‘La primera gran prueba de fuego del gobierno es la CSS’, José Blandón

El presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, consideró este miércoles que aún es muy temprano para hacer un balance sobre la gestión del Gobierno de José Raúl Mulino, pero que ha visto puntos negativos y positivos.

Uno de los puntos positivos, dijo, es la discusión de las posibles reformas para salvar la Caja de Seguro Social (CSS).

“La primera gran prueba de fuego del gobierno es la CSS’, dijo, quien espera con cautela el anuncio en cada nacional que hará el presidente este jueves a las 6:00 p.m.

Indicó que como partido no pueden decir por el momento si están en contra o favor de lo que planteará el Gobierno hasta tanto no lo analicen.

A su juicio, no ve propuesta que no incluya medidas paramétricas.

“Fue nombrado como director del Seguro Dino Mon, quien durante años ha hablado sobre medidas paramétricas. No lo veo avalando una propuesta que no tenga esas medidas”, dijo Blandón en entrevista a la emisora Shok Multimedia.

Otro de los puntos positivos, dijo, es la puesta en marcha del proyecto de Teleférico en San Miguelito y el tren David-Panamá.

Sobre lo negativo, dijo que duda mucho de qué tan firme está el gobierno en la lucha contra la corrupción y que el Presidente aún está más “en el discurso que en los hechos”.

Sobre las reformas constitucionales, aseguró que eso no ocurrirá. “Solo nos están mareando, porque realmente lo que algo nos ha demostrado la historia es que si los cambios no se hacen a principios de gobierno, no se hacen después”, sostuvo.

Es más, agregó, el gobierno anunció que trataría los temas de forma escalonada: primero el Seguro Social, luego la mina y después las reformas constitucionales.

“Ya para entonces tendrán un nivel de desgaste”, indicó.