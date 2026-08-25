La presidenta del TACP no ‘consultó’ sobre el nombramiento de su hija Sherina, como aseguró en la Asamblea

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Este martes, la Antai confirmó a ‘La Prensa’ que inició una investigación para determinar si existe un posible conflicto de interés en este caso.

La magistrada del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP), Zaira Santamaría de Latorraca, aseguró que había consultado a la Procuraduría de la Administración y a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) sobre un posible conflicto de interés en la designación de su hija, Sherina Latorraca, como directora de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

Pero los hechos parecen demostrar otra cosa. ¿Acaso mintió la magistrada presidencia del TACP?

La Antai informó este martes que inició una investigación para determinar si -en efecto- existe un conflicto de interés. En ningún momento refiere nada parecido a la supuesta “consulta” que mencionó Santamaría.

Y, poco después, la procuradora de la Administración, Grettel Villalaz, tomó distancia de este asunto.

“La magistrada del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas no realizó consulta de forma verbal sobre el nombramiento de su hija para ser designada como directora de Asesoría Jurídica de Contrataciones Públicas”, indicó Villarreal en su respuesta a una consulta jurídica -esa sí, real y por escrito- del diputado de la bancada Vamos, Jhonathan Vega.

En el archivo digital del sitio www.procuraduria-admon.gob.pa tampoco consta que Santamaría hiciera un consulta al respecto.

Vega envió la nota a la procuradora el 24 de agosto, el mismo día en que quedó al descubierto que, mientras Zaira Santamaría ejerce como presidenta del TACP, su hija Sherina funge como directora de Asesoría Jurídica de la DGCP.

Aquello sucedió cuando Santamaría sustentaba el presupuesto del TACP para 2027, en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, a la que Vega pertenece.

Ahí, ante los cuestionamientos de Vega, Santamaría aseguró que, antes de que su hija aceptara el cargo en la DGCP, realizó consultas ante la Procuraduría de la Administración y la Antai.

“Antes de que ella tomara la decisión de trasladarse del lugar donde estaba a ese puesto, hice las respectivas consultas”, sostuvo Santamaría.

Respuesta de la Procuradora.

Respuesta de la Procuradora.

Villalaz apunta a la Antai

En su respuesta al diputado Vega, la procuradora se abstuvo de hacer valoraciones sobre impedimentos o incompatibilidades respecto a la designación de Sherina, dado que esos asuntos -a criterio de Villalaz- son competencia de la Antai.

Este martes, la Antai confirmó a La Prensa que inició una investigación para determinar si existe un posible conflicto de interés en este caso.

¿Por qué habría conflicto?

Aunque son dos entidades autónomas, al TACP le corresponde atender los recursos de apelación que se presenten contra resoluciones emitidas por la DGCP en las que se impongan multas a servidores públicos.

El TACP también debe conoces los reclamos no resueltos por la DGCP dentro del término que le otorga la ley.

Como directora de Asesoría Jurídica, a Sherina Latorraca le corresponde emitir el criterio legal para que la dirección de Contrataciones Públicas sustente sus resoluciones y otras decisiones administrativas.