la villa, que se licitaron por $7.1 millones, representa menos del 0.1% del total de inversiones en obras retomadas.

De acuerdo con el hasta ahora desconocido Plan de Ordenamiento Territorial del distrito de Ancón (Acuerdo 61 de 2021), Quarry Heights figura dentro del inventario de bienes de valor histórico-patrimonial, alegó. La villa está en ese sector de Ancón.

La llamada villa diplomática, también conocida como la Casa Número 1, fue construida en 1915 y sirvió como residencia de los comandantes del Comando Sur durante la época de la Zona del Canal.

En su cuenta en X, Mulino escribió que las notas de La Prensa atacan a sus hijas “con todo el morbo y mala fe”.

“Tengo que aclarar la publicación del diario La Prensa hoy, en la que, con todo el morbo y mala fe, sacan fotos de mis hijas en una única visita que hicieron a la villa diplomática para ver su estado, como arquitecta y diseñadora que son”, escribió el presidente en su cuenta personal en X.

Los trabajos de restauración incluyen la construcción de dos salones “presidenciales”, oficinas, una fuente, un “espejo de agua”, estacionamientos soterrados y una nueva cancha de tenis, porque la actual será eliminada. También se harán trabajos de mantenimiento en la piscina, la casa de huéspedes y los jardines, entre otros.

Los trabajos fueron adjudicados a la empresa Construction Management Group Inc. (CMG). El contrato no ha sido refrendado por la Contraloría General de la República.

Rescate del patrimonio del Estado busca ser distorsionado mediáticamente



Cuando los argumentos son pobres, se recurre a atacar a la familia.



El presidente @JoseRaulMulino ha demostrado con hechos su compromiso con Panamá y la determinación de impulsar los cambios que el país necesita.



Ningún ataque detendrá una gestión que avanza con resultados y… — Julio A. Moltó A. (@moltojulio) October 10, 2025

Cosas con las que jamás podré estar de acuerdo es con el ataque a los hijos de nadie. Hay límites que no se cruzan. El Presidente cuenta con respaldo total de la Prinera Dama y sus hijos quienes están buscando siempre cómo apoyar y lo más importante cómo conseguir apoyo para… — Dinoska Montalvo (@DinoskaDinoska) October 10, 2025