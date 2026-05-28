La Repregunta: ‘Agitadores sociales’ y el ‘feudo de Etelvina’

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

“El servicio de agua no se va a restablecer a punta de agitadores sociales”. Así se expresó este jueves el presidente José Raúl Mulino durante su conferencia semanal, al referirse a la crisis de agua potable en Azuero, una situación que está próxima a cumplir un año.

El mandatario abordó el tema en el contexto de las manifestaciones sociales relacionadas con la falta de agua en la región.

“El agua va a llegar cuando tiene que llegar”, afirmó Mulino, cuyas declaraciones fueron posteriormente analizadas en La Repregunta, segmento conducido por las periodistas Mónica Palm y Sabrina Bacal.

Durante el espacio también se discutieron otros temas de actualidad nacional, entre ellos el apagón registrado el pasado lunes y la crisis que enfrenta la Universidad Autónoma de Chiriquí.

A continuación, puede revivir el segmento completo de La Repregunta.