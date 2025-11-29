La recta final de la Comisión de Reformas Electorales: ¿qué figuras son clave en la discusión del quinto bloque?

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) entra en el mes de diciembre en la recta final de la discusión que define los cambios a la norma que rige los comicios generales en Panamá. Si fuera necesario, las sesiones para la discusión del quinto y último bloque de propuestas se extenderían a enero de 2026.

Figuras clave de los partidos políticos, del sector de la libre postulación y la sociedad civil han sido protagonistas de las sesiones de la CNRE que iniciaron en marzo pasado, con rotaciones notables en sus representantes dependiendo de los temas que trata la sesión.

En el quinto bloque quedan pendientes algunos temas parlamentarios, como la asignación de curules en la Asamblea Nacional o si debe existir una papeleta para elegir diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen), según informaron participantes de la CNRE.

Particularmente sobre temas legislativos hay figuras políticas con trayectoria dentro de la CNRE. Sin embargo, como cada cinco años, las modificaciones a la ley que se consensúan en esta instancia de participación plural a cargo del Tribunal Electoral —incluida alguna que toque a la Asamblea Nacional y sus integrantes—, serán evaluadas, modificadas y, finalmente, aprobadas o rechazadas por uno solo de los actores que estuvo sentado en esta mesa durante casi nueve meses.

La exdiputada Yanibel Ábrego (izq.) volvió a participar en la CNRE el pasado jueves 20 de noviembre. A su lado el también exdiputado José Isabel Blandón (der.). LP/Anel Asprilla.

Las figuras

La más reciente sesión de la CNRE fue el pasado jueves 20 de noviembre. Ese día reapareció la exdiputada y actual presidenta del partido Cambio Democrático (CD), Yanibel Ábrego, en representación de su colectivo. Su participación fue, además, simbólica, puesto que ese día se discutía una modificación a la regla de paridad de género que rige las elecciones, pero que fue rechazada.

Actualmente la ley electoral dice que los partidos políticos deben postular 50% de mujeres y 50% de hombres del total de cargos por elección popular, a excepción del cargo de presidente.

Los votos de Ábrego se alinearon a los de los otros representantes de partidos políticos, que impusieron mayoría en la sesión frente a los representantes de la libe postulación. Son ellos junto a los representantes del TE, la Fiscalía General Electoral y el Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales quienes tienen derecho a voto en la CNRE.

El partido de Ábrego cuenta con una bancada de ocho diputados en la Asamblea, al igual que el partido Panameñista, mismo que hasta el pasado domingo 23 de noviembre presidía el también exdiputado José Isabel Blandón, activo participante de la CNRE.

La exministra de Trabajo y representante del partido Realizando Metas (RM), Alma Cortés.

La exministra de Trabajo y Desarrollo Laboral entre 2009 y 2014, Alma Cortés, es la representante del partido Realizando Metas (RM) en la CNRE. Particularmente, defendió la propuesta de la “renuncia tácita” de aquellos miembros de partidos políticos que firmen a candidaturas por la libre postulación.

La propuesta fue respaldada por la mayoría de partidos políticos representados, que suelen dar su respaldo en bloque.

El exdiputado del PRD, Ricardo Torres, en la CNRE. LP/Anel Asprilla.

El exdiputado Ricardo Torres (2019-2024), del Partido Revolucionario Democrático (PRD), también forma parte de la lista de experimentados políticos que participa en la CNRE, así como Carlos Moreno, representante del partido Molirena.

Por otro lado, del Frente Amplio por la Democracia (FAD) participa Nilva Góngora; por el Movimiento Otro Camino (Moca) lo hizo Angelyne De Gracia y por la libre postulación han participado tanto el diputado Jorge Bloise como el representante de corregimiento Ismael Atencio.

Voz y voto

En la CNRE también hay figuras que no son autoridades electas, pero tienen derecho a voz y voto. La lista la encabezan los magistrados del TE, Narciso Arellano —presidente— y Luis Guerra, que votan en caso de empate en las propuestas.

También participa la fiscal general electoral encargada, Ana Raquel Santamaría, y representantes de diversos sectores adscritos al Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales.

Elisa Suárez, ha participado por parte del sector privado en la CNRE, así como Kilian Vega, de las organizaciones no gubernamentales y Luis Domínguez por el sector de trabajadores.

Las posturas del sector empresarial, como de los trabajadores, suelen tener peso en las deliberaciones de la CNRE.

De izq. a der. Kilian Vega, del sector ONG; Elisa Suárez, del sector privado y Luis Domínguez, del sector de tabajadores.

La voz

Son hasta 15 representantes con derecho a voz que participan en la CNRE, pero destacan figuras que representan al Órgano Ejecutivo, el Legislativo y la Defensoría del Pueblo.

Eduardo Leblanc (centro), defensor del pueblo. LP/Anel Asprilla.

La participación de los representantes con derecho a voz resuena en las sesiones y su papel puede ser fundamental en la recta final de la CNRE, cuando el pleno del TE redacte el proyecto que será entregado a la Asamblea Nacional.

Eduardo Leblanc, defensor del pueblo, ha participado de varias de las sesiones de la CNRE, aunque no exento de polémica, particularmente por declaraciones sobre la paridad de género en la última sesión del jueves 20 de noviembre.

Leblanc señaló que algunas mujeres en Panamá, por “el abandono del hombre” tienen que dedicarse a múltiples roles y “no les da el dinero para ir a una postulación”. Las declaraciones causaron desagrado en algunos miembros de la sociedad civil presentes en la sesión.

Particularmente, la postura de los partidos políticos fue de rechazar la paridad del 50% hombres y 50% en las postulaciones a cargos de elección popular.

En la sesión del 20 de noviembre, como representantes del Órgano Ejecutivo y del Legislativo participaron el abogado Nicolás Brea Kavasila y David Montenegro, respectivamente.